Pour Résumer

Solana a battu un nouveau record avec 107 664 transactions par seconde dans un seul bloc.

Cette performance démontre la scalabilité et la rapidité du réseau par rapport à Ethereum ou Bitcoin.

Elle ouvre de nouvelles opportunités pour les dApps, la DeFi et les NFT, avec des transactions plus rapides et moins coûteuses.

Solana pulvérise tous les records

Solana persiste à se distinguer dans le monde des cryptomonnaies en établissant un nouveau sommet historique.

Le réseau a récemment consigné un seul bloc gérant 107 664 transactions par seconde (TPS), ce qui représente le taux de transfert le plus élevé jamais enregistré sur une blockchain publique.

Ce triomphe notable met en évidence la puissance technologique de Solana et renforce sa réputation comme l’un des réseaux les plus rapides et adaptables actuellement présents sur le marché.

🚨JUST IN: @Solana hit a new all-time high with a max recorded TPS of 107,664 in a single block, setting the highest throughput ever measured on the network. pic.twitter.com/uvnPJssUhs — SolanaFloor (@SolanaFloor) August 17, 2025

Une performance technique sans égal

La particularité de Solana découle de l’association exclusive du Proof of History (PoH) et du Proof of Stake (PoS), qui autorise le réseau à gérer d’importants volumes de transactions sans mettre en péril ni la sécurité, ni la vitesse.

Pour comprendre l’importance de cette réalisation, il suffit de la comparer avec Ethereum ou Bitcoin, qui ne parviennent à gérer que quelques centaines de transactions par seconde dans les meilleures conditions.

Solana prouve que l’énorme scalabilité est désormais réalisable sur une blockchain publique, ayant géré plus de 100 000 transactions en un seul bloc.

Source : Solscan.io

Un atout pour les développeurs et les utilisateurs

Cette aptitude de traitement offre de nouvelles perspectives pour les applications décentralisées (dApps), la finance décentralisée (DeFi) et les NFT, qui sont désormais en mesure d’opérer avec des coûts moindres et une latence minimale.

Les développeurs ont la possibilité de concevoir des projets audacieux, capables de prendre en charge des millions d’utilisateurs en même temps, sans craindre d’engorgement ou de ralentissement du réseau.

Pour les utilisateurs, cela signifie des transactions plus rapides et moins onéreuses, ce qui rend l’expérience générale plus aisée et fiable.

Solana face à la concurrence

Ainsi, Solana se distingue en tant que leader en termes de capacité maximale sur une blockchain publique.

Même si d’autres réseaux à haute vitesse comme Avalanche ou Polygon travaillent aussi pour accroître leur capacité de scalabilité, aucun n’a encore accompli d’arriver à un volume de transactions qui pourrait rivaliser avec celui de Solana.

Ce résultat pourrait susciter l’intérêt de développeurs, d’investisseurs et d’entreprises, renforçant par conséquent la position du réseau en tant qu’une des infrastructures les plus prometteuses pour l’avenir de la blockchain.

Sur la voie d’une adoption à large échelle

Avec sa capacité à gérer plus de 100 000 transactions par bloc, Solana s’affirme comme une solution privilégiée pour les applications qui demandent un fort débit.

Cela inclut les plateformes de trading en direct, les services financiers décentralisés à l’échelle mondiale, ou encore certains jeux blockchain qui demandent des interactions rapides.

Cette fonctionnalité pourrait stimuler l’adoption mondiale de Solana, tout en incitant d’autres initiatives à étendre les limites de la technologie blockchain.

En conclusion, le record de 107 664 transactions par bloc n’est pas seulement une statistique impressionnante : il illustre le potentiel réel de Solana pour transformer l’écosystème crypto.

Alors que le réseau continue de croître et d’attirer des talents et des capitaux, il pourrait devenir un acteur incontournable pour ceux qui recherchent vitesse, fiabilité et scalabilité dans le monde des blockchains.

