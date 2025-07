XRP à 100 $ avant la fin de l’année : le pari fou qui devient plausible

Pour Résumer

Des signaux techniques et des rumeurs institutionnelles pointent vers une possible explosion du XRP.

Objectif annoncé par certains : 100 $ avant la fin de l’année.

Un scénario démentiel, mais que les plus audacieux prennent très au sérieux.

Une pression haussière qui s’intensifie dans l’ombre

Depuis quelques semaines, le comportement de XRP intrigue. Le prix se stabilise au-dessus de 3 $, les volumes repartent à la hausse et les portefeuilles inactifs depuis 2021 se réactivent.

Des signaux qui rappellent l’avant-bullrun de 2017, où le XRP était passé de quelques centimes à plus de 3 dollars. Aujourd’hui, certains analystes parlent d’un potentiel bien supérieur.

Les modèles chartistes les plus optimistes détectent une configuration rarement observée : creux ascendants, volumes accumulés en zone de compression, et bande supérieure de volatilité prête à céder. À cela s’ajoutent des indicateurs sociaux en feu.

Le hashtag #XRP100 apparaît de plus en plus fréquemment dans les communautés Telegram et les threads X. Une communauté euphorique est souvent le carburant d’un bullrun massif. Et celle de XRP est actuellement en ébullition.

Ce qu’il manquait jusqu’ici, c’était le catalyseur. Or, ce catalyseur est peut-être déjà enclenché. Les rumeurs de listing d’ETF XRP, les partenariats stratégiques de Ripple, la pression réglementaire qui s’apaise… tous les éléments s’alignent.

Le rêve à 100 $ : un pari à 100 €, une fortune potentielle

Aujourd’hui, avec 100 €, vous pouvez obtenir une trentaine de XRP. Si le token atteint les 100 $ annoncés par certains modèles FOMO, vous vous retrouvez avec plus de 3 000 $. Mais certains parlent de bien plus.

Si la dynamique devient virale, si l’entrée institutionnelle s’accélère et que les petits porteurs suivent en masse, un scénario à 150 ou 200 $ n’est pas exclu par les plus bullish.

À ce stade, on ne parle plus d’investissement. On parle de placement stratégique dans une anomalie de marché. D’une opportunité asymétrique où le risque est plafonné (100 €), mais la récompense peut changer une vie.

Un x100 n’est pas garanti, mais ceux qui étaient là pour le Dogecoin, le Shiba ou même Solana en 2020 savent que dans ce marché, l’impossible arrive souvent plus vite que prévu.

Les données montrent actuellement que les whales sont plutôt tournées vers l’achat. Des portefeuilles de plus d’un million de XRP se réouvrent et des mouvements silencieux vers les cold wallets augmentent. On observe actuellement une mécanique est en train de se tendre. Et dans ce genre de contexte, tout peut exploser en 48 heures.

Le moment de vérité approche

Le scénario le plus excitant serait une annonce surprise : un ETF XRP validé, un méga partenariat avec une multinationale ou une adoption par une grande banque. Ce genre de nouvelles, dans ce type de marché, agit comme un détonateur. Le prix bondit, les réseaux saturent, les nouveaux arrivants achètent trop haut, et les insiders se frottent les mains.

Le véritable luxe, c’est d’être positionné avant. Avant que les médias ne s’emballent, que les influenceurs ne tweetent et que les plateformes ne ferment les dépôts.

Aujourd’hui, XRP est encore “accessible”. Mais pour combien de temps se demande certains ? Des analystes estiment que la fenêtre pourrait se refermer d’ici à la rentrée.

L’histoire des cryptos est pleine de regrets. De ceux qui ont ri face au Dogecoin à 0,002 $, qui ont snobé Solana à 0,50 ou même à 9$ après FTX. Ainsi que de ceux qui ont vendu leurs XRP en 2020, persuadés que le projet était mort à cause du procès de la SEC.

Aujourd’hui, XRP revient clairement dans la lumière. Et si la prophétie des 100 $ se réalise, ce seront peut-être les audacieux d’août 2025 qu’on citera comme les visionnaires de demain.

À lire aussi :

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu’investir comporte des risques. Aussi, certains liens d’affiliation se trouvent sur cette page et nous génèrent de l’argent.