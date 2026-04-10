Le cours de l’Ethereum s’échange autour de 2 200 USD, en baisse d’environ 12 % sur la semaine écoulée, alors que les probabilités sur les marchés de prédiction d’une chute à 1 500 USD ont grimpé à des niveaux qui justifient une attention structurelle.

Polymarket affiche actuellement une probabilité de 56 % que l’ETH touche les 1 500 USD à un moment donné en 2026 – un chiffre qui a progressé parallèlement à l’effondrement généralisé des positions spéculatives.

Cette probabilité n’est pas un objectif de cours provenant d’un bureau de recherche ; il s’agit d’un pari avec de l’argent réel sur un marché de prédiction décentralisé, ce qui lui confère un poids différent.

Le contexte qui accentue ce chiffre : l’intérêt ouvert (open interest) sur les contrats à terme ETH est tombé à environ 23 milliards USD, son niveau le plus bas depuis 2024 et environ deux tiers en dessous du pic de 2025 de près de 70 milliards USD – signalant que la demande avec effet de levier a été effectivement drainée du marché.

L’ETH a culminé à près de 4 960 USD à la fin de 2025, ce qui signifie que l’actif a déjà perdu près de 64 % par rapport au sommet de son cycle. Ce qui reste en suspens est de savoir si les 1 500 USD représentent le prochain plancher structurel ou si le risque de baisse vers les niveaux de support clés a déjà été intégré dans le positionnement actuel.

Le prix de l’Ethereum peut-il maintenir le support de 2 200 USD ou une correction plus profonde est-elle inévitable ?

L’ETH se négocie actuellement sous sa moyenne mobile à 200 jours, sous le retracement de Fibonacci de 78,6 % de la hausse 2024-2025, et sous une série de niveaux pivots Murrey Math qui fournissaient auparavant une assise technique.

Le graphique journalier forme une configuration de fanion baissier (bearish pennant) depuis février, lorsque l’ETH n’a pas réussi à reconquérir les 2 400 USD après un bref rebond durant le week-end – un échec qui a effectivement confirmé que la tendance à court terme était passée de la consolidation à la distribution.

L’ETH se trouve précisément à un point d’inflexion : le fait de reconquérir les 2 400 USD sur une clôture hebdomadaire est ce qui change la dynamique. Une fois cela fait, les rachats de positions courtes (short covering) pourraient s’enclencher rapidement et pousser le prix vers le haut, avec les 2 800 USD comme prochaine zone clé avant tout mouvement d’envergure.

Pour l’instant, cependant, cela ressemble toujours à un processus laborieux, l’ETH étant probablement bloqué entre 2 100 USD et 2 200 USD alors que le marché attend des signaux plus forts, comme une reprise des flux entrants vers les ETF et un retour de la croissance réelle de l’activité sur les Layers 2. La reprise est donc envisageable, mais elle sera lente et non explosive.

Le risque est que la structure baissière se concrétise malgré tout, car si la dynamique ne revient pas et si la demande reste faible, le prix peut glisser vers 1 500 USD. Ce scénario ne serait invalidé que si l’ETH parvient à franchir et à se maintenir au-dessus de la zone des 2 300 USD, niveau qui ferait basculer la structure à nouveau en faveur des acheteurs.

Le chiffre de 72 % de probabilité sur Polymarket doit être interprété avec prudence : les marchés de prédiction reflètent le sentiment actuel et l’allocation de capital, et non une valorisation fondamentale. Ils peuvent surréagir. Mais aux niveaux actuels, le marché ne traite pas les 1 500 USD comme un risque extrême (tail risk) – il les traite comme le scénario de base.

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