Hyperliquid révolutionne le trading avec HIP-3

Pour Résumer

Hyperliquid active HIP-3 : n’importe quel builder peut désormais créer un perp sans validation centrale.

Chaque déploiement exige 500 000 HYPE en stake, gage de sérieux et pare-feu contre les abus.

Résultat : explosion attendue de marchés exotiques et pression acheteuse mécanique sur HYPE.

Ce qui change dès aujourd’hui

Le cœur de la bascule tient en une phrase simple : des perps listés par la communauté, et non plus seulement par l’équipe. Hyperliquid l’assume comme un jalon vers une décentralisation complète du processus de listing.

Le message public va dans ce sens, sans ambiguïté.

The Hyperliquid protocol will support builder-deployed perps (HIP-3), a key milestone toward fully decentralizing the perp listing process. An MVP of this feature is live on testnet. Feedback is appreciated during this testing phase. Note that numbers and specifications below… — Hyperliquid (@HyperliquidX) May 2, 2025

Dans la pratique, HIP-3 ouvre la porte à des marchés très spécialisés, parfois de niche, qui n’auraient jamais franchi un filtre centralisé. Cette plasticité attire des market makers entreprenants et des protocoles tiers qui veulent tester vite, avec des garde-fous intégrés.

À court terme, on peut s’attendre à une explosion de paires exotiques. À moyen terme, c’est la profondeur et la qualité de tenue qui feront la différence.

HIP-3 sous le capot : dépôt, slashing et limites d’exposition

Le droit de déployer n’est pas gratuit. Chaque builder doit maintenir 500 000 HYPE en stake pour lancer un perp DEX sur HyperCore.

Ce stake devient un alignement d’intérêts et un pare-feu. En cas d’opérations jugées malveillantes, les validateurs peuvent proposer de garder la mise via un vote pondéré par le stake.

Même si le déployeur demande à retirer, la période d’unstaking de sept jours laisse la somme confiscable. Le design prévoit aussi des plafonds d’open interest et une intégration native à HyperEVM pour les smart contracts et la gouvernance.

Résultat attendu : « permissionless » ne veut pas dire sans règles. C’est permissionless avec des pénalités crédibles et lisibles onchain.

Techniquement, HyperCore reste le moteur CLOB éprouvé qui orchestre cotations et exécutions. HyperEVM sert de couche de logique et d’automatisation. Les paramètres de risque, les types de collatéral et les oracles externes peuvent être configurés par les déployeurs, sous le regard des validateurs et de la communauté.

C’est un terrain de jeu pour protocoles de lending, indices, stratégies delta-neutral et produits structurés natifs crypto. Si l’on cherchait la passerelle entre créativité des builders et discipline de marché, HIP-3 ressemble à ce chaînon manquant.

Pour les développeurs souhaitant approfondir les spécifications techniques, la documentation officielle HIP-3 détaille l’ensemble des paramètres de déploiement et les mécanismes de slashing.

Ce que cela ouvre pour les builders et la liquidité

Une porte s’ouvre pour les équipes capables de faire venir volume et tenue. Des desks indépendants pourront lancer des perps sur des actifs spécifiques, adosser des flux à des communautés existantes et prouver, statistiques à l’appui, que le marché vit sans perfusion.

Le récit s’installe déjà sur X : HIP-3 serait l’exemple d’une permissionlessness utile, avec des incitations bien pensées pour élargir le champ des actifs traitables.

Source : https://twitter.com/a1research__/status/1976383404863107290

Plus de marchés ne veut pas dire meilleure expérience si la profondeur n’est pas au rendez-vous. Les projets sérieux bâtiront des mécanismes d’amorçage de liquidité et des relais de tenue compatibles avec les contraintes de risque d’Hyperliquid.

Ceux qui se contentent d’ouvrir une paire sans market making crédible le verront vite sur les spreads.

Et côté HYPE, quel signal marché ?

Le marché a réagi en amont, puis dans le sillage de l’annonce. HYPE progresse d’environ 11 à 13 % sur 24 heures autour de 42 dollars, avec une capitalisation proche de 11,4 milliards.

L’angle est rationnel : chaque nouveau déployeur doit acheter et immobiliser 500 000 HYPE. Ceci crée une pression acheteuse mécanique et retire de l’offre en circulation tant que les perps vivent. La dynamique elle, dépendra du nombre réel de déployeurs, de la qualité des marchés lancés et de la capacité du réseau à absorber un afflux de paires sans dégrader la tenue globale.

Les prochaines semaines diront si l’appétit des builders confirme l’histoire que raconte le prix. Ce mécanisme de staking obligatoire pourrait transformer durablement la tokenomique de HYPE.

La communauté gagne en vélocité et en variété d’actifs. Le protocole, lui, se rapproche de sa promesse d’infrastructure ouverte où l’on peut tout coter, du plus mainstream au plus pointu.

À lire aussi :