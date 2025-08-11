Le Salvador ouvre les portes du Bitcoin aux banques d’investissement

Pour Résumer

Une loi qui change la donne

Le Salvador frappe un grand coup. En effet, le 8 août 2025, la nouvelle loi sur les banques d’investissement permet aux institutions financières, dotées d’un capital minimum de 50 millions de dollars, de détenir du Bitcoin.

Mais aussi d’offrir des services crypto à des investisseurs « sophistiqués » disposant d’au moins 250 000 $ d’actifs liquides.

Par ailleurs, cette loi distingue clairement les banques d’investissement des banques commerciales.

D’ailleurs, les banques peuvent obtenir une licence de Prestataire de Services sur Actifs Numériques (PSAD), leur permettant d’opérer entièrement en Bitcoin.

Effectivement, cette réforme vise à attirer les capitaux étrangers et à faire du Salvador un hub financier régional.

Avec 6 262 BTC dans ses réserves nationales, valorisés à 730 millions de dollars, le pays renforce sa stratégie pro-crypto initiée en 2021. Cependant, le seuil élevé de capital exclut les petits acteurs, suscitant des critiques sur l’accessibilité.

Par ailleurs, cette mesure s’inscrit dans un contexte de partenariats internationaux. Le Salvador a signé un mémorandum avec la Bolivie pour promouvoir les cryptos face à la pénurie de dollars.

Effectivement, cette coopération montre l’ambition de Nayib Bukele de défier les monnaies traditionnelles.

Le marché crypto s’embrase

Cette annonce secoue l’écosystème. Le Bitcoin bondit de 2,8 % à 119 800 €, tandis qu’Ethereum gagne 1,5 % à 3 990 €. Par ailleurs, la capitalisation totale du marché crypto atteint 4 150 milliards d’euros, en hausse de 2,3 %.

Ces chiffres reflètent une confiance croissante dans le Salvador comme pionnier crypto.

D’ailleurs, les volumes de trading sur les exchanges locaux, comme Bitfinex, ont grimpé de 15 % après l’annonce. Cependant, des risques persistent. Un piratage de 30 millions de dollars en juillet 2025 a beaucoup ravivé les craintes sur la sécurité.

Effectivement, la volatilité du Bitcoin, avec un RSI à 61, pourrait bien freiner les investisseurs prudents.

Par ailleurs, l’IMF, qui a imposé un prêt de 1,4 milliard de dollars conditionné à des restrictions sur les achats publics de BTC, reste sceptique.

Perspectives : un hub crypto mondial ?

Ce virage pourrait transformer le Salvador. En effet, la loi attire des géants financiers, comme Tether, qui a obtenu une licence PSAD et envisage de déplacer son siège au Salvador.

Par ailleurs, des partenariats avec le Pakistan renforcent les échanges sur l’adoption crypto. Effectivement, le pays pourrait capter 5 % des flux institutionnels crypto, soit 200 milliards d’euros d’ici 2026.

D’ailleurs, Grok conseille une exposition limitée à 5 % du portefeuille et une diversification avec des actifs comme XRP ou Solana.

Cependant, la dépendance au Bitcoin, combinée à une adoption retail limitée (2 % des Salvadoriens utilisent le BTC pour les paiements), reste un défi. Ce pari audacieux positionne le Salvador comme un leader crypto, mais la prudence reste de mise.

