PepeNode s’approche du million de dollars en prévente. En effet, les investisseurs oublient le minage classique qui grille les laptops ou engloutit des fortunes en électricité. PepeNode transforme le concept en jeu virtuel : les participants achètent déjà des nodes, empilent des rigs, observent les tokens brûler et récupèrent des rewards avant même le lancement officiel.

Pour résumer : le projet élimine la douleur du minage et le reconstruit pour les degens qui veulent générer passivement des meme coins comme Pepe (PEPE), Fartcoin (FARTCOIN) et d’autres.

Actuellement, les nouveaux investisseurs affluent à 0,001049 $ par token PEPENODE — mais le temps presse.

Dans moins de sept heures, le prix va grimper, rendant la prochaine tranche plus coûteuse pour les retardataires.

PepeNode offre un contrôle virtuel sur les rigs de minage

Dans le système proof-of-work (PoW) qui alimente Bitcoin (BTC) et les meme coins comme Dogecoin (DOGE), le contrôle des gains dépend du hashpower. Plus les rigs sont puissants, plus les chances d’assembler le prochain bloc et d’empocher les rewards augmentent.

Pour Bitcoin, la récompense actuelle par bloc atteint 3,125 BTC. Parfois, un mineur solo déjoue les probabilités : l’un a récemment encaissé 347 000 $ en rewards et frais, un autre le mois dernier a gagné 365 000 $, et plus tôt cette année, un opérateur isolé est reparti avec 266 000 $.

Ces cas font la une parce qu’ils restent extrêmement rares. Miner à ce niveau exige un investissement massif en matériel et en électricité, ce qui exclut la plupart des participants retail. Le minage de Dogecoin, issu du code forké de Bitcoin, suit la même voie coûteuse et compétitive.

C’est pourquoi PepeNode renverse ce modèle et rend le minage de meme coins simple et accessible.

En outre au lieu de racks de matériel et de factures d’électricité astronomiques, les utilisateurs accèdent à un tableau de bord virtuel où ils acquièrent des nodes numériques.

Chaque node possède des propriétés uniques. Combinés stratégiquement, ils augmentent la production de minage, le rendement en PEPENODE et les bonus dans d’autres meme coins.

Le meilleur dans tout ça : avec PepeNode, la boucle de minage est déjà active pendant la prévente. Les premiers acheteurs peuvent donc commencer à jouer et à générer des gains bien avant le lancement officiel du token.

PepeNode n’est pas du staking

En effet PepeNode se distingue du staking traditionnel car il n’est pas statique.

Au lieu de simplement verrouiller des tokens pour obtenir un rendement, les utilisateurs configurent activement leurs nodes dans le jeu de minage virtuel pour optimiser leurs gains.

PEPENODE lets you build your own virtual meme coin mining rig. ⛏ Buy Nodes. Build Your Server Room. Combine Nodes For Huge Bonuses. 🔥https://t.co/FaKIaBoHfa pic.twitter.com/T7PyMqASiN — PEPENODE (@pepenode_io) September 6, 2025

Le système ajoute une dimension compétitive avec des classements et des bonus de parrainage, créant une couche sociale à l’expérience.

Et comme seuls les tokens PEPENODE permettent d’acheter des nodes et des rigs, chaque upgrade déclenche la mécanique de burn à 70 %, réduisant l’offre à mesure que les utilisateurs construisent leurs setups.

Pour ceux qui préfèrent le staking, PepeNode propose aussi un protocole indépendant, qui affiche actuellement un APY dynamique impressionnant de 1 531 %.

PEPENODE peut-il faire x1 000 ?

Deux forces majeures pourraient faire grimper le prix de PEPENODE.

La première : le mécanisme de burn. Comme mentionné, 70 % des tokens utilisés pour les upgrades sont brûlés, ce qui réduit immédiatement l’offre.

Par exemple, si 1 000 PEPENODE sont dépensés, 700 sont brûlés définitivement et seulement 300 restent en circulation. Cela représente une réduction directe de 70 % par rapport aux tokens utilisés.

Si cette activité se répète — disons que 10 millions de tokens sont utilisés — alors 7 millions disparaissent de l’offre, ne laissant que 3 millions en circulation. En outre, plus les joueurs s’engagent dans le jeu de minage, plus l’offre se contracte, ce qui augmente mathématiquement la rareté et exerce une pression haussière sur chaque token restant.

La deuxième force : l’utilité unique. Ce qui accélère les burns, c’est que PepeNode reste le seul projet à simplifier le minage de meme coins tout en permettant aux utilisateurs de gagner des tokens comme PEPE, FARTCOIN et d’autres.

Ainsi la capacité passive à générer ces meme coins crée une demande naturelle pour PEPENODE.

Ensemble, les burns de tokens et les récompenses en meme coins forment une combinaison puissante pour une croissance durable du prix. Pas étonnant que le média crypto CryptoNews ait évoqué un potentiel de x1 000 pour PEPENODE.

Comment rejoindre la prévente de PEPENODE avant le prochain palier

Encore une fois, il ne vous reste que sept heures pour rejoindre le round actuel de la prévente et profiter d’un prix réduit par token PEPENODE.

Pour participer, rendez-vous sur le site officiel et achetez dès aujourd’hui avec ETH, BNB, USDT (ERC-20 et BEP-20), ou même par carte bancaire.

Vous pouvez vous connecter avec le wallet de votre choix. Best Wallet est le portefeuille recommandé par PepeNode car il est certifié WalletConnect et largement reconnu comme l’un des meilleurs wallets crypto et Bitcoin du marché.

PepeNode figure désormais sur l’outil de sélection de projets de Best Wallet, Upcoming Tokens, ce qui vous permet d’acheter, suivre et réclamer les tokens directement dans la même application une fois le projet lancé.

Le smart contract du projet a été audité par Coinsult, offrant aux premiers investisseurs une garantie sur la sécurité du code.

Suivez le projet sur X et Telegram pour recevoir les dernières mises à jour.

Rendez-vous sur le site officiel pour participer à la prévente de PepeNode :

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu’investir comporte des risques. Certains liens d’affiliation se trouvent sur cette page et nous génèrent de l’argent.