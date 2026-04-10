Yuga Labs, le créateur de la collection NFT Bored Ape Yacht Club, est parvenu à un accord avec l’artiste conceptuel Ryder Ripps et son associé Jeremy Cahen – résolvant ainsi un litige relatif au droit des marques déposé en juillet 2022.

Cette affaire avait donné lieu à deux décisions majeures de tribunaux fédéraux sur la protection de la propriété intellectuelle pour les jetons non fongibles avant que les parties ne conviennent de résoudre le différend à l’amiable.

Selon un document judiciaire, Ripps s’est vu formellement interdire toute utilisation future de l’imagerie et des marques de Yuga Labs, bien que les conditions financières de l’accord n’aient pas été divulguées publiquement.

🚨 YUGA LABS SETTLES ITS LAWSUIT AGAINST RYDER RIPPS AND JEREMY CAHEN This deal ends the high-profile case over alleged Bored Ape copycat nfts The agreement is confidential and permanently bars Ripps and Cahen from using yuga’s imagery and trademarks Huge W for Yuga 🔥 pic.twitter.com/jQdqe0lXFC — BlockNews (@blocknewsdotcom) April 8, 2026

Cette résolution clôt l’une des procédures de protection de la propriété intellectuelle les plus conséquentes de la courte histoire juridique de l’industrie NFT – une affaire qui a généré, au niveau de la cour d’appel, un arrêt déterminant du Neuvième Circuit établissant que les NFT sont qualifiés de « biens » en vertu du Lanham Act et sont donc protégeables par le droit fédéral des marques.

RR/BAYC et les griefs juridiques de Yuga Labs : l’évolution du litige devant la cour fédérale

Le mécanisme fonctionne comme suit : Yuga a déposé une plainte le 25 juillet 2022 devant le tribunal de district des États-Unis pour le district central de Californie (Affaire n° 2:22-cv-04355), alléguant des violations du Lanham Act, notamment la désignation d’origine mensongère et le cybersquattage.

Cela faisait suite au lancement par Ripps et Cahen d’un projet – communément appelé RR/BAYC – qui reproduisait l’imagerie identique de la collection originale BAYC sous le prétexte que l’œuvre constituait un « art d’appropriation expressif » protégé par le premier amendement.

Ripps avait également affirmé publiquement, à partir de juin 2022, que les œuvres d’art du BAYC contenaient des codes racistes et antisémites cachés – des allégations que Yuga a qualifiées de « campagne de harcèlement », mais pour lesquelles l’entreprise n’a pas engagé de poursuites en diffamation.

Le 2 mars 2023, le juge de district John F. Walter a accordé à Yuga un jugement sommaire partiel, statuant que les marques BAYC sont valides et protégeables – les jugeant conceptuellement arbitraires et commercialement fortes – et que l’utilisation par les défendeurs créait un risque de confusion pour les consommateurs sur le marché des NFT. Walter a rejeté plusieurs moyens de défense, notamment l’usage loyal nominatif, la protection du premier amendement, le « naked licensing » et la théorie des mains sales (unclean hands).

À l’issue d’un procès sans jury sur les réparations, le jugement final de Walter du 4 août 2023 a accordé à Yuga plus de 8 millions USD au total – soit environ 7 millions USD en frais d’avocats, plus la restitution des bénéfices, des dommages-intérêts légaux et les dépens – et a ordonné à Ripps et Cahen de remettre les NFT contrefaisants et la propriété intellectuelle associée dans un délai de deux semaines.

La Cour d’appel des États-Unis pour le neuvième circuit a par la suite infirmé le jugement sommaire sur la question de la confusion des consommateurs, renvoyant cette question à un procès, tout en confirmant que les NFT sont qualifiés de « biens » en vertu du Lanham Act – une décision qui a effectivement annulé la pénalité de 9 millions USD et rétabli la nécessité d’une procédure sur le fond.

Le neuvième circuit a également rejeté les demandes reconventionnelles de Ripps et Cahen visant à invalider le droit d’auteur de Yuga sur les œuvres du BAYC. C’est cette situation d’attente de procès – avec la question de la confusion non résolue et une nouvelle procédure requise – qui semble avoir incité les deux parties à conclure un accord.

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