LIVE – XRP, Bitcoin, Ethereum, Solana… – Toute l’actualité du 11 août 2025

Pour Résumer

Bitcoin tutoie ses sommets avec +3 % en 24 h.

Ethereum flambe à son plus haut depuis 2021.

XRP et Solana continuent sur une dynamique haussière.

Ce week-end, Bitcoin évoluait autour des 117 000 $, mais aujourd’hui, il franchit la barre des 122 146 $, soit environ +3,3 % sur 24 h. Ce mouvement, bien que rapide, reste mesuré, comme si le marché cherchait à consolider avant une nouvelle impulsion haussière.

Après plusieurs semaines de fluctuations modérées, cette montée suggère que les acheteurs reprennent la main. Ils sont probablement stimulés par des flux entrants en provenance des ETF spot et par une amélioration globale du sentiment de marché.

Parallèlement, Ethereum atteint 4 300 $, un niveau inédit depuis fin 2021. Cette progression ne s’explique pas uniquement par l’effet de contagion haussière du Bitcoin. Elle repose aussi sur un regain d’intérêt institutionnel marqué, notamment via les plateformes d’échange régulées.

Elle s’appuie également sur des liquidations massives de positions vendeuses. Ces dernières ont agi comme un carburant supplémentaire, accélérant la hausse tout en réduisant la pression baissière.

XRP n’est pas en reste. Le jeton enregistre un bond de 2,90 $ à 3,27 $ sur 24 h. Cette hausse est portée par la fin du litige avec la SEC et par une envolée du volume institutionnel de +208 %. Cette dynamique traduit un retour de confiance des gros acteurs. À court terme, la vigilance reste de mise pour éviter un repli technique.

Enfin, Solana affiche une performance plus discrète, mais tout aussi constructive : environ 184 $, en hausse intraday de +1,8 %. Ici, pas de rallye explosif, mais une montée régulière, reflet d’une accumulation progressive par les investisseurs convaincus du potentiel de son écosystème.

