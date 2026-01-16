Pump.fun en hausse de 27 % en une semaine : que se passe-t-il si un launchpad de meme coins s’installe sur Bitcoin ?

Vendredi 16 janvier 2026 – Pump.fun continue de grimper, affichant une hausse de 27 % en seulement une semaine, portée par la frénésie des meme coins qui a propulsé la capitalisation boursière totale du secteur à plus de 51 milliards de dollars — deux fois rien que ce mois-ci.

Mais que se passerait-il si cette plateforme massive de meme coins pouvait être intégrée à Bitcoin ? Est-ce seulement possible ? Selon Bitcoin Hyper (HYPER), le Layer-2 le plus rapide en développement, c’est tout à fait possible. Le résultat pourrait être une monnaie de cotation plus stable pour les traders, combinant la force de Bitcoin avec un système minimisant davantage le besoin de confiance.

Bitcoin Hyper crée un environnement similaire à Solana, bâti sur la sécurité inébranlable de Bitcoin. Si des plateformes comme Pump.fun migraient vers Bitcoin Hyper, cela pourrait transformer l’écosystème en un système financier plus professionnel, s’éloignant de la mentalité de « casino » qui domine actuellement l’espace, permettant ainsi aux écosystèmes de Bitcoin et des meme coins de prospérer.

Le projet a déjà levé près de 30,7 millions de dollars, les baleines étant revenues pour acheter plus de 6 millions de jetons HYPER ce jeudi. Pour les nouveaux investisseurs, il est encore temps car HYPER est disponible au prix de 0,013585 $ par jeton, mais seulement pour les 10 prochaines heures.

Découvrez Bitcoin Hyper

Pump.fun : la chute, l’ascension et la suite

Pump.fun s’est imposé comme l’un des principaux launchpads de meme coins basés sur Solana, permettant à n’importe qui — même sans expertise technique — de créer son propre jeton sur la blockchain Solana plus facilement que jamais. Plus qu’une plateforme, ce fut un moteur du supercycle des meme coins qui a débuté en 2024.

Bien que l’année 2025 n’ait pas porté le secteur des meme coins vers de nouveaux sommets, les premiers échanges de 2026 sont prometteurs. Comme mentionné, le jeton natif de Pump.fun, PUMP, a bondi de 27 % en une semaine, avec des volumes d’échanges atteignant 1,2 milliard de dollars. Ce sont des indicateurs positifs qu’un supercycle pourrait se profiler à l’horizon, coïncidant avec le deuxième anniversaire du launchpad.

Cependant, le parcours a été semé d’embûches. Par exemple, à la mi-2025, Pump.fun a perdu une part de marché importante au profit de LetsBonk sur une période de deux mois, LetsBonk capturant 55 % du marché en seulement quelques semaines.

Cet exode a été alimenté par la perception d’un modèle extractif chez Pump.fun, exacerbé par l’ICO controversée de 600 millions de dollars de PUMP qui favorisait les baleines au détriment des investisseurs particuliers. En revanche, LetsBonk a gagné du terrain en utilisant 50 % de ses frais pour racheter et brûler des jetons BONK, prouvant que la fidélité à long terme se construit sur la valeur partagée plutôt que sur le seul volume spéculatif.

Bien que Pump.fun ait fini par reprendre sa domination, revenant à plus de 70 % de part de marché en août 2025, le dépassement par LetsBonk a été un moment charnière qui a modifié de façon permanente les attentes des traders.

La reprise n’était pas seulement une question d’attente. Pump.fun a dû opérer un pivot stratégique massif pour reconquérir les traders qu’il avait perdus.

Désormais, en 2026, la question est de savoir ce qui se passerait si une version plus raffinée d’un launchpad de meme coins existait — pas seulement sur Solana, mais sur Bitcoin ? Une telle plateforme ne bénéficierait pas seulement à Bitcoin, mais aussi à l’espace des meme coins, débloquant potentiellement une valeur significative une fois que les investisseurs en auront compris les avantages.

C’est exactement ce que Bitcoin Hyper est en train de construire.

La thèse de Bitcoin Hyper pour un launchpad de meme coins

Pour ceux qui n’ont pas encore exploré son architecture, Bitcoin Hyper est un écosystème Layer-2 haute performance qui apporte la vitesse de la Solana Virtual Machine (SVM) au réseau Bitcoin. Cet environnement offrant « le meilleur des deux mondes » est connecté via un pont canonique sécurisé et ancré au réseau principal par des preuves à divulgation nulle de connaissance (Zero-Knowledge Proofs), garantissant que chaque transaction hérite de la sécurité inégalée de Bitcoin.

Le principe est simple : les développeurs peuvent créer des applications décentralisées fonctionnant avec l’efficacité de Solana tout en respectant Bitcoin comme moyen d’échange exclusif. Pour y parvenir, le BTC natif traverse le pont canonique, où il est verrouillé pour créer une version wrappée de Bitcoin compatible avec la SVM. Cela permet à votre capital de rester nativement sur Bitcoin tout en acquérant la capacité de circuler à la vitesse de la lumière.

Cette infrastructure Layer-2 est parfaitement adaptée pour héberger un launchpad de style Pump.fun, capable de gérer des milliers de lancements de jetons simultanés et des transactions à haute fréquence grâce au traitement parallèle, une prouesse actuellement impossible sur la chaîne de base de Bitcoin.

La réponse réside dans le fait que Bitcoin Hyper comble le fossé entre l’excitation spéculative et la finance professionnelle. En créant une demande d’utilité native pour Bitcoin, il soutient la valeur de l’actif sous-jacent tout en offrant aux traders un environnement plus transparent pour les lancements et en fournissant aux premiers soutiens de HYPER une part dans le succès à long terme du réseau.

Découvrez Bitcoin Hyper

Pump.fun sur Bitcoin Hyper

Comme mentionné, l’un des avantages techniques les plus convaincants de Bitcoin Hyper est sa capacité à servir de moteur d’utilité à haute vélocité. Pour les passionnés de Bitcoin, un écosystème de type Pump.fun n’est qu’un exemple des applications pouvant être construites sur ce Layer-2 pour générer une demande massive d’utilité pour le BTC.

Étant donné que le réseau utilise exclusivement le BTC comme moyen d’échange, chaque transaction et chaque lancement renforcent la valeur de l’actif sous-jacent.

Ce changement crée alors des avantages immédiats en matière de garantie pour les traders fatigués de la double volatilité présente sur d’autres chaînes. Sur Pump.fun, vous devez trader contre Solana. Cela signifie que si votre meme coin augmente de 20 % mais que le SOL chute simultanément de 20 %, votre profit réel en dollars est annulé.

En utilisant Bitcoin, vous tradez contre un actif de réserve bien plus stable. Les données actuelles montrent que la volatilité réalisée mensuelle de Bitcoin, d’environ 20,48 %, est moins de la moitié de celle de Solana, qui oscillait récemment autour de 42,67 %.

Trader contre Bitcoin vous permet de vous concentrer uniquement sur la performance du jeton que vous avez choisi plutôt que de vous inquiéter de l’effondrement de la monnaie de cotation sous votre position.

La transition apporte également une amélioration significative au processus de « graduation », c’est-à-dire le moment où un jeton atteint une liquidité suffisante pour passer d’une courbe de liaison (bonding curve) à une plateforme d’échange majeure.

Sur Bitcoin Hyper, l’ensemble de ce processus est théoriquement géré par le pont canonique et les preuves ZK. Une fois qu’un jeton atteint son objectif de financement, le contrat intelligent verrouille automatiquement la liquidité et détruit cryptographiquement l’autorité d’émission.

Cela élimine le besoin d’un intermédiaire humain qui pourrait oublier de verrouiller les fonds ou les voler pendant la transition. Les traders peuvent vérifier sur la blockchain que la graduation est mathématiquement garantie, offrant un niveau de sécurité financière que les launchpads spéculatifs actuels ne peuvent tout simplement pas égaler.

Comment acheter HYPER

Le lancement d’une dApp semblable à Pump.fun n’est que le point de départ de ce que Bitcoin Hyper vise à accomplir. Avec un développement continu, Bitcoin Hyper est prêt à soutenir un large éventail d’applications concrètes à l’avenir.

Mais la véritable valeur réside dans le jeton HYPER, un avantage clé pour les premiers adoptants. HYPER alimente les frais de gaz, le jalonnement (staking) et la gouvernance, jouant un rôle crucial dans la croissance et le succès de l’écosystème Layer-2.

Pour obtenir du HYPER, visitez le site Web de Bitcoin Hyper et achetez-en en utilisant du SOL, de l’ETH, de l’USDT, de l’USDC, du BNB ou même une carte de crédit.

Vous pouvez également augmenter vos avoirs en HYPER grâce au jalonnement via le protocole natif du projet, qui offre actuellement un rendement annuel (APY) de 38 %.

Bitcoin Hyper recommande Best Wallet, considéré comme le meilleur portefeuille crypto et Bitcoin du secteur. HYPER est répertorié dans sa section « Upcoming Tokens », ce qui facilite l’achat, le suivi et la réclamation une fois le jeton lancé.

Restez connecté avec la communauté Bitcoin Hyper sur Telegram et X pour les dernières mises à jour.

Découvrez Bitcoin Hyper

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu’investir comporte des risques. Aussi, certains liens d’affiliation se trouvent sur cette page et nous génèrent de l’argent.