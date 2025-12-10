Le prochain Dogecoin n’est pas celui que vous croyez

Pour Résumer

DOGI signe un pump spectaculaire, rappelant la volatilité extrême des coins à tête de chiens.

Maxi Doge attire déjà des millions avant même son lancement, loin du simple effet de mode.

Le marché ne regarde pas le passé, il cherche le prochain meme capable de dominer.

La dynamique de Maxi Doge contraste avec le bruit médiatique de DOGI

Un nouveau token à thème canin, dogi (DOGI), vient tout juste d’entrer en mode fusée, avec une hausse spectaculaire de 1 320 % sur les dernières 24 heures.

Mais pendant que les traders se ruent encore sur le pump d’hier, quelque part dans un recoin bruyant de l’écosystème des memecoins, un autre chien s’échauffe tranquillement. Il se demande surtout pourquoi ce sont toujours les mêmes petits poissons qui attirent toute la lumière.

Ce chien, c’est Maxi Doge (MAXI), une sorte de fusion improbable entre Kabosu et une overdose de protéines version GigaChad.

La prévente de Maxi Doge approche déjà les 4,3 millions de dollars, un chiffre loin d’être anodin puisqu’il représente presque un cinquième de la capitalisation totale de DOGI avant même que MAXI ne soit officiellement lancé.

Du côté des premiers investisseurs, le message est clair : c’est vu comme l’alpha play potentiel de 2025, et la dynamique de financement ne montre, pour l’instant, aucun signe d’essoufflement.

Le round actuel de prévente se termine dans 11 heures. Une fois ce délai écoulé, le prix du token passera au-dessus de son niveau actuel fixé à 0,000272 $. Ceux qui cherchent une entrée au plus bas savent donc ce qu’il leur reste à faire avant le prochain palier.

DOGI rappelle pourquoi les coins chiens dominent encore le chaos

Le secteur des memecoins a connu un léger rebond ce mardi, avec une progression globale de 1,6 % par rapport à lundi. Mais c’est clairement le sous-secteur des coins chiens qui a capté l’attention, affichant un bond plus marqué de 2,7 %.

Parmi ces mouvements, DOGI a écrasé la concurrence. Son envolée de 1 320 % en une nuit a balayé sans ménagement les inquiétudes liées aux commentaires de la Fed attendus mardi et mercredi. Pendant que les marchés traditionnels spéculent sur le ton plus ou moins accommodant de Jerome Powell, DOGI, lui, a choisi d’ignorer le bruit et de partir tout droit à la verticale.

DOGI se présente comme le premier token DRC-20 construit sur la blockchain Dogecoin, dont la base de code remonte in fine à Litecoin. Un pedigree technique qui, sans être révolutionnaire, suffit largement dans l’univers des memecoins.

Et contrairement à DOGE, qui a reculé d’environ 1,3 % sur la même période, DOGI a offert ce type de choc brutal que seul le marché des memecoins sait produire.

Ce n’est d’ailleurs pas une première pour DOGI. Le token avait déjà atteint 41 millions de dollars de capitalisation lors de la frénésie memecoin de l’an dernier, avant de s’essouffler progressivement au cours des deuxième et troisième trimestres. À partir d’avril, les prix sont restés sous pression, jusqu’au retour progressif de la volatilité en octobre.

Aujourd’hui, avec cette nouvelle éruption, DOGI évolue de nouveau au-dessus des 25 millions de dollars de capitalisation. Cela donne l’impression qu’il retrouve une partie de son souffle d’antan.

C’est exactement ce type de séquence qui rappelle pourquoi les memecoins restent si addictifs. Un token oublié peut, en quelques heures, multiplier une position par quatre et injecter une bonne dose d’adrénaline dans les portefeuilles. C’est cette mécanique imprévisible qui maintient en vie la culture degen.

Mais aussi impressionnante que soit la course de DOGI, un autre chien attend encore en coulisses. Il regarde l’horloge tourner avant son lancement officiel : Maxi Doge , un token qui ne cache pas son ambition de surclasser tous les coins à tête de chiens par 1 000x.

Maxi Doge s’impose comme le challenger qui bouscule les codes

Maxi Doge est en train de s’imposer comme ce que de nombreux investisseurs degens décrivent déjà comme le prochain DOGE. Une version plus agressive et plus bruyante, parfaitement calibrée pour le marché actuel.

Dogecoin devient progressivement une mascotte institutionnalisée. Il apparaît désormais dans des discussions autour des ETF. Il est même cité par Charles Hoskinson comme monnaie potentielle pour X, dans une proposition adressée à Elon Musk.

Maxi Doge, lui, revendique l’opposé. Le projet mise sur ce que doge a perdu avec le temps. C’est le plaisir de soutenir un outsider. Et celui de le regarder tenter l’impossible.

Cardano Founder, Charles Hoskinson wants to work with Elon Musk to make Dogecoin the currency of 𝕏. About time. pic.twitter.com/ZBfpp3Jatf — dogegod (@_dogegod_) December 9, 2025

C’est probablement ce même instinct qui a propulsé DOGI aujourd’hui plutôt que DOGE. Le marché n’est pas nostalgique. Il chasse simplement la prochaine opportunité capable de faire du bruit.

Sur ce point, Maxi Doge ne fait aucune demi-mesure. Sa mascotte représente littéralement un Shiba Inu de 240 livres, façon Baki Hanma. Elle est pensée pour dominer une arène saturée de memecoins clonés.

Ce choix visuel n’a rien d’anodin. Il reflète toute la thèse du projet : proposer un coin chien plus simple à soutenir émotionnellement qu’un DOGE désormais trop intégré aux structures classiques du marché.

Mais Maxi Doge ne repose pas uniquement sur le meme. L’équipe adopte une stratégie de visibilité très agressive. 65 % des fonds de la prévente sont alloués au marketing. Tout est pensé pour maximiser l’exposition du projet. Cela explique sans doute pourquoi la prévente rivalise déjà avec la capitalisation actuelle de dogi. Et ce, alors même que le token n’a pas encore été lancé.

Votre opportunité d’entrer sur MAXI

C’est ici que s’ouvre la possibilité de soutenir un chien avec un potentiel bien supérieur à un simple +1 320 % en une journée. Il suffit de se rendre sur le site officiel de la prévente de Maxi Doge et de connecter son portefeuille, y compris Best Wallet, l’un des portefeuilles crypto les plus populaires du moment.

L’achat peut se faire via ETH, BNB, USDT, USDC, ou directement par carte bancaire.

Best Wallet est d’ores et déjà disponible sur Google Play et sur l’Apple App Store.

Les participants à la prévente peuvent également profiter de récompenses passives. Les tokens MAXI stakés via le protocole natif du projet génèrent actuellement un APY dynamique de 72 %.

À noter enfin que le smart contract de Maxi Doge a été audité par Coinsult et SOLIDProof, offrant un niveau de sécurité supplémentaire aux investisseurs.

Faites partie de la communauté grandissante de Maxi Doge sur X et Telegram pour rester informé de toutes les annonces.

Découvrir MaxiDoge

À lire aussi :

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu’investir comporte des risques. Aussi, certains liens d’affiliation se trouvent sur cette page et nous génèrent de l’argent.