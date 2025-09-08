Pour Résumer

Tom Lee, cofondateur de Fundstrat, a réaffirmé sa prévision haussière selon laquelle le Bitcoin pourrait atteindre 200 000 dollars d’ici fin 2025.

Selon lui, l’offre limitée, combinée à une demande encore largement inexploitée, crée un déséquilibre favorable à une forte progression.

Cette perspective s’inscrit dans sa vision de long terme, où le Bitcoin pourrait dépasser le million de dollars et rivaliser avec l’or comme réserve de valeur.

Vers 200 000 $ ? Tom Lee de Fundstrat mise sur un Bitcoin record en 2025

Tom Lee, cofondateur de Fundstrat, a réaffirmé sa vision haussière sur le Bitcoin en déclarant qu’il pouvait atteindre 200 000 dollars avant la fin de l’année. L’analyste a pris la parole le 8 septembre 2025 lors de l’émission Squawk Box sur CNBC.

Selon lui, la cryptomonnaie bénéficie d’un déséquilibre majeur entre offre limitée et demande potentielle massive, ce qui justifie un objectif aussi ambitieux.

«Bitcoin pourrait être considérablement plus élevé cette année, peut-être entre 200 000 et 250 000 dollars, donc je pense que 90 000 dollars est toujours un bon point d’entrée.» – Tom Lee de Fundstrat

JUST IN: Fundstrat's Tom Lee says Bitcoin can EASILY reach $200,000 by year end. That's a 2x by Christmas. 🎄 pic.twitter.com/7NXUCib8ji — Bitcoin Archive (@BTC_Archive) September 8, 2025

Un objectif de 200 000 dollars jugé « facilement atteignable »

Lors de son intervention, Tom Lee a expliqué que le Bitcoin restait sur la bonne trajectoire pour franchir la barre symbolique des 200 000 dollars. Selon lui, cet objectif pourrait même être dépassé si les conditions de marché demeurent favorables d’ici décembre.

Il établit cette prédiction en se basant sur plusieurs éléments cruciaux. D’un côté, presque 95 % des Bitcoins actuellement en circulation ont déjà été extraits, ce qui restreint l’offre disponible.

Par ailleurs, 95 % de la population mondial n’ont toujours pas de Bitcoin, ce qui témoigne d’une demande potentielle immense. Ce déséquilibre entre la rareté et l’adoption éventuelle confère à la cryptomonnaie une dynamique singulière.

De plus, Lee a souligné que les fondamentaux restaient solides. La résilience du Bitcoin face aux cycles baissiers et son adoption croissante par les institutions renforcent son optimisme.

Selon lui, les investisseurs doivent regarder au-delà de la volatilité à court terme et se concentrer sur la tendance structurelle de long terme.

Une vision haussière de longue date

Tom Lee n’en est pas à son premier pronostic optimiste. Depuis de nombreuses années, l’analyste envisage un scénario avec lequel le Bitcoin pourrait atteindre plus d’un million de dollars par unité.

Selon lui, l’actif numérique finira par concurrencer l’or en tant que référence mondiale de valeur.

TOM LEE: "Bitcoin will easily be worth $1 million." "$200k-$250k by the end of the year." 🚀 pic.twitter.com/FKYaHNaSJV — Bitcoin Archive (@BTC_Archive) August 7, 2025

Cette conviction repose sur la comparaison directe entre la capitalisation boursière de l’or et celle du Bitcoin. Si ce dernier venait à atteindre une capitalisation équivalente, son prix dépasserait largement le million de dollars par unité.

Ainsi, les 200 000 dollars d’ici fin 2025 ne représentent qu’une étape intermédiaire sur la trajectoire haussière qu’il anticipe.

L’analyste souligne aussi que l’innovation liée à l’écosystème des cryptomonnaies, comme les ETF Bitcoin ou leur inclusion dans les bilans d’entreprises, contribue à renforcer la légitimité de cet actif.

Chaque adoption additionnelle, qu’elle soit réalisée de manière institutionnelle ou individuelle, consolide son scénario.

Vers une fin d’année décisive pour Bitcoin

L’année 2025 devrait être déterminante pour le marché des cryptomonnaies. L’ascension potentielle des prix est favorisée par la dynamique actuelle du Bitcoin et l’attrait grandissant des investisseurs institutionnels.

Si les prévisions de Tom Lee se réalisent, le seuil des 200 000 dollars pourrait constituer un indicateur fort pour l’adoption à l’échelle mondiale.

Toutefois, quelques experts plus réservés soulignent que le marché des cryptomonnaies est fortement soumis à l’influence de facteurs extérieurs, tels que la réglementation internationale ou la politique monétaire des États-Unis.

Une augmentation rapide pourrait également provoquer des phases de correction sévères.

En dépit de ces alertes, Lee garde sa confiance : à ses yeux, l’offre constante et la demande encore largement non exploitée confèrent au Bitcoin un parcours sans précédent dans l’histoire des marchés financiers.

En somme, les prochains mois permettront de vérifier si la prédiction audacieuse de Fundstrat se réalise. Quoi qu’il en soit, cette annonce contribue à relancer le débat sur le rôle futur du Bitcoin dans le système financier mondial.

