Best Wallet face aux hacks 2025 : ICO se termine dans 18 jours

Best Wallet renforce la sécurité crypto grâce à des systèmes anti-fraude avancés.

Le token BEST alimente tout l'écosystème, permettant des transactions à faible coût, du staking, et l'accès à des outils premium.

La certification WalletConnect et le DEX intégré valident la technologie de Best Wallet.

Face aux menaces sur les cryptos, une réponse claire : BEST Wallet et son token

Malgré la montée en légitimité du secteur et l’arrivée d’acteurs institutionnels, 2025 enregistre des pertes majeures dues aux cyberattaques. Une fois de plus le crime sème la panique. Cette situation renforce l’urgence de protéger les investisseurs.

Best Wallet mise sur une architecture non-custodial. Les utilisateurs gardent le contrôle total de leurs clés privées. La plateforme ajoute des protections avancées, comme la MEV (Maximal Extractable Value) et d’autres fonctionnalités de sécurité de pointe. Chaque transaction bénéficie d’un bouclier renforcé.

Best Wallet a déjà levé près de 17 millions de dollars via sa presale. Cependant, le temps presse pour les investisseurs précoces. Le projet confirme la clôture de sa presale ce mois-ci. Il ne reste que 18 jours pour obtenir BEST au prix actuel.

Le token coûte actuellement $0.025925. Son prix augmente progressivement à l’approche du Token Generation Event (TGE). Les investisseurs doivent agir vite. Une fois les listings sur les grandes plateformes lancés, le potentiel de hausse pourrait s’accélérer. Les premiers participants pourraient bénéficier de multiples opportunités.

Face aux records de hacks, les investisseurs se tournent vers des alternatives non-custodial plus sûres

L’an dernier, Chainalysis a recensé 303 hacks crypto en 2024. Ce chiffre représente une hausse de 22,2 % par rapport à 2023. En effet, la valeur totale volée atteint 2,2 milliards de dollars. Soit une augmentation annuelle impressionante de 7,45 %.

Source: Chainalysis.com

En 2025, la tendance s’aggrave. En seulement six mois, Pascal Gauthier, PDG de Ledger, révèle que 2,2 milliards de dollars ont déjà été volés, égalant le total de l’année précédente. Ce niveau d’activité reste inédit, même si la crypto gagne en reconnaissance dans la finance traditionnelle.

Plus tôt cette année, la plateforme d’échange Bybit, basée à Dubaï, subit le plus grand hack jamais enregistré. Les attaquants volent 1,5 milliard de dollars en Ethereum (ETH). Selon les rapports, le groupe Lazarus de Corée du Nord serait à l’origine de l’attaque. Ces menaces deviennent de plus en plus sophistiquées et organisées.

En réaction, les utilisateurs prennent conscience des fonctionnalités de sécurité de leurs wallets. Beaucoup optent pour des solutions de cold storage. Le marché mondial des hardware wallets crypto est évalué à environ 918,28 millions de dollars. Il pourrait atteindre 14,5 milliards d’ici 2033, soit une hausse projetée de 1 479 %.

D’autres choisissent des wallets Web3 non-custodial comme Best Wallet. C’est en effet une solution simple et efficace. Un tout en un, sécurité et application. Fort de ses 250 000 utilisateurs actifs par mois, Best Wallet devient un choix privilégié pour des transactions fluides et sécurisées.

Les couches de sécurité de Best Wallet

Best Wallet intègre plusieurs niveaux de protection, et cela pour chaque interaction utilisateur. Il commence par ce que l’on appelle une architecture non-custodial. Un terme barbare pour dire que les utilisateurs gardent le contrôle de leurs propres clés privées.

Best Wallet renforce cette sécurité grâce à la technologie MPC-CMP de Fireblocks. Celle-ci divise les clés privées en fragments chiffrés, stockés séparément. C’est une astuce qui empêche qu’un seul élément puisse être piraté pour compromettre l’ensemble du wallet.

Bien sûr, au niveau de l’accès, Best Wallet utilise l’authentification à deux facteurs (2FA). Il y ajoute la vérification biométrique. Seuls les utilisateurs autorisés peuvent se connecter.

En cas d’oubli des identifiants, les sauvegardes cloud personnelles et le système de récupération simplifié remplacent les seed phrases traditionnelles. Même après une perte d’appareil, la restauration du wallet reste facile.

Bientôt, Best Wallet lancera la protection anti-fraude avancée. Pour plus de sécurité, cette fonctionnalité détecte et bloque les activités suspectes avant l’exécution des transactions. Pour continuer dans sa lancée, elle protège aussi les utilisateurs contre le phishing et les scripts qui vident votre wallet. Une barrière aux comportements malveillants sur la blockchain.

À chaque transaction, le wallet intègre aussi une protection MEV. Cette fois-ci ce sont les attaques de front-running qui sont visées. Ce sont des tactiques injustes qui manipulent l’ordre des transactions pour augmenter les coûts ou réduire les profits.

Ces couches de sécurité font de Best Wallet l’un des wallets Web3 les plus sûrs du marché. Il offre la tranquillité d’esprit d’un cold wallet.

La sécurité est le point fort de Best Wallet mais pas son seul avantage. Le DEX intégré, par exemple, permet aux utilisateurs de trader directement dans l’application. Ce qui élimine le besoin de se connecter à des plateformes externes, tout en améliorant l’expérience.

Personne n’aime se connecter à une dizaine d’apps et retenir autant de mots de passe quand on peut tout faire dans une.

La certification WalletConnect valide la technologie de Best Wallet

Grâce à son engagement en matière de sécurité et d’expérience utilisateur, Best Wallet obtient la certification officielle WalletConnect en 2025. Ce n’est pas un mince exploit. Être certifié WalletConnect signifie que Best Wallet a passé des tests rigoureux.

L’application communique sans friction avec des milliers de dApps sur les principaux réseaux, dont Ethereum, BNB Chain, Polygon et bien d’autres.

Best Wallet is now @WalletConnect Certified! ⚡ This recognition highlights our commitment to reliable dApp connectivity, clean UX, and trusted infrastructure. This means faster connections, smoother sign-ins, and a better experience for every user. 🙌 We’re proud to be part… https://t.co/j52Ey3mEIR pic.twitter.com/jdoTEXHoHU — Best Wallet (@BestWalletHQ) June 30, 2025

Cette réussite place Best Wallet aux côtés de noms établis comme MetaMask et Trust Wallet en matière de capacités techniques et d’accès à l’écosystème.

Ce qui le distingue réellement, c’est le token BEST. Il offre aux investisseurs précoces la possibilité de participer directement à la croissance et au développement du projet.

La presale est l’occasion pour les investisseurs d’acquérir BEST à un prix bien inférieur à celui qu’il pourrait atteindre une fois listé sur les grandes plateformes. Cette phase représente le moment le plus stratégique pour s’impliquer.

Derniers 18 jours pour obtenir BEST

Au-delà d’un outil d’exposition anticipée, le token BEST agit comme la monnaie principale de tout l’écosystème Best Wallet.

Il alimente toutes les interactions clés dans l’application : transactions à faible coût, accès au staking, outils de trading avancés à venir, et fonctionnalités de sécurité comme la protection MEV et les systèmes anti-fraude.

En résumé, BEST donne un accès complet à l’univers Best Wallet. Chaque fonctionnalité repose sur ce token. À mesure que la plateforme se développe et s’intègre à davantage de dApps, l’utilité et la demande de BEST devraient croître en parallèle.

Pour sécuriser vos tokens BEST avant la fin de la presale, rendez-vous sur le site officiel de Best Wallet. Vous pouvez acheter BEST directement dans l’application avec une carte bancaire ou en échangeant du ETH ou du USDT.

Restez connecté à la communauté Best Wallet sur X, Telegram et Discord.

Visitez le site de Best Wallet pour en savoir plus :

Découvrir Best Wallet

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu’investir comporte des risques. Aussi, certains liens d’affiliation se trouvent sur cette page et nous génèrent de l’argent.