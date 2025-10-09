PEPE x13 en 2026 ? Pepenode permet de le miner en jouant

Pour Résumer

Un analyste prévoit un x13 pour PEPE d’ici 2026.

PepeNode permet de miner du PEPE en jouant, grâce à un modèle mine-to-earn stratégique et gamifié, sans exposition directe au marché.

Les premiers acheteurs peuvent déjà staker leurs tokens PEPENODE, avec un APY dynamique de 732 %, bien avant le lancement du jeu.

Comment gagner du PEPE en jouant

Pendant que les traders anticipent cette potentielle explosion, PepeNode (PEPENODE) leur offre un autre levier : une façon de gagner du PEPE passivement, sans attendre une hausse du marché.

PepeNode inaugure le premier meme coin “mine-to-earn”. Il transforme le minage en jeu de stratégie virtuel, où les utilisateurs génèrent des actifs phares comme PEPE, Fartcoin (FARTCOIN) et bien d’autres, simplement en jouant.

PepeNode rend l’accumulation tactique et compétitive, sans coût excessif ni routine. Mieux encore, il permet aux joueurs de gagner du PEPE sans s’exposer directement au marché. Son système de double récompense leur offre à la fois une appréciation du capital et un revenu passif.

La prévente du projet est en cours, avec un prix actuel de $0.0010918 par PEPENODE, valable seulement pendant les sept prochaines heures. Ensuite, le prochain palier appliquera un tarif plus élevé par token.

Cycle 13x en vue pour PEPE, PepeNode transforme l’attente en gameplay

Le trader crypto populaire Kamran Asghar identifie un motif en coin élargi sur le graphique de PEPE, suggérant des expansions cycliques de prix jusqu’en 2026 ou 2027.

Ce motif reflète des oscillations de prix de plus en plus larges. La première vague a déclenché une hausse de plus de 1 100 %, propulsant PEPE à $0.00001725. Ensuite, une autre poussée de plus de 1 100 % a mené au sommet actuel de $0.00002836.

Kamran prévoit une troisième vague de 1 200 %, qui débuterait lorsque PEPE atteindra le bas du coin, près de $0.00000509. Cette vague viserait $0.00006612 comme “Zone de Cycle Haut”. Si ce scénario se réalise, les investisseurs pourraient enregistrer un gain d’environ 13x.

#Pepe weekly chart outlook. Next wave could take price wag higher from here. 📈 Potential HTF target : 0.0001$ per $PEPE pic.twitter.com/4h2XXpwh0b — 𝐊𝐚𝐦𝐫𝐚𝐧 𝐀𝐬𝐠𝐡𝐚𝐫 (@Karman_1s) September 14, 2025

Si le schéma se confirme, ceux qui accumulent maintenant pourraient voir leurs avoirs se multiplier plusieurs fois lorsque le prochain cycle prendra forme.

PEPE s’échange actuellement à $0.000009409, et le graphique suggère une possible baisse à court terme avant le prochain mouvement haussier majeur.

Mais voici la vraie question : pourquoi tenter de chronométrer une chute de prix ou acheter du PEPE maintenant alors qu’il pourrait encore baisser ?

Si l’objectif reste d’accumuler jusqu’à atteindre la cible, ne vaudrait-il pas mieux gagner du PEPE passivement via un autre projet ?

C’est là que PepeNode entre en jeu, avec son modèle mine-to-earn qui combine stratégie, gameplay et revenu passif. Vieux serpent de mer, le play-to-earn (P2E) dominait autrefois les tendances crypto. C’est maintenant, le concept de PepeNode qui pourrait bien devenir le prochain phénomène.

PepeNode redéfinit le minage par la stratégie et la gamification

Révolution populaire, PepeNode transforme le monde coûteux et ultra-compétitif du minage crypto en jeu interactif. Inspiré de l’ère P2E, il réinvente le gameplay : cette fois, le “jeu” devient l’installation virtuelle de minage de l’utilisateur.

Chaque joueur commence avec une salle serveur, qu’il peut agrandir et améliorer grâce aux tokens PEPENODE.

Comme dans tout jeu de stratégie, les installations évoluent, les agencements s’optimisent, et de nouveaux nœuds s’ajoutent pour booster la production. Mieux que Diablo IV, chaque nœud possède des propriétés uniques, et certaines combinaisons fonctionnent mieux que d’autres.

La stratégie, et non la taille, détermine le succès.

Une configuration optimisée génère des récompenses PEPENODE plus élevées, et ceux qui atteignent le classement peuvent aussi accumuler d’autres meme coins à forte valeur comme PEPE, FARTCOIN et bien plus encore.

C’est simple : ce modèle renverse complètement le concept traditionnel du minage : au lieu d’acheter et d’entretenir du matériel coûteux, les joueurs génèrent des tokens passivement grâce à un gameplay intelligent.

Le résultat ? Un modèle plus accessible et plus engageant, qui remplace la force brute par la stratégie et introduit enfin une dimension ludique dans le minage crypto.

Les acheteurs en prévente peuvent déjà staker avant le lancement du jeu

Le jeu de minage PepeNode ne sera lancé que dans quelques semaines, voire quelques mois.

La prévente a commencé il y a un peu plus d’un mois, et selon la feuille de route du projet, le jeu sera mis en ligne après l’événement de génération de tokens (TGE).

C’est le moment ou jamais pour les nouveaux investisseurs.

Le projet étant encore en phase de prévente, le prix d’entrée est probablement à son niveau le plus bas. Une opportunité en or pour les premiers arrivants de sécuriser une place de choix avant le lancement officiel.

Mieux encore, environ 35 % des fonds levés lors de la prévente sont directement alloués au développement de la plateforme mine-to-earn. L’équipe prend à cœur l’expérience de jeu.

Plutôt que d’attendre passivement que le prix de PEPE atteigne sa projection pour 2026, PepeNode propose une alternative active.

Les premiers participants peuvent déjà acheter des tokens PEPENODE et les mettre au travail immédiatement via le protocole de staking natif du projet, avec un APY dynamique de 732 %.

Les détenteurs peuvent déjà augmenter leur solde PEPENODE bien avant le lancement, ce qui leur permet de disposer des actifs nécessaires pour construire et développer leurs rigs de minage virtuels dès que le jeu sera en ligne.

Ils maximisent ainsi leur potentiel de gains en tokens et en meme coins de premier plan.

Un design déflationniste alimente le potentiel de valeur à long terme de PEPENODE

Les premiers adopteurs bénéficient d’un avantage supplémentaire.

Même si les utilisateurs sont attirés par PepeNode pour sa capacité à générer plusieurs meme coins, le token natif du projet, PEPENODE, intègre un mécanisme déflationniste qui renforce sa valeur dans le temps.

À chaque amélioration ou upgrade d’une installation de minage virtuelle, le protocle brûle 70 % des tokens utilisés définitivement.

À mesure que le jeu gagne en popularité, ce qui semble probable vu les fonds levés en peu de temps, l’offre circulante de PEPENODE continuera de diminuer, ce qui pourrait faire grimper son prix progressivement.

L’engouement actuel, combiné à son système de staking à haut rendement, pourrait aussi influencer positivement sa future cotation en bourse, surtout si le token est listé sur une plateforme majeure.

Pour l’instant, la manière la plus directe d’obtenir du PEPENODE à bas prix reste la prévente.

C’est précisément cette montée en attention qui pousse InsideBitcoins, l’un des médias crypto les plus influents du moment, à qualifier PEPENODE de meme coin à potentiel 100x.

Voici comment rejoindre la prévente PepeNode

Pour participer à la prévente, rendez-vous sur le site officiel de PepeNode et achetez des tokens PEPENODE avec ETH, BNB, USDT (ERC-20 et BEP-20), ou même par carte bancaire.

Connectez le wallet de votre choix, comme Best Wallet, reconnu comme l’un des meilleurs portefeuilles crypto et Bitcoin du marché.

PepeNode figure désormais sur l’outil de sélection de projets “Upcoming Tokens” de Best Wallet, ce qui vous permet d’acheter, suivre et réclamer vos tokens dès que le projet sera en ligne.

Pour rassurer les investisseurs, le smart contract du projet a été audité par Coinsult, garantissant zéro erreur dans le code.

En plus, suivez le projet sur X et Telegram pour ne rien manquer des prochaines annonces.

Visitez le site officiel de PepeNode :

