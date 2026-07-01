Ripple lance le protocole de prêt natif sur le XRP Ledger

Ripple a annoncé le 29 juin que les développeurs peuvent désormais tester le protocole de prêt XRPL dans un environnement dédié. Cette étape marque l’avancement d’une mise à niveau technique double, comprenant les spécifications XLS-65 et XLS-66, qui visent à instaurer une infrastructure de crédit native à terme fixe directement sur le XRP Ledger.

Ce déploiement reste suspendu à l’approbation de l’ensemble des validateurs du réseau via le processus d’amendement du XRPL. Ce mécanisme exige un soutien soutenu de plus de 80 % de la part des validateurs de confiance pendant deux semaines consécutives.

Il ne s’agit pas simplement d’une couche de rendement DeFi supplémentaire greffée sur une blockchain. C’est un effort structurel pour établir le XRP Ledger comme un rail de crédit régulé destiné aux participants institutionnels.

Le système nécessiterait une autorité de souscription hors chaîne, une protection du capital de première perte et des conditions de prêt à taux fixe. Ces éléments sont conçus pour s’aligner sur les cadres de gestion des risques des banques et des gestionnaires d’actifs, plutôt que sur la logique de liquidation automatisée qui régit les protocoles sans permission.

@Ripple just published the full breakdown of the XRPL Lending Protocol credit infrastructure, natively onchain.



Single Asset Vaults. Standardized loan origination. Repayment and default logic enforced at the protocol layer.



Underwriting stays off-chain. Execution moves… pic.twitter.com/YbZmliXLhx — 𝗕𝗮𝗻𝗸XRP (@BankXRP) June 29, 2026

Protocole de prêt XRPL : la structure de la double mise à niveau

Le mécanisme repose sur deux piliers : le XLS-65 établit le « Single Asset Vault », un format de mutualisation standardisé permettant aux fournisseurs de liquidité de déposer un seul type d’actif, comme le XRP ou le RLUSD, pour générer un rendement.

De son côté, le XLS-66, qui constitue la couche du protocole de prêt, régit les conditions de l’emprunt, les calendriers de remboursement, le calcul des intérêts et les conditions de défaut. Toutes ces règles sont appliquées au niveau du protocole lui-même, et non par des contrats intelligents externes.

Contrairement aux modèles dépendant du collatéral comme Aave, les prêts ici sont à terme fixe et non collatéralisés. Ce choix délibéré permet de conserver l’évaluation de la solvabilité hors chaîne, garantissant aux institutions le contrôle sur les décisions de crédit, tandis que la logique on-chain gère le cycle de vie du prêt une fois celui-ci émis.

En cas de défaut, les pertes sont d’abord absorbées par les gestionnaires de pools et les assureurs, une structure de capital de première perte qui imite les tranches de crédit de la finance traditionnelle.

Ripple précise que ce design reflète une architecture réfléchie plutôt qu’une limitation. « Cette séparation reflète l’infrastructure financière réelle », a déclaré l’entreprise. « En préservant cette distinction, le XRPL peut supporter une gamme plus large de structures de crédit au fil du temps, au lieu de figer un seul modèle de prêt dans une application unique. »

Edward Hennis, développeur chez RippleX, a décrit l’objectif comme du « vrai crédit, pas un pool de jeu DeFi », qualifiant le système de DeFi institutionnelle compatible avec la réglementation, avec des durées de prêt allant généralement de 30 à 180 jours à taux fixes.

All you have to do is spot and chill.



As we progress into H2 2026 we are likely to witness more historical oversold signals print for $XRP, such as the 2W RSI reaching its lowest levels of 34



Higher lows or lower lows under lower highs: all led to major breakouts eventually 🚀 pic.twitter.com/6N7WSYUwcp — 🇬🇧 ChartNerd 📊 (@ChartNerdTA) June 30, 2026

Crédit On-Chain : RWA, RLUSD et le précédent d’Ondo

Ripple présente ce protocole de prêt comme le complément fonctionnel de l’activité liée aux actifs du monde réel (RWA) tokenisés déjà présente sur le XRPL. En mai 2026, Ondo Finance a réalisé le premier rachat transfrontalier et interbancaire de bons du Trésor américain tokenisés sur le ledger. Pour Ripple, ce jalon prouve que le transfert d’un actif on-chain n’est que la moitié du défi infrastructurel.

Si le protocole est activé, ces mêmes actifs tokenisés pourraient servir de fonds de roulement plutôt que de rester des stocks statiques. Cela permettrait aux prestataires de services de paiement d’accéder à des liquidités à court terme et aux équipes de trésorerie de générer des revenus en prêtant des actifs numériques selon des conditions prédéfinies.

Le stablecoin de Ripple, le RLUSD, est positionné comme l’actif de réserve principal de cette structure de crédit. Selon CoinGecko, le RLUSD a atteint une capitalisation boursière de 1,5 milliard de dollars depuis ses débuts fin 2024, offrant aux coffres de prêt un actif de base liquide et libellé en dollars. L’activation du protocole renforcerait l’utilité du RLUSD au-delà des simples paiements, l’intégrant pleinement aux marchés du crédit on-chain.

Vote des validateurs et prix du XRP au moment de l’annonce

L’amendement a été soumis au vote des validateurs suite à la sortie de la version 3.1.0 du XRPL en janvier 2026, selon plusieurs rapports. À la date de l’annonce du 29 juin, le vote n’était pas encore clos.

RippleX a appliqué une vérification formelle au code des spécifications XLS-65/66 et propose jusqu’à 200 000 $ en primes de sécurité aux chercheurs capables d’identifier des failles dans la conception ou l’implémentation du protocole avant toute activation sur le réseau principal.

Le XRP s’échangeait autour de 1,05 $ au moment de l’annonce, affichant une baisse de -8 % sur la semaine. Le jeton était tombé à son plus bas niveau depuis la réélection du président Donald Trump le jeudi précédent, frôlant brièvement les 0,99 $ en suivant la tendance du Bitcoin.

La question analytique n’est désormais plus de savoir si le XRPL peut déplacer des actifs on-chain, mais si l’ensemble des validateurs ratifiera l’infrastructure de crédit nécessaire pour mettre ces actifs au travail.