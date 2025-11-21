Risque stablecoin : la BCE sonne l’alarme

Pour Résumer

La BCE alerte sur la croissance rapide des stablecoins, qui pourrait menacer la stabilité financière en cas de panique.

Elle s’inquiète aussi d’une perte de souveraineté monétaire face à la domination des stablecoins en dollar.

Pour y répondre, l’Europe accélère la régulation et pousse le développement de l’euro numérique.

Croissance des stablecoins et enjeux pour la BCE

Olaf Sleijpen, membre du Conseil des gouverneurs de la BCE, observe que le marché a augmenté de 48 % cette année, dépassant les 300 milliards de dollars. Si cette expansion continue, ces actifs pourraient devenir critiques pour le système financier.

Un run massif sur ces stablecoins obligerait leurs émetteurs à liquider des réserves placées dans des bons du Trésor américain, ce qui pourrait déstabiliser les marchés. La liquidité serait menacée, et l’inflation en Europe, impactée.

Christine Lagarde, présidente de la BCE, exprime une inquiétude particulière face aux stablecoins émis hors de l’Union européenne. Elle souligne que les structures d’émission entre entités européennes et étrangères fragilisent la stabilité.

En cas de crise, les investisseurs pourraient retirer leurs fonds vers des juridictions offrant plus de protections, mettant les réserves locales sous pression. Christine Lagarde insiste : il n’est pas nécessaire d’attendre une crise pour agir. Des mesures préventives sont urgentes.

Le problème dépasse la finance. Il touche aussi la souveraineté monétaire. La domination des stablecoins en dollar menace l’influence de l’euro. Pour contrer ce risque, la BCE promeut l’euro numérique.

Une monnaie digitale de banque centrale pourrait limiter la dépendance aux stablecoins et préserver le contrôle européen sur la politique monétaire.

La Banque des règlements internationaux partage ces préoccupations. Elle avertit que des stablecoins non réglementés peuvent causer perte de souveraineté, manque de transparence et ventes forcées d’actifs en cas de panique. Ces risques augmentent la vulnérabilité du système financier mondial.

Les mesures européennes en vue

Les stablecoins dominants concentrent leurs réserves dans des actifs américains. Cette concentration accroît la transmission des chocs financiers vers l’Europe. Face à cette menace, les autorités européennes réagissent.

Le Conseil européen du risque systémique envisage de limiter les modèles d’émission reliant entités de l’UE et hors UE. Parallèlement, neuf grandes banques européennes prévoient de lancer leur propre stablecoin en euros, conforme au cadre MiCA, dès 2026.

La BCE insiste sur la préparation. Renforcer les réserves, anticiper les plans de liquidité et développer l’euro numérique sont essentiels. La Banque de France, dans son rapport de juin, rappelle que la perte de parité des stablecoins pourrait déclencher un choc de liquidité sur les marchés.

En résumé, l’alerte de la BCE a deux volets. Elle signale d’abord un risque financier : un run sur les stablecoins peut provoquer une crise. Elle envoie aussi un message stratégique : préserver l’autonomie monétaire de l’Europe passe par le développement d’alternatives souveraines, comme l’euro numérique.

Ce débat ne concerne plus seulement la crypto ; il touche l’avenir de la monnaie et le contrôle public sur les flux financiers.

À lire aussi :