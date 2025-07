La prévente de Snorter franchit les 2 millions grâce aux Solana Whales

Pour Résumer

Le token Snorter (SNORT) connaît une croissance rapide, dépassant 2 millions de dollars grâce à sa prévente et son bot de trading.

L'intérêt croissant pour Snorter provient de sa capacité à automatiser les transactions de meme coins via Telegram, attirant de plus en plus de traders.

Le prix de SNORT devrait augmenter à mesure que la prévente progresse, offrant un rendement annuel de 176 % pour les investisseurs qui choisissent le staking.

Snorter : croissance rapide et intérêt croissant

Snorter a fait parler de lui grâce à la croissance de sa prévente et à la popularité croissante de son bot de trading. L’intérêt augmente et les prévisions sont à la hausse.

Avec une croissance de 28,02 % de Solana (SOL) au cours des 30 derniers jours, les capitaux se tournent vers les altcoins plus petits de son écosystème. Ce changement, marqué par les achats des baleines, a vu le compteur des fonds levés par Snorter augmenter de plus de 300 000 $.

La popularité du projet provient de son bot de trading Telegram de pointe qui sera bientôt disponible. Il est conçu pour aider les utilisateurs à tirer parti des opportunités les plus rentables sur le marché des meme coins de Solana. D’ailleurs, l’idée trouve clairement un écho auprès des traders, comme en témoigne la croissance rapide de la communauté Snorter.

100% of chain emissions offset. You've never seen a bot like this before. $SNORT #snortertoken pic.twitter.com/o7wMYIn2W1 — Snorter SUPPORT (@SnorterToken_) July 20, 2025

Le token Snorter prend de l’ampleur grâce à l’attrait du bot de trading

La prévente de Snorter a dépassé la barre des 2 millions de dollars et gagne en popularité auprès des groupes Telegram et des communautés crypto. Sa caractéristique distinctive est qu’il est un outil intégré à Telegram automatisant les transactions de meme coins directement via le chat. Avec une interface conviviale et une image de marque ludique, il est conçu pour les utilisateurs mobiles.

Le prix de Snorter devrait grimper lors de la prochaine phase de prévente. Alors, cela suscitera l’intérêt des personnes qui visent des rendements rapides. Si l’engouement est réel, la structure suit un schéma familier.

Les acheteurs n’auront pas immédiatement accès à l’intégralité de leurs avoirs. Les jetons sont assortis d’une période d’acquisition, ce qui signifie que les utilisateurs devront patienter. Ainsi, même si le bot permet des transactions rapides, l’accès aux pièces restera retardé.

Comment tirer le meilleur parti de la prévente de Snort ?

Actuellement, chaque SNORT coûte 0,0991 $, mais ce prix ne fera qu’augmenter, car la prévente suit un modèle de tarification dynamique. Selon le livre blanc du projet, SNORT atteindra un prix par jeton de 0,1053 $ lors de la phase finale de la prévente.

SNORT peut être acheté via le site web de prévente en utilisant SOL, ETH, BNB, USDT ou une carte bancaire traditionnelle. Le jeton est également disponible via Best Wallet, qui le propose dans son hub Upcoming Tokens.

L’achat de Snorter ($SNORT) pendant la prévente permet de maximiser les investissements en bloquant les jetons dans le pool de staking. Le staking de SNORT offre actuellement un rendement annuel de 176 %. Toutefois, ce rendement diminuera à mesure que les investisseurs bloqueront davantage de jetons.

Découvrez Snorter Token ($SNORT)

Source : Snorter Token

