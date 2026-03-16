PEPE bondit de plus de 18 % et relance l’intérêt pour les meme coins, Maxi Doge accélère sa prévente

Lundi 16 mars 2026 – Le meme coin PEPE sur le thème de la grenouille a grimpé de plus de 18 % au cours des dernières 24 heures, redonnant de l’élan au secteur des meme coins alors que des traders attentifs cherchent à savoir quel token pourrait exploser ensuite. Le volume total d’échange des meme coins a jusqu’ici progressé de 60 %, dépassant 4,52 milliards de dollars, tandis que la capitalisation du secteur a retrouvé le niveau des 32 milliards de dollars.

Comme l’univers des meme cryptos reste encore dominé par le récit des « dog coins », les tokens liés à cette tendance attirent encore plus l’attention. En prenant un peu de recul, Dogecoin progresse de 11 % sur la semaine (après un gain quotidien de 4,1 %), tandis que Shiba Inu a bondi de 17,6 %, Bonk a gagné 15,9 %, et FLOKI avance de 14,45 %.

Cette même vague d’enthousiasme se propage déjà vers des projets plus récents, en particulier des préventes comme Maxi Doge (MAXI), qui a enregistré des gains réguliers même pendant les périodes agitées ayant précédé la dernière phase haussière.

Avec 4,68 millions de dollars déjà levés et une forte dynamique communautaire, MAXI pourrait potentiellement surperformer les meme coins grand public après son événement de génération de tokens, qui devrait probablement avoir lieu dans les prochains mois.

L’intérêt pour les meme coins revient alors que PEPE signe des gains impressionnants

Après des semaines de peur extrême provoquées par le conflit en Iran, les prix du pétrole et les inquiétudes macroéconomiques, le rallye crypto soudain de la nuit dernière a pris la plupart des traders par surprise. C’est pourquoi tant d’acheteurs se précipitent désormais pour placer leurs fonds dans des tokens parmi les plus performants comme PEPE, qui a enregistré des rendements à deux chiffres en quelques heures.

Pour les traders chevronnés de meme coins, ce type de mouvement de prix – des semaines d’évolution hachée suivies d’une envolée soudaine – est tout à fait habituel. L’historique montre déjà que les acheteurs qui se positionnent tôt sur des tokens à fort potentiel obtiennent les gains les plus élevés possibles, tout en réduisant le risque de céder au FOMO lorsque le prix atteint finalement son sommet.

Selon le trader Steph Is Crypto, le dernier mouvement de PEPE pourrait déboucher sur une cassure technique clé et même entraîner des gains pouvant aller jusqu’à 606 % – les gros acheteurs pouvant potentiellement devenir de « nouveaux millionnaires ».

This upcoming $PEPE breakout will create many fresh new millionaires! 👀 pic.twitter.com/9RSYR0SrFH — STEPH IS CRYPTO (@Steph_iscrypto) March 16, 2026

Bien sûr, il est important de prendre ce type de sentiment avec prudence, d’autant plus que PEPE devra franchir plusieurs niveaux de résistance clés pour atteindre les gains que Steph Is Crypto anticipe, et que la taille de position déterminera la valeur réelle de ces rendements.

Cependant, les tokens à petite et micro-capitalisation ont naturellement une chance d’enregistrer des gains bien plus importants que PEPE, car la capitalisation de 1,62 milliard de dollars du célèbre token grenouille implique qu’il faudra des afflux de capitaux extrêmes pour propulser son prix à la hausse.

À l’inverse, des tokens en prévente comme Maxi Doge (MAXI) n’ont pas encore commencé à être échangés sur les plateformes, et le calendrier de prévente de MAXI comprend des hausses de prix progressives intégrées directement à la campagne de vente.

Comme nous allons le voir ci-dessous, l’utilité fondamentale du token donne aussi aux acheteurs de bonnes raisons de conserver leurs MAXI sur le long terme, ce qui réduit l’offre alors même que la demande augmente.

La prévente de Maxi Doge avance rapidement avec des incitations originales

Alors que la plupart des nouveaux dog coins se contentent de copier un token existant, Maxi Doge (MAXI) reprend le mème classique du Shiba Inu en lui donnant une touche agressive et pleine d’énergie. Le projet s’articule autour d’un personnage de Doge culturiste, entièrement tourné vers la maximisation des gains, l’adoption de stratégies de trading degen et la recherche d’opérations à fort effet de levier.

Mais au-delà de son branding ludique, les mécanismes de base de MAXI sont conçus pour encourager une vraie participation, même pendant que la prévente est encore en cours. Les acheteurs de MAXI peuvent staker leurs coins dès que leur achat est confirmé, avec un taux d’APY dynamique de 67 % disponible aujourd’hui.

Le projet a également indiqué prévoir des tournois de trading gamifiés, des concours communautaires et même des partenariats avec de grandes plateformes de trading de contrats à terme, où MAXI pourrait être échangé avec un effet de levier allant jusqu’à 1000x.

ONLY CHADS SURVIVE THE TRENCHES pic.twitter.com/fHyHNtoorw — MaxiDoge (@MaxiDoge_) March 10, 2026

Le prix de MAXI doit augmenter dans les deux prochains jours, mais pour l’instant, il est valorisé à 0,0002809 $, et le projet a déjà levé plus de 4,68 millions de dollars.

L’offre totale de MAXI est également plafonnée à 150,24 milliards de tokens, ce qui évite l’inflation sans fin qui pénalise de nombreux autres projets meme et donne aux premiers acheteurs une meilleure chance de profiter de la hausse.

Les premiers audits du smart contract par Coinsult et SolidProof ont été réalisés, et la stratégie tokenomique de Maxi Doge comprend la création d’un « Maxi Fund », qui allouera 25 % de l’offre à des campagnes marketing de grande ampleur et à des collaborations avec des influenceurs.

Comment participer dès maintenant à la prévente de Maxi Doge

Si l’idée de participer à une prévente vous intimide, il n’y a pas lieu de vous inquiéter cette fois. En vous rendant sur le site officiel de Maxi Doge, en connectant votre wallet, puis en échangeant des ETH, BNB, USDT ou USDC contre des MAXI, vous pouvez participer en seulement quelques clics.

Vous aurez aussi la possibilité de staker vos MAXI pour un APY de 67 %, et vous pouvez finaliser votre achat avec une carte bancaire plutôt qu’en crypto si vous préférez cette option.

L’application Best Wallet (disponible via Google Play et l’App Store d’Apple) a référencé la prévente de MAXI dans sa section « Upcoming Tokens », offrant une autre solution aux utilisateurs mobiles.

Pour suivre les dernières étapes de la prévente de Maxi Doge et les plans de lancement de l’équipe, veillez à suivre Maxi Doge sur X et à rejoindre son canal Telegram.

Visiter Maxi Doge Token.