Ripple : Brad Garlinghouse défend l’architecture du XRP Ledger

Lors d’une séquence « XRP in a Minute » à l’événement XRP Las Vegas, le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, a présenté le XRP Ledger comme une infrastructure de paiement spécialisée, capable de régler des transactions en trois à cinq secondes pour un coût dérisoire.

Il a souligné que le réseau a traité plus de 4 milliards de transactions depuis 2012, affirmant son potentiel en tant que couche fondamentale de l’« Internet of Value ». Garlinghouse a mis en avant l’architecture technique du ledger, conçue à l’origine par d’anciens développeurs Bitcoin, comme un avantage concurrentiel majeur du XRP face à Ethereum et Bitcoin.

Cette approche vise à réorienter l’audience de XRP, passant des investisseurs particuliers aux acteurs institutionnels tels que les gestionnaires de trésorerie et les banques. En présentant le XRP comme une infrastructure de paiement plutôt que comme un simple investissement, Ripple cherche à séduire les services financiers traditionnels et à s’étendre au-delà des paiements crypto de niche.

Suite aux déclarations de Garlinghouse, la paire XRP/USD s’échange à 1,38 $, en baisse de 3,2 % sur la journée, dans un contexte de correction globale du marché qui a vu s’évaporer plus de 100 milliards de dollars de capitalisation totale.

Architecture Ripple et Internet of Value : le fonctionnement du design axé sur les paiements

Le XRP Ledger (XRPL) utilise un algorithme de tolérance aux pannes byzantines (Byzantine Fault Tolerant) et une liste de nœuds uniques (Unique Node List) pour atteindre un consensus toutes les trois à cinq secondes, sans recours au minage.

Cette conception élimine la consommation énergétique du Proof-of-Work de Bitcoin ainsi que la complexité d’Ethereum. Le résultat est une finalité quasi instantanée, contrastant avec les 10 minutes requises pour Bitcoin ou les 12 à 15 secondes d’Ethereum (avant l’avènement des rollups).

Le XRPL peut traiter près de 1 500 transactions par seconde (TPS), surpassant largement les 7 TPS de Bitcoin et la capacité d’Ethereum, tout en maintenant des frais minimes d’environ 0,0002 $. Contrairement à une plateforme généraliste comme Ethereum, il a été spécifiquement conçu pour les paiements et les flux de liquidité, intégrant des primitives financières telles qu’un exchange décentralisé et des canaux de paiement.

De plus, Ripple s’aligne sur les normes ISO 20022, rendant le XRP interopérable avec les systèmes bancaires existants. Cette spécialisation distingue nettement l’architecture du XRPL de celle d’Ethereum.

Paiements vs Smart Contracts : le positionnement institutionnel de Ripple

La logique compétitive de Garlinghouse souligne la spécialisation du XRP dans le paiement, ce qui le différencie des capacités de règlement programmable et de DeFi d’Ethereum.

Ripple soutient que les cas d’utilisation institutionnels doivent être segmentés, positionnant son architecture comme la mieux adaptée pour les banques correspondantes et les paiements transfrontaliers.

La traction institutionnelle croissante de Ripple, illustrée en mai 2026 par un rachat transfrontalier en direct de bons du Trésor américain tokenisés sur le XRP Ledger impliquant JPMorgan, Mastercard et Ondo Finance, donne de la crédibilité à cette thèse. Cette transaction a démontré la viabilité opérationnelle du réseau, transformant l’argument architectural en une véritable option d’approvisionnement pour les entreprises.

Par ailleurs, la décision de la juge Analisa Torres en juillet 2023, précisant que les ventes de XRP sur les bourses publiques ne constituent pas des contrats d’investissement, a apporté la clarté réglementaire que Garlinghouse juge essentielle pour les institutions.

Ajouté aux efforts d’acquisition de Ripple et à l’approbation du stablecoin RLUSD, cela représente une poussée stratégique pour faire du XRP une option conforme aux exigences de l’adoption institutionnelle.

Infrastructure de l’Internet of Value : quel rôle pour le XRP dans le règlement institutionnel ?

La vision de Garlinghouse met en lumière un changement de paradigme pour les acteurs institutionnels. Alors que les modèles de correspondance bancaire de SWIFT reposent sur des comptes Nostro et Vostro pré-financés qui immobilisent du capital, l’On-Demand Liquidity (ODL) de Ripple utilise le XRP comme un pont de liquidité en temps réel, éliminant ce besoin de pré-financement. Le XRP fonctionne ici comme une monnaie relais transitoire, privilégiant le débit transactionnel à l’appréciation du prix.

Le RLUSD, stablecoin adossé au fiat, permet des règlements à valeur stable, tandis que le XRP assure les fonctions de pont et de frais, répondant ainsi aux cadres de conformité prudents. La feuille de route de Ripple inclut également les « Hooks » et des sidechains compatibles avec l’EVM, élargissant les capacités du réseau tout en restant focalisé sur les paiements.

Toutefois, le lien entre l’infrastructure de Ripple et la demande de XRP reste largement potentiel. La majorité des transactions sur RippleNet utilisent actuellement le RLUSD et des canaux fiduciaires, l’ODL ne générant pas encore une demande massive de jetons XRP. Les données de montée en charge de l’ODL au cours des 12 à 18 prochains mois seront décisives.

Les indicateurs clés à surveiller incluent le volume des corridors ODL, en particulier là où la suppression du pré-financement offre des économies significatives.

Si le rôle du XRP dans les flux institutionnels s’étend, les affirmations de Garlinghouse seront validées ; à l’inverse, si le volume ODL reste faible face à la domination du RLUSD et du fiat, l’écart entre le récit de Ripple et l’utilité réelle du XRP demeurera un défi majeur.