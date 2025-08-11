Une whale ETH Genesis liquide 2 300 ETH pour près de 10 M$

Pour Résumer

Une whale Genesis vend 2 300 ETH.

Le Bitcoin bondit à 119 800 €.

La vente alimente les spéculations du marché.

Une whale Genesis secoue Ethereum

Cette whale fait des vagues. En effet, le 11 août 2025, une adresse Ethereum Genesis, inactive depuis 2015, transfère 2 300 ETH, soit 9,91 millions de dollars, vers Kraken.

Par ailleurs, cette adresse avait acquis 20 000 ETH à l’époque pour seulement 6 200 $, soit un gain théorique de 3 200 000 %. Aujourd’hui, elle conserve encore 1 623 ETH, valorisés à 7 millions de dollars.

D’ailleurs, ce mouvement s’inscrit dans une série de ventes par des whales Genesis. Effectivement, ces pionniers, ayant acheté l’ETH à 0,31 $ lors de la prévente, réalisent des profits colossaux.

Cependant, cette liquidation intervient dans un contexte tendu : l’ETH, à 3 990 €, reste 48 % sous son pic de 2021 à 4 878 $.

Les analystes craignent que de telles ventes exercent une pression baissière, surtout après un piratage de 32 millions de dollars en juin 2025.

Par ailleurs, les données blockchain montrent que la whale a effectué un transfert test de 0,1 ETH avant la vente, signe d’une stratégie calculée.

Effectivement, ce type de mouvement suggère une possible sortie progressive, avec les 1 623 ETH restants comme prochaine étape.

Le marché crypto réagit vivement

Cette vente secoue l’écosystème. Le Bitcoin, à 119 800 €, gagne 2,7 % en 24 heures, tandis qu’Ethereum stagne à 3 990 €, en hausse de 1,4 %.

Par ailleurs, la capitalisation totale du marché crypto atteint 4 150 milliards d’euros, en hausse de 2,2 %. Ces chiffres reflètent une résilience, mais aussi une nervosité face aux liquidations des whales.

D’ailleurs, les ETF Ethereum, avec 4,5 milliards d’euros d’inflows nets en 2025, soutiennent la confiance. Cependant, les ventes massives, comme les 10 000 ETH liquidés en avril pour 15,71 millions de dollars, alimentent les spéculati

ons d’une correction. Effectivement, la domination du Bitcoin, à 53,5 %, freine les altcoins, et un RSI à 60 pour l’ETH signale une zone haussière fragile.

Par ailleurs, les volumes sur Kraken ont grimpé de 18 % après la transaction, montrant l’impact immédiat. Les investisseurs surveillent ces whales, craignant un effet domino si d’autres suivent.

Effectivement, une liquidation massive pourrait faire plonger l’ETH sous les 3 500 €.

Perspectives : un tournant pour Ethereum ?

Ce mouvement pourrait redessiner le marché. En effet, les whales Genesis contrôlent encore 1,2 million d’ETH, valorisés à 5,2 milliards de dollars.

Par ailleurs, si seulement 10 % de ces réserves sont liquidées, 520 millions de dollars pourraient inonder les exchanges, accentuant la pression baissière. Effectivement, l’ETH/BTC ratio, à 0,037, reste un indicateur clé pour anticiper une altseason.

D’ailleurs, Grok conseille une exposition limitée à 5 % du portefeuille et une diversification avec des actifs comme XRP ou Solana.

Cependant, la volatilité, exacerbée par un repli du Nasdaq (-1,4 % à 17 600 points), reste un piège. Cette vente massive souligne la puissance des whales Genesis, mais la prudence reste de mise pour naviguer ce marché agité.

