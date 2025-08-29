Pour Résumer

PepeNode (PEPENODE) révolutionne les préventes de cryptomonnaies mèmes en offrant un minage interactif dès la prévente, tout en créant une économie déflationniste.

Son système simple et sécurisé, basé sur Ethereum, permet de miner et staker sans matériel ni compétences techniques.

Avec des récompenses par paliers et un programme de parrainage, PepeNode combine culture mème et utilité concrète pour un potentiel de croissance dès le départ.

PepeNode révolutionne les préventes de cryptomonnaies mèmes

PepeNode (PEPENODE), la première crypto-monnaie mème exploitée par minage, a déjà levé 500 000 $ lors de sa prévente, et ce n’est que le début.

Contrairement aux préventes classiques, qui obligent les investisseurs à attendre le lancement, PepeNode permet à ses détenteurs d’agir immédiatement.

Dès maintenant, les participants peuvent créer des plateformes, obtenir des récompenses et réduire l’offre grâce à un mécanisme de minage ludique.

Ainsi, PepeNode combine l’univers des mèmes avec le minage.

Ce modèle interactif maintient la communauté engagée et établit une économie déflationniste durable.

Pour le moment, la prévente de PepeNode reste au tout début. Les jetons se valorisent seulement à 0,0010325 $ pendant cette phase. La prochaine augmentation est prévue dans deux jours.

Les limites des préventes classiques et la solution innovante de PepeNode

La plupart des ventes anticipées de cryptomonnaies laissent les investisseurs dans l’attente. Ils placent leur argent tôt et restent passifs, sans utiliser leurs jetons, jusqu’à ce qu’ils deviennent disponibles sur un échange centralisé (CEX) ou décentralisé (DEX).

Ensuite, le jour du lancement, l’enthousiasme initial disparaît souvent, laissant les particuliers sur la touche.

Ni le minage ni le staking n’ont comblé cet écart, bien que les bénéfices du minage de Bitcoin atteignent 20 milliards de dollars cette année.

Le minage traditionnel exige des dispositifs coûteux, comme les Antminers de Bitmain, et des charges électriques élevées.

Par conséquent, il reste inaccessible aux utilisateurs lambda. Le staking, plus simple à comprendre, donne souvent une impression de statisme. Les jetons restent bloqués dans des contrats avec peu d’interactions, hormis le rendement.

L’équité constitue également un problème. Par exemple, les robots ont exploité les préventes populaires de Solana, ne laissant que des restes aux particuliers. Ainsi, de nombreux projets renforcent le même cycle d’influence, où les whales et les initiés dominent l’accès anticipé.

XPL n’est pas nécessairement basé sur Solana, mais il montre comment les gros acteurs peuvent manipuler les marchés. Ils ont engrangé environ 47,5 millions de dollars tout en provoquant des liquidations qui ont coûté plus de 17 millions aux petits investisseurs.

🚨💥 Whale manipulation on #Hyperliquid sent $XPL soaring 200% to $1.80 in minutes earlier today, marking one of the wildest short squeezes and wealth redistributions we've seen! Here’s the breakdown: Manipulators' profits:

🔹 0xb9c (main orchestrator): +$15.11M

🔹 0xe41:… pic.twitter.com/KiWDybLJj9 — Spot On Chain (@spotonchain) August 27, 2025

PepeNode change ce paradigme. Il transforme la prévente en événement interactif : chaque action compte et chaque amélioration réduit l’offre. Les premiers participants bénéficient du plus grand avantage. Aucun traitement privilégié n’est accordé.

De plus, des dispositifs anti-bot protègent les premières acquisitions, et les récompenses favorisent les utilisateurs précoces plutôt que les portefeuilles les plus volumineux.

Le programme « Mine-to-Earn » : maximisez vos récompenses avec PepeNode

PepeNode propose une solution simple. Elle ne nécessite ni matériel, ni électricité, ni compétences techniques. Son mécanisme d’extraction virtuel utilise son propre jeton, PEPENODE.

Dans une salle de serveurs sur mesure, les utilisateurs acquièrent des nœuds de minage. Chaque nœud augmente sa capacité de hachage et génère des récompenses. De plus, ils peuvent améliorer les installations pour maximiser les performances.

Près de 70 % des jetons utilisés pour ces améliorations sont détruits définitivement, créant ainsi une pression déflationniste constante.

Depuis le début de la prévente, les participants peuvent jouer hors chaîne, remporter des récompenses et progresser dans les rangs avant le lancement du jeton.

Lorsque le jeton est lancé, tout le processus se déroule sur la chaîne via des contrats intelligents qui suivent clairement et en toute transparence les récompenses, destructions et paiements.

Les premiers utilisateurs bénéficient des plus grands avantages. Les récompenses distribuées par paliers offrent aux acheteurs précoces des taux de minage plus élevés. Ainsi, les investisseurs individuels qui entrent sur le marché en premier obtiennent un bénéfice concret, sans que les acteurs majeurs dominent grâce à leur volume.

De plus, avec un programme de parrainage à 2 %, un tableau de bord en direct et des récompenses offrant des jetons bonus aux meilleurs participants, PepeNode transforme le jalonnement en une expérience interactive complète, allant du minage à la récompense.

PepeNode : l’envers du décor technologique

PepeNode est conçu pour la performance et s’inspire de l’univers des mèmes. Construit sur Ethereum selon la norme ERC-20, il s’intègre facilement aux portefeuilles majeurs, aux plateformes d’échange et aux plateformes DeFi.

De plus, des contrats intelligents gèrent le jalonnement, la logique de minage, les récompenses de parrainage, la destruction des jetons et les transactions. Par ailleurs, le consensus Proof of Stake d’Ethereum assure la sécurité du réseau.

PepeNode utilise des contrats spécifiques pour ses mécanismes de minage. Ils garantissent la transparence et permettent de vérifier facilement le système.

L’écosystème repose sur un total de 210 milliards de jetons PEPENODE.

Chaque action, qu’il s’agisse d’acquérir des nœuds mineurs ou de mettre à jour des installations, alimente le cycle « mine-to-earn » et soutient l’ensemble de l’écosystème.

La cryptomonnaie mème qui prouve son utilité en temps réel

PepeNode montre dès le départ qu’il privilégie l’utilité, contrairement à la plupart des préventes de cryptomonnaies mèmes.

Les détenteurs n’ont pas besoin d’attendre des mois pour profiter des fonctionnalités promises. Ils peuvent déjà miner, staker et participer à des compétitions.

Cette activité précoce alimente directement un plan de scalabilité prévu.

La prévente reste une phase préliminaire, avec des récompenses et un tableau de bord de minage opérationnel. Ensuite, le TGE aura lieu. Puis viendront l’inscription sur Uniswap, l’activation du staking et toutes les fonctionnalités du Miner Node.

La phase trois introduit la technologie blockchain avec des améliorations centrées sur les NFT et des classements compétitifs.

Par la suite, elle intégrera des récompenses en cryptomonnaies mèmes comme PEPE, des initiatives dirigées par des influenceurs et un tableau de bord mobile pour populariser le minage.

Des influenceurs tels que Crypto Videoz ont déjà souligné le potentiel de PepeNode, mettant en avant sa combinaison originale de culture mème et d’utilité concrète comme moteur d’une expansion rapide.

Avec un point d’entrée à seulement 0,0010325 $, il n’est pas déraisonnable d’envisager que PepeNode offre un potentiel de croissance important, surtout si le projet attire même une petite partie des évaluations observées chez les plus grandes cryptomonnaies mèmes.

Le compte à rebours est lancé : sécurisez vos jetons PepeNode maintenant

PepeNode prévoit de gagner rapidement en visibilité, avec une introduction sur le marché boursier prévue pour le troisième et quatrième trimestre 2025. Ainsi, les premiers participants disposent d’une période limitée pour acquérir des jetons PEPENODE à prix réduit.

La prévente permet d’acheter des jetons avec l’ETH, le BNB ou l’USDT (ERC-20 et BEP-20), ou encore par carte bancaire. De plus, les utilisateurs peuvent se connecter avec le portefeuille de leur choix, comme Best Wallet, reconnu parmi les meilleurs pour la crypto-monnaie et le Bitcoin.

Les nouveaux jetons PEPENODE peuvent être placés via le protocole natif de PepeNode. Ce protocole offre un rendement annuel dynamique (APY) de 3 759 %.

Par ailleurs, le contrat intelligent de PepeNode a été audité par Coinsult, ce qui garantit la sécurité du code pour les premiers utilisateurs.

Enfin, le projet reste suivi sur X et Telegram pour fournir les dernières informations.

