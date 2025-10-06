Pour Résumer

Standard Chartered prévoit un transfert massif de capitaux depuis les banques des pays émergents vers les stablecoins d'ici à 2028.

Cette évolution pourrait représenter près de 1 000 milliards de dollars en quête de stabilité et de liquidité.

Selon la banque, cette tendance marque une nouvelle étape pour la finance mondiale et renforce le rôle des actifs numériques. .

Un bouleversement silencieux dans les économies émergentes

La banque britannique Standard Chartered prévoit des transferts massifs de fonds en stablecoins (notamment en provenance des pays émergents) de l’ordre de 1.000 milliards de dollars.

D’après leurs estimations, ces actifs devraient passer des banques traditionnelles à des placements numériques plus liquides et en permanence disponibles au sein d’un horizon de cinq ans.

À en juger par les études les plus récentes menées par Standard Chartered, la demande pour des devises numériques stables et sans risque continue de progresser, en particulier dans les économies fragiles.

Cependant, les risques de dévaluation durable, par la perte de la convertibilité de leurs monnaies locales, peuvent entraver l’attirance pour ce type de bancarisation.

Des millions de déposants, déjà victimes de la dévaluation, de l’inflation, restent persuadés que leur recours pourrait être à nouveau une référence fiable.

Les États qui connaissent à présent le phénomène de « fuite des capitaux », dans lequel l’affaiblissement monétaire se traduit, finalement, par une perte d’intérêt pour la banque nationale, sont les suivants :

Égypte, Pakistan, Colombie, Bangladesh, Sri Lanka, Turquie, Inde, Chine, Brésil, Afrique du Sud, Kenya.

La montée en puissance des stablecoins

Cette somme considérable ne se déplacera pas sans raison. D’un côté, les stablecoins, adossés à des devises solides comme le dollar ou l’euro, garantissent une liquidité stable et une accessibilité mondiale.

De l’autre, ils aident les utilisateurs à contourner les restrictions locales sur les retraits, les contrôles de change et les horaires limités des banques.

Standard Chartered met en lumière qu’en dépit de l’interdiction par la loi américaine GENIUS Act d’émettre des stablecoins régulés proposant des rendements.

Cette contrainte ne fait pas obstacle à leur développement et les investisseurs sont de plus en plus attirés par ces actifs dans le but, non pas de gagner de l’argent rapidement, mais de protéger leur capital.

Dans une tonalité identique, l’établissement bancaire annonce un marché mondial des stablecoins qui pourrait atteindre 2000 milliards de dollars d’ici à la fin 2028.

Dont près de deux au moins des trois proviendrait des économies émergentes, mais sous l’hypothèse d’une même dynamique, augurant davantage si le GENIUS Act devait crédibiliser le secteur et attirer de nouveaux émetteurs et institutionnels.

Un nouveau paysage financier mondial

Ce tournant constitue à présent un tournant décisif pour la finance internationale.

En effet, l’émergence des stablecoins va changer de façon décisive la façon de considérer la confiance : alors que le citoyen ne croit plus en la banque, il se tourne maintenant vers des alternatives décentralisées, transparentes et accessibles 24 heures sur 24.

Pour les institutions bancaires locales, le défi s’annonce colossal. Une diminution des dépôts pourrait ainsi limiter leur capacité à accorder des prêts, tout en augmentant leur dépendance envers les banques centrales.

Cette progression devrait idéalement à long terme consolider la position des actifs numériques dans la stabilité financière mondiale.

