Michael Saylor, président de la société de trésorerie Bitcoin Strategy, a signalé l’imminence du 100e achat de Bitcoin de l’entreprise, marquant une étape opérationnelle majeure dans une campagne d’accumulation débutée en août 2020.

L’entreprise détient actuellement 717 131 BTC selon les statistiques officielles et a effectué des achats pendant 12 semaines consécutives, poursuivant sa stratégie d’acquisition agressive malgré la récente volatilité du marché.

Samedi, Saylor a suggéré que la transaction était imminente en partageant des données de suivi de portefeuille sur X, une méthode de communication qu’il utilise fréquemment avant de déposer les déclarations d’acquisition officielles auprès de la Securities and Exchange Commission.

Trésorerie Bitcoin de Strategy : une accumulation historique

Dans sa publication sur les réseaux sociaux, Saylor a partagé une capture d’écran légendée « The Orange Century », faisant allusion au décompte de la 100e transaction.

Selon les données de l’entreprise, Strategy a complété 99 acquisitions distinctes de Bitcoin à ce jour.

Depuis son allocation initiale de 250 millions USD il y a près de six ans, la société a transformé sa structure d’entreprise pour devenir le plus grand détenteur public mondial de l’actif numérique.

Le chemin vers cette étape n’a pas été exempt d’une volatilité significative. Les récents mouvements du marché ont exercé une pression sur le bilan de l’entreprise.

Alors que Strategy rapporte une perte de 12,4 milliards USD sur le Bitcoin au T4 2025, soulignant les risques liés à la comptabilité à la valeur de marché lors des baisses, la société a maintenu sa stratégie d’« accrétion » sans dévier.

L’entreprise vise à augmenter la quantité de Bitcoin par action, privilégiant cet indicateur par rapport aux valorisations fiduciaires à court terme.

First time I’ve seen Saylor look nervous speaking publicly. He can’t say anything else, but deep down he knows extreme downside scenarios aren’t impossible.$BTC pic.twitter.com/PS3NDZhYao — Alejandro₿TC (@Alejandro_XBT) February 11, 2026

Conviction de la trésorerie d’entreprise face à la volatilité du marché

Le 100e achat imminent intervient alors que Strategy navigue dans un environnement de prix difficile. Les données officielles indiquent que le prix de revient moyen de l’entreprise s’élève actuellement à environ 76 027 USD par Bitcoin.

L’actif se négociant sous ce seuil ces dernières semaines, la trésorerie est techniquement en position de perte non réalisée, rappelant l’hiver crypto de 2022.

Malgré l’évolution des prix, la société a utilisé les capitaux levés par le biais de dettes convertibles et d’actions privilégiées pour étendre ses avoirs, acquérant récemment plus de 2 400 BTC à la mi-février 2026.

Cet engagement indéfectible reflète l’approche d’autres adoptants institutionnels. Par exemple, la détermination observée alors que Metaplanet continue l’achat de Bitcoin malgré le krach illustre une thèse de forte conviction similaire parmi les trésoreries d’entreprise en Asie.

L’émission d’actions privilégiées et de dette par Strategy pour financer ces achats a effectivement fait levier sur sa position, bien que cela introduise des risques liés aux obligations d’intérêts.

JUST IN: 🇺🇸 Eric Trump says Bitcoin will reach $1 million. "I've never been more bullish on Bitcoin in my life." pic.twitter.com/niJH5ILfh9 — Watcher.Guru (@WatcherGuru) February 18, 2026

Implications sur le marché de la demande institutionnelle continue

La persistance de Strategy signale sa forte conviction que la volatilité est une opportunité d’accumulation plutôt qu’un signal de détresse.

Le secteur des entreprises est de plus en plus actif, créant un plancher de demande. Récemment, le fondateur de Tron, Justin Sun, envisageait un achat de 100 millions USD de Bitcoin, renforçant la tendance des liquidités à haute valeur nette continuant d’entrer sur le marché aux côtés des entités publiques.

De plus, la portée de l’adoption s’est élargie au-delà des entreprises vers les entités souveraines.

Des rapports récents indiquant que les fonds gouvernementaux d’Abu Dhabi achètent du Bitcoin suggèrent un changement géopolitique vers les actifs numériques en tant que composantes de réserve monétaire.

Alors que Strategy poursuit sa série pour sa 13e semaine potentielle d’achat, le marché attend la confirmation officielle de la taille du 100e achat.

