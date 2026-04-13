L’écosystème DeFi de Solana est assiégé, et la menace n’est pas une vulnérabilité logicielle. Il s’agit d’un État-nation.

En l’espace de huit jours, des agents nord-coréens auraient drainé 285 millions USD de Drift Protocol et infiltré une autre plateforme d’échange sur Solana en y plaçant un agent présumé au poste de directeur technologique (CTO).

Les données de prix restent troubles en raison de cette turbulence, mais le récit sécuritaire entourant le SOL USD se détériore plus vite que n’importe quel niveau technique sur un graphique.

La plateforme d’échange décentralisée Stabble, basée sur Solana, a exhorté les utilisateurs à retirer immédiatement leur liquidité mardi après que ZachXBT, un enquêteur on-chain opérant sous pseudonyme, a identifié l’ancien CTO du protocole, connu sous le nom de Keisuke Watanabe, comme étant un hacker nord-coréen présumé.

Our latest update: We can confirm now until one year ago we had a NK developer in the team.

He was backed by other north Korean that supported his work. We thank @derparsel and @zachxbt for their work. Historically we have done audits with Sec3 and neodyme – everything looked… — stabble (@stabbleorg) April 8, 2026

Le protocole, récemment confié à une nouvelle équipe de direction, a commencé la journée avec environ 1,75 million USD de valeur totale verrouillée (TVL), mais l’alerte d’urgence a provoqué un effondrement de 62 % de la TVL, tombant sous les 663 000 USD, selon les données de DeFiLlama. « URGENCE ! » a publié la nouvelle équipe sur X.

« Les amis, s’il vous plaît, retirez temporairement votre liquidité instantanément ! Mieux vaut prévenir que guérir. » Aucune exploitation n’a été divulguée, mais l’entreprise a confirmé qu’elle menait des audits de sécurité.

L’incident de Stabble n’est pas un cas isolé. Il fait suite au piratage de 285 millions USD de Drift Protocol le 1er avril, confirmé par TRM Labs, Elliptic et Chainalysis comme une opération de la RPDC, et qui se classe désormais comme le plus important exploit DeFi de 2026.

Ce schéma soulève une question structurelle que le marché ne peut ignorer : l’avantage de performance de Solana est-il systématiquement utilisé comme une arme contre lui-même ?

(SOURCE : TradingView)

Le SOL USD peut-il tenir bon après deux frappes nord-coréennes en huit jours ?

Les chiffres précis du prix du SOL sur 24 heures ne sont pas disponibles au moment de la rédaction, mais les données on-chain parlent d’elles-mêmes.

L’attaque de Drift, exécutée en environ 10 secondes via l’ingénierie sociale, la manipulation d’oracles et des transactions « durable nonce » pré-signées, a vu les fonds volés convertis en USDC et SOL avant d’être transférés vers Ethereum via CCTP.

Cette conversion a créé une pression vendeuse directe et mesurable sur SOL à un moment où les marchés crypto au sens large naviguaient déjà dans une incertitude macroéconomique.

Techniquement, Solana fait face à un scénario baissier si d’autres exploits font surface ou si les opérations de traçage de fonds par TRM Labs et Elliptic entraînent des gels d’échanges supplémentaires.

Le scénario de base suppose un confinement : les programmes de sécurité de l’écosystème de la Solana Foundation sont déjà actifs, et la transparence de l’équipe de Stabble a sans doute limité la contagion cette fois-ci.

$SOL is forming a textbook bearish flag and the breakdown has already started. Last move: consolidation → breakdown → -54% drop Now the same structure is repeating again. If this continues, $SOL could be heading toward the $45 zone. This isn’t random price action it’s a… pic.twitter.com/Aw92mJ2k8Z — Crypto Lens (@crypto_lens_) April 9, 2026

Un scénario haussier nécessiterait à la fois un résultat d’audit propre de la part de Stabble et aucun nouvel incident lié à la RPDC, une condition qui semble précaire étant donné que la Corée du Nord aurait volé 2 milliards USD en crypto au cours de l’année 2025 seulement, représentant environ 60 % des piratages crypto mondiaux cette année-là.

L’exploit de Drift, le deuxième plus important de l’histoire de Solana après la brèche de 326 millions USD de Wormhole, a réinitialisé la prime de risque de l’écosystème.

Elliptic a décrit l’attaque de Drift comme « une continuation de la campagne soutenue de la RPDC » pour financer des programmes d’armement.

Ce cadre — un adversaire étatique, et non un hacker opportuniste — change la façon dont les investisseurs devraient modéliser le risque extrême (tail risk) sur les positions natives de Solana.

Bitcoin Hyper se positionne alors que la vitesse de Solana rencontre la sécurité de niveau Bitcoin

L’incident Stabble cristallise une tension qui s’est accumulée discrètement : le SOL USD offre de la vitesse, mais cette vitesse repose sur une infrastructure dont la surface d’attaque humaine a été démontrée deux fois en une semaine.

Bitcoin, malgré toutes ses limites — transactions lentes, frais élevés et programmabilité limitée — n’a jamais subi d’infiltration comparable au niveau étatique de son infrastructure de base. Cette asymétrie est précisément l’écart que Bitcoin Hyper se positionne pour combler.

Bitcoin Hyper se décrit comme la première couche 2 (Layer 2) de Bitcoin intégrant la Solana Virtual Machine (SVM), visant une finalité de transaction en moins d’une seconde et l’exécution de contrats intelligents à bas prix, tout en ancrant la sécurité sur la couche de base de Bitcoin — la seule blockchain que les hackers nord-coréens ont manifestement laissée tranquille.

Le projet a levé 32 millions USD à un prix de prévente actuel de 0,0136783 USD, avec des récompenses de staking disponibles pour les premiers participants.

L’infrastructure clé comprend un pont canonique décentralisé (Decentralized Canonical Bridge) pour les transferts de BTC et une exécution SVM à haute vitesse, greffant efficacement le débit de Solana sur le modèle de confiance de Bitcoin.

Visitez le site de la prévente de Bitcoin Hyper ici.

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