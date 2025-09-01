Pour Résumer

PepeNode (PEPENODE) est la première cryptomonnaie mème « mine-to-earn » qui transforme la création de mèmes en gains réels.

Basée sur Ethereum, elle combine minage virtuel, staking interactif et récompenses déflationnistes pour maximiser les bénéfices des premiers investisseurs.

La prévente et le lancement offrent une opportunité unique de participer à ce projet ludique et communautaire.

La cryptomonnaie qui transforme les mèmes en revenus réels

Imaginez une cryptomonnaie capable de transformer la création de mèmes en activité rémunératrice. Ce concept existe désormais : PepeNode (PEPENODE), la première cryptomonnaie dédiée aux mèmes, a vu le jour après avoir levé 524 000 $ en seulement quelques jours.

Ce projet ne s’appuie pas sur des promesses irréalistes ni sur du vaporware. À l’inverse, il donne la possibilité de commencer le minage dès son lancement officiel.

Avec PepeNode, l’univers des mèmes rencontre celui du minage. Le système repose sur des procédés ludiques qui combinent participation communautaire et culture mème, dans un cadre interactif conçu pour maintenir l’engagement tout en appliquant une stratégie économique déflationniste.

Actuellement, le jeton PepeNode se négocie à 0,0010366 $. Moins de 24 heures restent avant une série d’augmentations de prix prévues, ce qui rend cette phase particulièrement stratégique pour les investisseurs.

Pourquoi la première cryptomonnaie mème « mine-to-earn » séduit les investisseurs

L’attrait principal de PepeNode réside dans sa simplicité.

Le minage ne requiert ni équipement, ni consommation d’énergie, ni expertise technique spécifique. Le système s’appuie sur un modèle virtuel avec une boucle de renforcement destinée à encourager l’engagement.

Les propriétaires de jetons PEPENODE obtiennent des nœuds miniers qu’ils installent dans une salle de serveurs dédiée. Il est possible d’assembler divers types de nœuds afin d’améliorer la puissance de hachage et produire des récompenses.

Près de 70 % des jetons employés pour les améliorations sont définitivement éliminés. Ce processus déflationniste crée un contexte économique propice à la mise en valeur du jeton PEPENODE.

Pendant la prévente, le minage s’effectue hors chaîne. Les utilisateurs peuvent déjà commencer leurs mises dans ce mode et accumuler des gains avant le TGE.

Par la suite, un classement compétitif permettra de décrocher davantage de récompenses. Tous les prix apparaîtront en temps réel sur un tableau de bord.

Les meilleurs joueurs recevront aussi des pièces mèmes supplémentaires comme PEPE et FARTCOIN. En résumé, PepeNode transforme le jalonnement en une expérience de minage interactive où l’on gagne des cryptomonnaies.

La transition fluide de PEPENODE du hors chaîne à la blockchain

Lors du déploiement du jeton, le système bascule du mode hors chaîne au mode sur chaîne. La technologie blockchain gère la migration des récompenses, des burns et des paiements de manière transparente et efficace.

Un système de récompenses gradué privilégie les premiers intervenants pour encourager une adoption rapide. Les nœuds multi-niveaux offrent des taux de minage supérieurs aux premiers acheteurs, ce qui amplifie leur possibilité de bénéfices dès le début.

Cette méthode est bénéfique pour les utilisateurs individuels qui s’engagent précocement dans le projet, ce qui limite ensuite l’impact potentiel des baleines qui pourraient prendre le dessus.

Un programme de recommandation offre également une récompense de 2 % pour encourager la promotion de PEPENODE.

PepeNode bénéficie de la puissance d’Ethereum avec un ETH à un niveau record

PEPENODE s’appuie sur la blockchain Ethereum et respecte la norme ERC-20, ce qui garantit une intégration fluide avec les principaux portefeuilles, plateformes d’échange et solutions DeFi. Les contrats intelligents gèrent la logique métier et le processus de minage.

Le mécanisme de consensus Proof of Stake d’Ethereum sécurise le jalonnement, le minage, les primes de parrainage, la suppression de jetons et l’ensemble des transactions.

Ethereum reste la référence mondiale pour les contrats intelligents. Son jeton natif a récemment atteint un sommet historique de 4 954 $. Les investisseurs institutionnels reconnaissent désormais son rôle central dans des innovations majeures comme les stablecoins et la tokenisation.

L’intégration de cette technologie à PEPENODE attire également l’attention.

L’écosystème PepeNode repose sur 210 milliards de tokens PEPENODE. Chaque interaction au sein du réseau implique le jeton natif, qu’il s’agisse d’acheter des nœuds de minage pour constituer une salle serveur ou de réaliser des améliorations matérielles.

PEPENODE une cryptomonnaie mème avec une utilité dès le départ

Avec PepeNode, l’utilité est intégrée dès la conception. Les investisseurs ne s’appuient pas uniquement sur un livre blanc ou un plan stratégique. Ils peuvent évaluer le projet grâce à un produit de staking déjà fonctionnel.

Comme cette première phase est en place, l’engagement des utilisateurs contribue immédiatement à l’expansion du projet on-chain dans le cadre du jeu complet « mine-to-earn ».

La prévente marque seulement le début. Les récompenses et le tableau de staking sont déjà disponibles en ligne. Ensuite viennent le TGE, les inscriptions sur les plateformes d’échange décentralisées et le rôle clé des nœuds de minage.

La troisième phase prévoit la transition on-chain avec des améliorations basées sur les NFT et des classements variés. Cette version initiale se conclut par des récompenses en mèmes libellées dans des cryptos populaires comme PEPE, soutenues par des airdrops organisés par des influenceurs.

Le minage ludique sera aussi accessible sur mobile pour maximiser l’adoption.

Sur YouTube, Jacob Crypto Bury, spécialiste des cryptomonnaies suivi par 58 000 abonnés, a présenté PEPENODE à son audience, soulignant son potentiel de croissance.

Unique en son genre, cette cryptomonnaie mème repose sur un modèle exclusif « mine-to-earn ». Grâce à son lien avec la marque Pepe et à son prix plafond limité, elle présente une perspective de croissance importante.

Profiter de l’évolution du prix de PepeNode avant son lancement sur les échanges

Les préventes offrent aux investisseurs l’opportunité d’acquérir des cryptomonnaies prometteuses avant le reste du marché et, surtout, avant leur arrivée sur les plateformes d’échange. PEPENODE est prévu pour être coté au quatrième trimestre 2025.

Les premiers acheteurs bénéficient non seulement d’une place dans le haut de la liste pour obtenir des récompenses plus intéressantes, mais ils ont également la possibilité de maximiser leurs gains grâce à la hausse du prix et aux revenus passifs issus du staking et des récompenses de minage.

Pour acheter PEPENODE en avant-première, rendez-vous sur le site de prévente de PepeNode. Vous y trouverez des méthodes de paiement en crypto-monnaies comme ETH, BNB et USDT (ERC-20 et BEP-20), ainsi que des cartes de crédit ou de débit.

Il est également possible d’acheter PEPENODE directement via Best Wallet, considéré comme l’un des meilleurs portefeuilles pour les cryptomonnaies et le bitcoin. L’application Best Wallet est téléchargeable sur Google Play et l’App Store.

Au moment de la rédaction, le staking de PEPENODE peut générer un rendement dynamique de 3 180 %, bien que l’APY soit défini de manière dynamique et diminue à mesure que le nombre de jetons jalonnés augmente.

Les investisseurs potentiels seront rassurés d’apprendre que la société de sécurité crypto Coinsult a audité le contrat intelligent de PepeNode et n’a relevé aucun problème critique.

Rejoignez la communauté PepeNode sur X et Telegram pour suivre les dernières actualités du projet. Visiter le site officiel du projet PepeNode.

