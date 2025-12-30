La prévente de PepeNode se termine dans 10 jours : ce memecoin incarne la DeFi en 2026

Il ne reste plus que 10 jours avant la clôture de la prévente, PepeNode (PEPENODE) entre dans sa dernière ligne droite pour les acheteurs précoces, avant une cotation sur les exchanges et une découverte du prix en marché ouvert. Ce token axé sur le minage virtuel a déjà levé 2,46 millions de dollars auprès d’investisseurs et d’observateurs crypto attentifs.

À la croisée de la GameFi et des meme coins, PepeNode cherche à se démarquer des schémas extract and exit qui ont mis à mal les précédents cycles Play To Earn. Plutôt que de rémunérer un farming répétitif via des émissions inflationnistes, le projet mise sur un gameplay de gestion où tout repose sur l’efficacité, l’allocation des ressources et l’optimisation du système sur la durée.

Il reste désormais 10 jours avant la fin de la prévente au prix actuel de 0,0012161 $ par PEPENODE. Pour les acheteurs, cette dernière phase correspond à l’ultime opportunité d’accéder au token dans les conditions de la prévente. Avec un compte à rebours qui s’accélère, le projet martèle son idée directrice, un jeu crypto doit fonctionner comme une économie cohérente, pas comme un simple robinet de récompenses.

Pourquoi le modèle Mine To Earn de PepeNode se démarque

PepeNode bâtit son expérience de jeu autour d’opérations de minage, non pas comme un décor, mais comme une contrainte de design. Les joueurs créent et pilotent des installations virtuelles, avec des performances qui dépendent de la combinaison des nodes, des priorités d’amélioration et de la montée en puissance de l’infrastructure au fil du temps. L’approche se rapproche davantage d’une boucle de stratégie et de gestion que d’un Play To Earn traditionnel.

La progression est pensée pour récompenser de meilleures décisions plutôt qu’une accumulation de clics, afin de préserver l’intérêt du gameplay même lorsque le marché crypto se refroidit.

Ce choix induit aussi un rythme économique différent. Si les récompenses reposent sur l’efficacité du système et la profondeur de participation, le projet peut limiter la nécessité d’augmenter continuellement les émissions de tokens simplement pour retenir les joueurs.

Les faiblesses récurrentes de la GameFi sont bien connues, des récompenses qui progressent plus vite que la demande réelle, puis une économie qui finit par s’effondrer sous le poids de ses propres émissions. PepeNode affirme vouloir contrer ce scénario en mettant l’accent sur une émission contrainte, plutôt que sur des distributions qui s’étendent indéfiniment. Ses mécaniques de burn sont liées à des améliorations in game, avec une réduction graduelle de l’offre en circulation.

L’ambition affichée est de faire circuler la valeur dans l’économie du jeu, au lieu d’encourager une pression de vente immédiate à chaque distribution de récompenses.

PepeNode se positionne de plus en plus comme un projet à surveiller pour 2026 et commence à gagner en visibilité au-delà de sa niche. Il a notamment été cité par l’influenceur crypto Michael Wrubel comme un actif à fort potentiel.

Il n’est pas trop tard pour acheter PepeNode, pourquoi les 10 prochains jours comptent

Avec 10 jours restants, la prévente est désormais une question de timing plus que de découverte. Les préventes proposent des conditions d’entrée fixes, mais une fois le token listé, le prix devient entièrement dicté par le marché, avec une volatilité absente pendant les phases de prévente.

Pour rejoindre la prévente à 0,0012161 $, rendez-vous sur le site de PEPENODE pour acheter des tokens aujourd’hui avec ETH, BNB, USDT ERC 20 et BEP 20, ainsi qu’avec une carte bancaire.

En achetant PEPENODE aujourd’hui, vous pouvez commencer à staker immédiatement et viser une récompense dynamique annoncée à 542 pour cent par an.

Les acheteurs peuvent aussi utiliser leur wallet préféré, comme Best Wallet, présenté comme l’un des meilleurs wallets crypto et Bitcoin du marché. PepeNode est référencé sur l’outil Upcoming Tokens de Best Wallet, ce qui permet d’acheter, suivre et réclamer les tokens une fois le projet en ligne.

Le smart contract du projet a été audité par Coinsult, ce qui apporte une tranquillité d’esprit supplémentaire sur la sécurité du code.

Suivez le projet sur X et Telegram pour les dernières mises à jour.

