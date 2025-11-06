Vols crypto : plus de 2 Md$ dérobés en 2025

Pour Résumer

Les vols crypto dépassent déjà 2 Md $ en 2025.

Pas de super-hack, juste une pluie d’attaques : clés compromises, drainers, erreurs humaines.

La leçon : séparer usage et réserve, révoquer les autorisations, créer de la friction.

La sécurité n’est pas un geste, c’est une habitude.

2025, l’année où la surface d’attaque a grandi plus vite que les défenses

Le débat sur « qui est responsable » tourne souvent à vide. Ce qui compte, c’est la surface d’attaque réelle.

Elle a explosé avec l’adoption, les ponts inter-chaînes, la tokenisation à grande échelle et une liquidité disponible presque 24h/24. Chaque nouveau service crée une nouvelle jonction, donc une possibilité de mauvaise configuration.

Ajoutez la sophistication des attaquants, des opérations patientes, et l’ingénierie sociale devenue quasi industrielle. Résultat, la courbe des pertes ne s’explique plus seulement par un grand événement isolé, mais par une pluie fine de vecteurs qui s’additionnent.

1/ 2025 is shaping up to be one of the worst years for crypto crime. Over $2.17B stolen so far, with the DPRK’s record $1.5B ByBit hack leading the charge. Let’s break down the key trends from our mid-year crime report: https://t.co/NDRR6xJ9pY — Chainalysis (@chainalysis) July 17, 2025

Les chiffres le prouvent, mais même sans eux, la sensation du marché est limpide. Les utilisateurs mettent plus d’actifs onchain, plus souvent, et plus vite qu’ils n’endurcissent leurs habitudes.

Pourquoi les hacks continuent encore et encore

On patch, on audite, on révoque des approvals, on gèle des pools. Et pourtant, ça recasse.

Ce paradoxe a une explication simple. Les audits statiques ne suffisent plus face à des attaquants qui testent les limites opérationnelles, là où la technique rencontre l’humain.

Ils ne cherchent pas seulement la faille logique, ils pressent là où la vigilance faiblit. Un employé clique. Un développeur pressé accepte un commit. Un fondateur répond à un faux investisseur sur un créneau tardif.

Le maillon cède rarement au même endroit deux fois. Il cède là où la fatigue, l’ego ou l’urgence ouvrent une porte.

Côté utilisateurs, la promesse d’un rendement facile garde un pouvoir d’attraction étonnant. On signe trop vite.

On oublie qu’une autorisation « illimitée » reste illimitée, même quand l’euphorie du mint est retombée. Et qu’un wallet principal ne devrait jamais servir de sésame universel pour tester un protocole flambant neuf.

L’illusion du répit coûte cher

Regardez une séquence de quelques semaines et vous verrez des creux spectaculaires. De quoi se dire que le pire est derrière.

Souvent, c’est un simple effet de calendrier. Les groupes organisés savent lever le pied, brouiller les pistes, réapparaître avec une nouvelle chaîne d’opérations.

Entre deux pics, le marché se rassure, remet du risque, et la fenêtre s’ouvre à nouveau. La dynamique des pertes ressemble à une respiration.

#PeckShieldAlert In August 2025, ~16 major crypto exploits were recorded, resulting in total losses of $163M—a 15% increase from July's $142M. Notably, @btcturk suffered its second major breach in just over a year, losing over $50M after a $54M hack in June 2024., bringing their… pic.twitter.com/JWiWNEDdZW — PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) September 1, 2025

Elle descend, se stabilise, puis repart. C’est précisément dans ces phases calmes que se construisent les prochains coups.

Les flux se réorganisent, les accès se négocient, les leurres se peaufinent. Quand la volatilité des prix revient, la chaîne se tend, l’erreur humaine réapparaît, et la facture tombe.

À l’échelle d’un cycle, c’est la répétition de ce mouvement qui use les trésoreries et décourage les plus prudents, alors que les plus déterminés continuent d’empiler méthodiquement leur sécurité de base.

Passer de « je verrai demain » à une protection vraiment résiliente

La bonne nouvelle, c’est qu’aucune de ces menaces n’impose de solutions ésotériques. On peut durcir sa garde sans transformer sa vie.

La première bascule consiste à séparer clairement l’usage quotidien et la réserve. Un wallet « de tous les jours » pour signer, tester, bouger des montants modestes.

Une réserve hors ligne pour ce qui compte vraiment, inerte la plupart du temps. Cette réserve peut tenir sur un support matériel classique, mais il existe aussi des configurations plus sobres qui s’intègrent au mobile sans rester connectées en permanence.

Ajoutez une phrase supplémentaire sur la seed quand c’est pertinent, avec un schéma de sauvegarde qui n’expose jamais l’intégralité de l’information au même endroit. Enfin, prenez l’habitude de révoquer vos autorisations après usage.

Et lorsque l’on doit passer par un échange centralisé, on angle la sécurité sur l’accès lui-même.

Selon Chainalysis, plus de 2,17 milliards de dollars ont été volés au cours du premier semestre 2025, et si les tendances actuelles se poursuivent, les fonds volés pourraient dépasser 4 milliards de dollars d’ici la fin de l’année.

Ils exploitent les habitudes. Faites de la sécurité une habitude à votre tour.

