LIVE – Un marché crypto en hausse, Bitcoin, Ethereum, Hyperliquid, Cardano dans le vert – Toute l’actualité du 10 décembre 2025

Bitcoin consolide au-dessus des 92 000 $ dans un marché plus confiant.

Ethereum et Cardano signent des hausses marquées et attirent les flux.

Le marché crypto global revient dans le vert, mais reste suspendu au contexte macro.

Bitcoin retrouve une dynamique haussière maîtrisée

Le marché des cryptomonnaies affiche un net regain de dynamique, avec une hausse d’environ 4 % sur les dernières 24 heures, portée par les attentes autour de la prochaine décision de la Réserve fédérale. Les marchés anticipent désormais très largement une baisse des taux de 25 points de base aujourd’hui, une hypothèse jugée probable à près de 89,6 %.

Historiquement, un assouplissement monétaire soutient les actifs dépendants de la liquidité, dont les cryptomonnaies font partie. À quelques heures de la réunion du comité de politique monétaire de la Fed, le marché retient donc son souffle, alors que les investisseurs parient sur une troisième baisse de taux cette année.

Bitcoin évolue aujourd’hui autour de 92 700 $, après une séance marquée par une forte volatilité. Le plus bas intraday, à 90 000 $, a rapidement retrouvé les zones supérieures, avec un sommet de 94 500 $. Le fait de mieux absorber la volatilité sans casser les niveaux techniques clés reste un signal regardé de près dans le marché.

Au terme de plusieurs séances entourées de tensions macro, le roi des cryptos va-t-il retrouver une trajectoire plus constructive ? Les volumes demeurent soutenus, sans dérapage spéculatif notable, ce qui alimente l’idée d’une reprise mesurée et relativement saine.

Ethereum accélère et surperforme le marché

Ethereum s’affirme comme l’un des grands gagnants de la séance. Le deuxième actif du marché évolue autour de 3 300 $, en progression de 6,6 % par rapport aux niveaux observés la veille. Le mouvement est pour le moins significatif.

En intraday, ETH s’est approché des 3 400 $, avant de se stabiliser. À noter que cette performance traduit un regain d’intérêt pour les altcoins majeurs, laissé à l’abandon lors de la chute de Bitcoin.

Le ratio ETH/BTC se renforce, signe que les investisseurs acceptent de reprendre davantage de risque. Ethereum bénéficie à la fois de facteurs techniques favorables et d’un positionnement stratégique avant les décisions macro à venir. Sans surprise, cette dynamique entraîne l’ensemble du secteur des smart contracts dans son sillage.

Cardano s’offre un rebond remarqué, les altcoins respirent

Cardano affiche l’une des plus fortes progressions du jour. Le token évolue autour de 0,46 $, après une hausse marquée de plus de 8 % sur la séance. Les volumes confirment l’intérêt. ADA bénéficie clairement du retour de l’appétit pour les altcoins.

Hyperliquid n’est pas en reste pour autant. Bien que ses résultats soient plus mesurés que ceux des autres, on observe une hausse de 4,5 % en 24 heures, amenant le token à 29,20 $.

Ainsi, le mouvement s’inscrit dans une rotation sectorielle plus large. Certains investisseurs allègent Bitcoin, le temps de se repositionner sur des actifs en retard ou jugés survendus. Cardano et Hyperliquid en sont de bons exemples.

Un marché globalement dans le vert, mais toujours sous surveillance

La capitalisation totale du marché crypto dépasse à nouveau les 3 160 milliards de dollars, confirmant un retour général dans le vert. Bitcoin, Ethereum et Cardano imposent le tempo. Derrière eux, une large partie des altcoins suit le mouvement.

Pour autant, ce rebond ne vaut pas feu vert définitif. Le marché demeure très sensible au cadre macroéconomique, en particulier aux décisions de politique monétaire à venir. Chaque accélération haussière est encore scrutée à l’aune des risques de retournement.

À court terme, la tendance reste constructive, mais fragile. Le marché avance prudemment, un œil sur les graphiques, l’autre sur la Fed.

