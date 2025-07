Pengu sur la bonne voie pour atteindre un nouvel ATH : devriez-vous l’acheter ?

Pour Résumer

PENGU affiche une dynamique haussière remarquable, soutenue par une forte capitalisation et un intérêt croissant.

La résistance technique à 0,031 $ reste un point clé à franchir pour confirmer une nouvelle impulsion.

Si le volume se maintient et que la communauté reste engagée, une cassure pourrait propulser le token vers 0,035 $ ou plus.

Pourquoi Pengu pourrait atteindre de nouveaux sommets ?

PENGU (Pudgy Penguins) a démarré le mois de juillet 2025 avec une vigueur extraordinaire. Grâce à sa capitalisation boursière de 1,98 milliard de dollars, le projet est un des meilleurs tokens meme de cette année. Pengu ne ressemble pas à une autre cryptomonnaie à la mode, mais semble construire quelque chose qui s’inscrit dans la durée.

Les analystes techniques évoquent des tendances haussières continues, et les discussions sur les réseaux sociaux se multiplient. Avec la cotation de Pengu sur les bourses centralisées, tout le monde se demande s’il s’agit de la prochaine grande altcoin de 2025.

Ce type de dynamique précède généralement une reprise. S’agit-il de la prochaine crypto 100x ? C’est possible. Le sentiment actuel du marché est à nouveau favorable au risque.

Les prévisions à court terme du prix de Pengu indiquent une possible percée à 0,045-0,05 $ si le volume continue à dépasser 1 milliard de dollars.

The Pudgy Penguins official @instagram just hit 1.9 million followers. Only 100,000 more till 2 million 🐧 pic.twitter.com/HKytepNSJa — Pudgy Penguins (@pudgypenguins) July 20, 2025

Pengu se construit une base alors que les flux de liquidités se réinitialisent

Alors que Pudgy Penguins se consolide juste en dessous du niveau de 0,031 $, le marché semble hésitant à franchir ce seuil. Les volumes de transactions restent modérés, signalant une phase d’attente des investisseurs. Une cassure au-dessus pourrait toutefois déclencher un nouvel élan haussier.

Ce niveau de 0,031 $ agit comme une résistance technique clé depuis plusieurs séances. Les indicateurs de momentum, comme le RSI, se maintiennent dans une zone neutre, suggérant qu’un mouvement décisif est imminent. Les traders surveillent de près ce point de bascule pour positionner leurs entrées.

En parallèle, l’engagement communautaire autour de Pudgy Penguins reste fort, notamment sur les réseaux sociaux. Cette dynamique pourrait servir de catalyseur si le prix franchit la résistance. Une clôture au-dessus de 0,031 $ ouvrirait la voie vers les prochains objectifs situés à 0,035 $ et 0,038 $.

PENGU va-t-il poursuivre sa progression ?

Les indicateurs techniques s’alignent. Alors, le support tient bon, le volume se concentre à des niveaux clés et les indicateurs de momentum sont à la hausse.

Avec une nouvelle liquidité qui se construit en dessous et une réinitialisation des positions ouvertes, le terrain semble prêt pour une cassure. Toutefois, dû à l’instabilité du cours de Pengu, il existe d’autres options d’investissement plus profitables.

