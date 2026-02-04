Meilleure crypto 2026 : Voici pourquoi qONE pourrait être la pépite du prochain cycle

Pour Résumer

qONE ($qONE) est le premier token crypto conçu pour résister aux ordinateurs quantiques, une menace majeure pour la sécurité des blockchains à l’horizon 2028.

Le projet s’appuie sur une cryptographie post-quantique brevetée, des zero-knowledge proofs et un système de double signature pour protéger les actifs numériques.

Sa prévente, lancée le 5 février, offre un accès anticipé à une infrastructure pensée pour sécuriser la crypto avant l’arrivée du Q-Day.

qONE ($qONE) se lance comme le premier token résistant au quantique sur Hyperliquid, avec une prévente qui ouvre le 5 février à 14h UTC, offrant un accès anticipé avant que cette menace ne devienne pleinement visible pour le grand public. Le projet ambitionne de protéger 100 milliards de dollars d’actifs d’ici 2028.

Le Q-Day désigne le moment où les ordinateurs quantiques seront capables de briser la sécurité des blockchains. En 2025, le PDG de NVIDIA a confirmé que l’informatique quantique avait atteint un point d’inflexion, tandis que de nombreux experts estiment que le Q-Day pourrait survenir dès 2028.

Pourtant, la majorité des projets crypto en prévente ignorent totalement ce risque. qONE se distingue en tant qu’altcoin conçu dès l’origine pour résister à cette rupture technologique.

Une technologie quantique-résistante qui distingue qONE

qONE repose sur trois produits fondamentaux conçus pour fonctionner ensemble afin de sécuriser les actifs numériques. Le qONE Security Protocol combine une cryptographie post-quantique approuvée par le NIST avec des preuves à divulgation nulle de connaissance (zero-knowledge proofs). Ce protocole opère à la fois au niveau du token et du portefeuille.

Le wallet Quantum-Sig s’inspire des portefeuilles multi-signatures, tout en y ajoutant une couche de vérification résistante au quantique. Chaque transaction nécessite une signature classique et une signature quantique sécurisée. Ainsi, même si un ordinateur quantique parvient à compromettre une clé traditionnelle, les fonds restent protégés.

Cette technologie s’appuie sur IronCAP™, un moteur cryptographique post-quantique développé par 01 Quantum. qLABS détient plusieurs brevets américains couvrant cette innovation. Un proof-of-concept concluant sur Solana en 2023–2024, suivi d’un audit indépendant en 2025, a validé la solidité de l’approche technique.

Ce qui différencie réellement qONE est son intégration des zero-knowledge proofs. La vérification directe de signatures post-quantiques dans des smart contracts est généralement impossible en raison de leur taille. qONE déporte cette vérification hors chaîne et ne soumet qu’une preuve compacte on-chain, respectant ainsi les contraintes des blockchains actuelles là où d’autres solutions échouent.

Détails de la prévente qONE : Conditions fixes et accès équitable

La prévente qONE débutera le 5 février à 14h UTC. Le public round propose 200 000 $ à une valorisation de 10 millions de dollars, avec 100 % des tokens disponibles dès le lancement. Le community round offre jusqu’à 360 000 $ à une FDV de 8 millions de dollars, avec 15 % des tokens libérés au lancement, le reste étant vesté sur 12 mois.

Plus de 13 millions de dollars d’intérêt ont été enregistrés avant même l’ouverture de la vente. L’allocation publique étant limitée à 200 000 $, une sursouscription immédiate est attendue.

Chaque wallet est plafonné à 50 000 $ afin d’éviter une domination des investisseurs institutionnels ou des baleines. Les paiements sont acceptés en USDC et USDT sur Ethereum, ainsi qu’en HYPE sur HyperEVM.

L’équipe a confirmé qu’aucune extension ni modification des tokenomics n’aura lieu pendant la vente. L’allocation suit un principe strict de premier arrivé, premier servi, ce qui rend le timing crucial.

𝗧𝗲𝗮𝗺 𝘀𝗽𝗼𝘁𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁: 𝗔𝗱𝗮 𝗝𝗼𝗻𝘂𝘀𝗲 — 𝗘𝘅𝗲𝗰𝘂𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗗𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁𝗼𝗿, 𝗾𝗟𝗔𝗕𝗦 Ada is a Web3 operator with 8 years of full-time experience across crypto and startups — from co-founding and scaling companies to a successful exit to Animoca Brands. She’s built… pic.twitter.com/52lazrZG7C — qLABS (@qlabsofficial) January 31, 2026

Le token $qONE alimente l’écosystème quantique sécurisé

Le token $qONE constitue le cœur utilitaire du qONE Security Protocol. Il permet de régler les frais liés à l’authentification quantique et à la vérification des transactions à double signature. Les clients B2B utilisent également $qONE pour accéder aux services de vérification à grande échelle.

L’accès au protocole nécessite le staking d’un certain montant de $qONE, ce qui débloque la fonctionnalité Quantum-Sig pour les intégrateurs et crée un alignement économique on-chain. En cas de comportement malveillant, comme des mises à jour de sécurité manquées ou des preuves invalides, les stakes peuvent être pénalisés.

Les détenteurs de $qONE participent à la gouvernance du protocole, notamment sur les mises à jour, les frais et les évolutions de sécurité. Si le paiement direct en $qONE crée des frictions, le protocole accepte d’autres devises et procède ensuite à un rachat de tokens. Par conception, $qONE est résistant au quantique, ce qui en fait une couverture naturelle contre le Q-Day.

La trajectoire de qONE pour sécuriser les actifs numériques à grande échelle

qONE vise à capter 2 % des principaux actifs crypto basés sur des smart contracts, représentant une opportunité de marché de 20 milliards de dollars. À titre de comparaison, la valeur totale des actifs ERC-20 dépasse 1 000 milliards de dollars, dont la majorité repose sur une cryptographie vulnérable au quantique.

Le marché de la cryptographie post-quantique devrait passer de 302 millions de dollars en 2024 à 1,8 milliard de dollars en 2029. Apple, Google et Microsoft ont déjà intégré ces technologies, contrairement au secteur blockchain qui accuse un retard notable.

Aussi, plutôt que de créer une nouvelle blockchain Layer 1, qONE agit comme une couche de vérification sur Hyperliquid, réduisant les frictions à l’adoption et préservant l’expérience utilisateur. Les développeurs peuvent intégrer la sécurité quantique via SDK, solutions en marque blanche ou plugins.

De ce fait, l’équipe combine une direction stratégique menée par Tony G, l’expertise cryptographique d’Andrew Cheung (CEO de 01 Quantum) et une solide expérience Web3 portée par Ada Jonuse et Gintautas Nekrošius. La roadmap prévoit notamment des wallets Quantum-Sig multi-signatures et des outils de migration L1 pour les blockchains existantes.

Pourquoi qONE se distingue en 2026 parmi les meilleures préventes crypto ?

La majorité des projets en prévente ignorent totalement la menace quantique. qONE, au contraire, l’aborde frontalement. Les ordinateurs quantiques finiront par compromettre la cryptographie actuelle et la seule inconnue reste le timing.

Ainsi, avec une technologie brevetée, des preuves de concept validées et une utilité concrète, qONE pose les bases d’une infrastructure pensée pour l’après Q-Day. La prévente du 5 février offre un point d’entrée anticipé, avant que le marché n’intègre pleinement le risque quantique.

Finalement, à mesure que cette menace se précise, les projets réellement préparés pourraient rapidement prendre une longueur d’avance.

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Les informations fournies ici ne doivent pas être utilisées comme base pour prendre des décisions financières. Les investissements en crypto-monnaie comportent des risques et peuvent entraîner des pertes importantes. Il convient d’investir uniquement ce que vous pouvez vous permettre de perdre et d’effectuer vos propres recherches avant de prendre toute décision d’investissement.