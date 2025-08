MemeCore ($M) décolle : est-ce le meilleur meme coin ou une illusion ?

Pour Résumer

MemeCore a bondi de 30 %, malgré une correction de 7 %.

Il a enregistré les gains les plus élevés parmi les 100 premières cryptomonnaies.

Cette hausse est principalement due à un short squeeze, avec des liquidations massives de positions courtes.

MemeCore Surpasse le Marché : +30 % malgré une Correction de 7 %

Le cours de MemeCore a augmenté de près de 30 %, malgré un recul de 7 % par rapport à son plus haut niveau intrajournalier.

En fait, il a enregistré les gains les plus élevés parmi les 100 premières cryptomonnaies aujourd’hui, selon les données de CoinMarketCap. En ce moment, elle se négocie à 0,537 $.

Le marché des cryptomonnaies a connu un rebond généralisé lundi. Cela s’est produit même si les actifs à forte capitalisation continuent de se heurter à des niveaux de résistance importants. La surperformance de

MemeCore suggère notamment une forte demande latente. Alors, cela laisse penser qu’elle pourrait figurer parmi les cryptomonnaies les plus performantes lorsque les perspectives du marché s’amélioreront.

M pourrait être l’une des meilleures cryptomonnaies à acheter dès maintenant en vue de la prochaine hausse. Les investisseurs avisés s’intéressent également aux cryptomonnaies à faible capitalisation telles que Snorter.

Le short squeeze semble être le principal moteur

Le principal moteur de la flambée du prix du token MemeCore est un short squeeze classique. Les données du marché des dérivés montrent qu’au cours des dernières 24 heures, 874 800 $ de positions courtes ont été liquidées. En revanche, seules 286 700 $ de positions longues ont été clôturées.

Ce déséquilibre suggère que les traders qui pariaient contre le $M ont été pris au dépourvu par la hausse. Ainsi, leurs liquidations forcées ont contribué à faire grimper le prix encore plus haut. La majorité de cette activité s’est déroulée sur des bourses à fort volume comme Binance et Bybit.

Les investisseurs avisés accumulent des cryptomonnaies à faible capitalisation telles que Snorter

Les investisseurs avisés accumulent discrètement des cryptomonnaies prometteuses à faible capitalisation comme Snorter. Cela, dans l’espoir d’obtenir des rendements exceptionnels au cours de ce cycle.

Par exemple, Snorter (SNORT) a levé plus de 3 millions de dollars lors de sa prévente virale. Il suscite un intérêt croissant non seulement pour son attrait meme, mais aussi pour son bot rapide et natif de Telegram qui donne aux utilisateurs particuliers un avantage dans les phases initiales du trading.

Le bot Snorter permet le sniping rapide de jetons, les achats automatisés et l’exécution rapide des transactions, des outils auparavant réservés aux baleines. Alors que les marchés des cryptomonnaies meme s’emballent, les cryptomonnaies à faible capitalisation ayant une utilité réelle comme Snorter sont de plus en plus prisées par les portefeuilles sophistiqués.

Plusieurs analystes ont soutenu SNORT comme l’une des meilleures cryptomonnaies à faible capitalisation dans lesquelles investir.

