Les hedge funds ont augmenté leur exposition aux fonds négociés en bourse (ETF) Bitcoin au comptant aux États-Unis au cours du quatrième trimestre 2025. Cela témoigne d’une forte conviction malgré un repli sévère du marché.

Selon les données de CF Benchmarks, l’administrateur d’indices de référence régulé par la FCA au Royaume-Uni, bien que la valeur globale en dollars de ces avoirs ait diminué de 28 % pour clore l’année, cette baisse a été nettement moins prononcée que la correction de près de 50 % du prix du Bitcoin depuis son sommet d’octobre à plus de 126 000 USD, ce qui suggère une accumulation nette d’actions.

Le déclin de 28 % de la valeur de l’allocation globale est survenu pendant une période où la volatilité et le prix du Bitcoin ont chuté brutalement, plongeant de près de 50 % par rapport au sommet d’octobre 2025.

$BTC looks super weak here. Price can’t reclaim quarterly VWAP, and we’ve now lost composite fair value. Rejection from VAL or NPOC will probably take us to new lows. pic.twitter.com/3Mh93Yi0lP — Golden Pocket (@goldenpocketxbt) February 23, 2026

Si les hedge funds avaient vendu proportionnellement à la chute des prix pour quitter complètement le marché, la baisse de la valeur aurait probablement dépassé la chute du prix au comptant de l’actif. Au lieu de cela, la variance mathématique implique que les fonds ont été acheteurs nets de parts d’ETF, profitant de la faiblesse pour abaisser leur prix de revient moyen.

Ce comportement contredit les craintes d’un exode massif. Alors que les gros titres se concentrent souvent sur l’affaiblissement de l’intérêt institutionnel lors des semaines de baisse, les cycles de rapports trimestriels révèlent une main plus ferme chez les gestionnaires professionnels qui sont tenus par des mandats de gestion des risques plutôt que de fuir entièrement les actifs risqués.

Résilience institutionnelle dans un marché baissier

Gabe Selby, responsable de la recherche chez CF Benchmarks, a écrit dans une note de recherche du 19 février que « le thème dominant au cours des deux derniers trimestres était le de-risking des hedge funds ». Cependant, la mécanique des ajustements de portefeuille raconte une histoire plus profonde sur leur conviction.

L’écart entre la performance du prix de l’actif et la valeur des avoirs institutionnels met en lumière une approche sophistiquée face au récent hiver crypto. Alors que le Bitcoin se repliait depuis ses records historiques, les investisseurs professionnels semblent avoir utilisé la volatilité pour lisser leurs positions plutôt que de capituler.

Cela s’aligne sur les mouvements plus larges du marché où les acteurs majeurs ont continué d’allouer des capitaux à cette classe d’actifs.

Par exemple, les rapports indiquent que des quantités de capitaux institutionnels se sont déplacées de manière défensive, pourtant des firmes comme Jane Street ont récemment renforcé leur exposition au Bitcoin via l’IBIT, signalant que la « smart money » reste active.

La résilience de ces fonds reflète une activité similaire dans le secteur des fonds souverains, où les fonds gouvernementaux d’Abu Dhabi ont acheté du Bitcoin, renforçant davantage le statut de l’actif en tant que couverture macroéconomique malgré les vents contraires à court terme. Alors que le marché de détail a réagi à la volatilité avec prudence, le comportement des fonds sophistiqués suggère une divergence de stratégie, considérant le repli de 50 % comme un événement de liquidité propice à l’accumulation.

Le marché attend une potentielle clarté réglementaire

Les récentes analyses on-chain et des flux d’ETF suggèrent que les détenteurs d’ETF Bitcoin ont des « mains de diamant », refusant de liquider des portions significatives de leurs portefeuilles durant la correction. Pour les hedge funds, maintenir et augmenter la taille des positions suggère une vision à long terme qui dépasse la volatilité du quatrième trimestre 2025.

Alors que le marché attend une potentielle clarté réglementaire de la part du nouveau groupe de travail sur les actifs numériques de l’administration américaine, cette accumulation discrète par les hedge funds pourrait fournir le choc d’offre nécessaire pour stabiliser les prix.

Si la smart money continue d’absorber l’offre pendant les périodes de détresse, le plancher des prix du Bitcoin pourrait être plus élevé que ce que les indicateurs de sentiment des particuliers suggèrent actuellement.

