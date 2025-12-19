Saylor : la menace quantique, un avantage pour le Bitcoin ?

Pour Résumer

Michael Saylor, figure emblématique du Bitcoin et président exécutif de Strategy, s’est récemment exprimé sur l’informatique quantique.

Selon lui, cette technologie pourrait non seulement renforcer le réseau, mais aussi réduire l’offre disponible de Bitcoin.

Cette vision optimiste contraste avec les inquiétudes persistantes au sein de la communauté crypto.

Une menace transformée en catalyseur technologique

Dans une série de messages publiés sur X, Saylor soutient que l’informatique quantique ne signera pas la fin de Bitcoin, mais poussera au contraire le réseau à se moderniser. Selon lui, l’émergence de capacités quantiques suffisantes pour attaquer la cryptographie actuelle entraînera une mise à jour globale du protocole pour incorporer des mécanismes dits quantum-resistant, c’est-à-dire résistants aux attaques par ordinateurs quantiques.

L’idée centrale est simple : les utilisateurs actifs migreront vers de nouvelles adresses sécurisées, tandis que les bitcoins associés à des clés perdues ou inactives resteront bloqués, retirant ainsi une part de l’offre du marché. Saylor résume sa théorie en affirmant :

The Bitcoin Quantum Leap: Quantum computing won’t break Bitcoin—it will harden it. The network upgrades, active coins migrate, lost coins stay frozen. Security goes up. Supply comes down. Bitcoin grows stronger. — Michael Saylor (@saylor) December 16, 2025

Cette perspective optimise l’impact perçu de l’informatique quantique, faisant du changement non pas une crise, mais une étape évolutive. Selon ses partisans, la réduction effective de l’offre accessible pourrait renforcer la rareté du Bitcoin, un principe fondamental de son attrait en tant que réserve de valeur.

Défis, critiques et scepticisme

Pourtant, cette vision n’est pas universelle. Plusieurs experts et observateurs soulignent que l’hypothèse d’une migration fluide vers des adresses quantiques résistantes repose sur de nombreuses conditions difficiles à satisfaire.

La première est purement technique : les ordinateurs quantiques capables de casser les signatures cryptographiques utilisées par Bitcoin n’existent pas encore et pourraient être à au moins une décennie de réalisation pratique, laissant du temps pour se préparer mais sans garantie de succès rapide.

Un autre point de critique concerne les clés déjà exposées dans certaines adresses anciennes. Des analyses de données blockchain indiquent qu’un nombre non négligeable de bitcoins (potentiellement plus d’un million) sont déjà dans des adresses où la clé publique est visible, ce qui les rend théoriquement vulnérables à des attaques quantiques avant même une migration organisée. Sans consensus sur une solution, ces fonds pourraient être compromis ou perdus, contredisant l’assertion selon laquelle tous les bitcoins migreraient vers des adresses sûres.

Le processus de mise à jour de Bitcoin pose aussi une question de gouvernance. Contrairement à une entreprise unique qui peut imposer une mise à jour logicielle à ses utilisateurs, le réseau Bitcoin repose sur un consensus décentralisé. Convaincre les mineurs, développeurs et détenteurs d’un changement majeur de protocole est notoirement difficile et peut mener à des scissions ou des désaccords prolongés. Certains critiques affirment que présenter une transition quantique fluide comme une simple mise à jour est trop optimiste.

Une rareté renforcée ou une illusion haussière ?

En fin de compte, l’argument de Saylor repose sur une logique qui a du sens sur le papier : si une partie significative des bitcoins ne peut plus être dépensée en raison de clés perdues, l’offre effective diminue, ce qui pourrait mécaniquement soutenir ou augmenter les prix.

Cependant, cette dynamique suppose que la migration se déroule sans heurts et que la communauté Bitcoin parvienne à s’entendre sur les nouveaux standards cryptographiques. La réalité pourrait être bien plus complexe, avec des risques d’exploitation, de retards et de désaccords qui tempèrent l’optimisme.

En d’autres termes, transformer une menace potentielle en atout dépendra moins de la puissance des ordinateurs quantiques que de la capacité collective de l’écosystème Bitcoin à gérer une des mises à jour les plus délicates de son histoire.

Source : CNN

