Sam Bankman-Fried s’allie politiquement à Trump depuis sa cellule de prison

Sam Bankman-Fried a publiquement annoncé son soutien à Donald Trump pour les prochaines élections présidentielles américaines.

Ce choix politique intervient juste après la libération de Caroline Ellison, son ancienne collaboratrice et témoin clé lors de son procès.

Cette déclaration relance les débats sur l'influence des acteurs déchus de la crypto sur la régulation future.

Un calcul politique depuis le centre de détention

Bien qu’il purge actuellement sa peine, Sam Bankman-Fried semble vouloir conserver une certaine influence sur le futur cadre réglementaire des actifs numériques. En s’alignant sur les positions pro-crypto du candidat Trump, il espère peut-être une clémence ou un changement de paradigme législatif.

Ses partisans affirment que ce choix est motivé par la volonté de voir les États-Unis redevenir le centre mondial de l’innovation technologique. Pour ses détracteurs, il s’agit d’une tentative désespérée de rester pertinent sur la scène médiatique alors que son empire est en cendres.

Les conséquences de la libération de Caroline Ellison

Ce soutien politique intervient étrangement peu de temps après que Caroline Ellison a retrouvé la liberté suite à sa collaboration avec la justice. Cette synchronisation temporelle laisse planer de nombreux doutes sur les véritables motivations de Sam Bankman-Fried derrière les barreaux.

Ellison, qui était la figure centrale du scandale Alameda Research, a fourni les témoignages clés ayant conduit à la condamnation de son ancien partenaire. La rupture totale entre les deux anciens alliés semble désormais consommée sur tous les fronts, qu’ils soient juridiques ou politiques.

L’influence persistante de FTX sur la politique américaine

Malgré sa faillite retentissante, l’ombre de FTX continue de planer sur les financements de campagne aux États-Unis pour l’élection à venir. L’argent injecté par Sam Bankman-Fried par le passé reste un sujet de friction majeur entre les démocrates et les républicains.

En choisissant son camp de manière aussi publique, SBF tente de forcer le destin et d’influencer le vote de la communauté crypto américaine. L’impact réel de ses déclarations reste à prouver, tant sa réputation est aujourd’hui compromise auprès de la majorité des citoyens.

L’alliance entre un financier condamné et un candidat à la présidentielle soulève des questions profondes sur la morale en politique. Un homme en prison peut-il encore légitimement influencer la direction technologique et économique d’une nation entière ?

