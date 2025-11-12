Royaume-Uni : une escroc chinoise du Bitcoin condamnée à 11 ans de prison

Pour Résumer

Zhimin Qian condamnée à 11 ans pour blanchiment Bitcoin.

Ponzi scheme fraudant 128 000 victimes en Chine.

Saisie record de 61 000 BTC (5 milliards £).

L’affaire Qian : un Ponzi scheme géant

Zhimin Qian, 47 ans, chinoise alias Yadi Zhang, a orchestré un Ponzi scheme via Lantian Gerui de 2014 à 2017. Effectivement, 128 000 victimes, souvent retraités, ont perdu 4,6 milliards de yuans (600 millions £).

Les fonds, détournés, ont été convertis en 61 000 BTC, stockés sur un laptop. De plus, Qian fuit la Chine en 2017, utilisant un faux passeport. En outre, elle vit en luxe au UK, louant des maisons à 17 000 £/mois et tentant d’acheter des propriétés.

Son complice Seng Hok Ling, 47 ans malaisien, écope de 4 ans et 11 mois pour transfert de biens criminels. D’ailleurs, Jian Wen, aide domestique, prend 6 ans et 8 mois pour blanchiment. Effectivement, Qian voyageait en Europe, convertissant BTC en bijoux et cash.

En effet, la police métropolitaine saisit les BTC en 2024, la plus grande saisie UK. De plus, 19 propriétés à Londres sont gelées. En outre, Qian, évitant les pays avec extradition chinoise, est arrêtée après 7 ans en cavale.

Le blanchiment via Bitcoin : un piège sophistiqué

Qian convertissait les fonds Ponzi en BTC pour anonymat. Effectivement, 70 000 BTC sur un wallet laptop, vendus via casinos et mixers.

Le Ponzi promettait des rendements irréalistes. De plus, les victimes, piégées, perdaient tout. En outre, Qian, avec Ling, blanchissait via des comptes offshore.

En effet, les autorités chinoises récupèrent une partie des fonds. De plus, le DOJ US collabore. En outre, cela expose les vulnérabilités des wallets.

Impacts sur l’écosystème crypto

Cette affaire ébranle la confiance. Bitcoin stagne à 103 556 $, malgré une capitalisation à 3 800 milliards de dollars. Effectivement, Solana perd 1 % à 157,75 $.

Les ETF crypto attirent 25 milliards de dollars en 2025. De plus, la DeFi TVL atteint 100 milliards. En outre, Ethereum, à 3 564 $, résiste.

Cependant, 80 % des altcoins risquent une correction. En effet, la volatilité à 20 % menace les retail. D’ailleurs, les volumes chutent de 10 %.

Effectivement, les exchanges renforcent la KYC. En outre, les flux illicites chutent de 35 %. De plus, la saisie dope la traçabilité blockchain.

Perspectives : une ère de régulation accrue ?

Cette sentence peut-elle endiguer les Ponzi ? ChatGPT-5 prévoit une hausse de 20 % des scams en 2026 sans régulation. Effectivement, MiCA impose des audits.

De plus, Europol déploie plus d’experts crypto. En outre, des pays comme la France renforcent les enquêtes. D’ailleurs, 10 milliards d’euros de fraudes annuelles.

Cependant, les défis persistent. En effet, les wallets anonymes prolifèrent. De plus, les gangs recrutent via forums.

Novembre 2025 marque un tournant. Effectivement, cette affaire protège l’écosystème. La prudence s’impose pour les investisseurs.

À lire aussi :