Ce projet x100 sur Solana attire déjà les whales

Pour Résumer

Un bot Telegram qui traque les meilleurs trades sur Solana et Ethereum.

Plus de 1,5 million $ levés en prévente avec staking à rendement élevé.

Un utilitaire réel derrière un memecoin qui pourrait frapper très fort.

Un meme absurde… mais un outil redoutable

Snorter est un ovni dans la jungle des cryptos en prévente. Graphismes volontairement laids, branding provocateur, nom ridicule, style kitch à souhait, tout est calibré pour ressembler à une vaste blague. Pourtant, sous cette couche de second degré se cache un produit bien réel, qui attire déjà les regards les plus affûtés du marché.

Le cœur du projet, c’est un bot Telegram multichaîne, connecté à Ethereum et Solana. Il scanne les nouveaux tokens en temps réel, détecte les risques de rug pulls, et permet même d’automatiser des ordres ou de suivre les portefeuilles les plus performants. Autrement dit : un copilote de trading conçu pour les plus agressifs.

Ce bot n’est pas qu’un simple gadget. Il s’inscrit dans une tendance lourde : celle des outils automatisés qui facilitent la navigation dans l’univers impitoyable des shitcoins. Snorter simplifie le travail des traders, leur fait gagner du temps, et leur offre un levier pour prendre de l’avance sur le marché.

Une prévente virale sans sur-promesse

Le token $SNORT est au cœur de l’écosystème Snorter. Il offre des réductions de frais, un accès prioritaire à certaines fonctions du bot, et permet de booster ses récompenses. Il peut aussi être staké pour générer du rendement passif, avec des taux compétitifs dès la phase de prévente.

En quelques semaines, plus de 2 millions de dollars ont déjà été levés. Sans campagne publicitaire massive, juste avec une mécanique virale efficace, une communauté très engagée sur Telegram et X, et la promesse d’un produit bientôt fonctionnel.

Le staking est déjà actif, et la rareté du token pourrait jouer un rôle décisif en cas de succès lors du listing initial. Sans parler des rumeurs qui envoient le token vers des exchanges centralisés dès sa mise sur le marché. On retrouve ici tous les ingrédients classiques des memecoins qui explosent, mais avec une couche fonctionnelle qui change forcément la donne.

Une architecture pensée pour durer

Snorter ne cherche pas à séduire par le rêve, mais plutôt par l’efficacité. L’interface du site est fonctionnelle, les mises à jour constantes et le code se concentrent sur la rapidité d’exécution du bot. L’objectif est clair : outiller les traders les plus réactifs, sans fioritures inutiles.

L’intégration sur Telegram permet aussi une adoption rapide sans passer par des applications complexes. La compatibilité multi-chain ouvre des portes sur plusieurs écosystèmes. Et la roadmap, sobre, mais cohérente, indique une volonté de construire sur la durée. Pas juste de surfer sur un pump.

Le cocktail parfait pour un rallye éclair ?

Dans l’univers des memecoins, ce n’est jamais la logique qui décide, mais plutôt l’ambiance dominante. Et Snorter semble incarner parfaitement le genre de projet hybride capable de capturer l’attention collective.

Le personnage n’est pas très beau, mais il est utile, viral et délibérément absurde. Tout ce qu’il faut pour séduire une génération de traders qui ne croient plus aux whitepapers de 20 pages.

Si le listing est bien exécuté, et que les premiers acheteurs partagent leurs gains, la spirale FOMO pourrait s’enclencher. Le bot, lui, continuera de tourner. Et les utilisateurs pourraient bien découvrir que sous le meme, il y avait une machine bien plus sérieuse qu’il n’y paraît.

