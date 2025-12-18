LIVE – Un marché crypto en perte de vitesse, Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP sous pression – Toute l’actualité du 18 décembre 2025

Pour Résumer

Bitcoin reste sous pression sous les 90 000 $, sans signal de rebond clair.

Ethereum, Solana et XRP évoluent dans une dynamique baissière persistante.

Le sentiment de marché reste prudent, marqué par des liquidations et des flux hésitants.

Un marché crypto toujours fragile et dominé par la prudence

Ce 18 décembre, le marché crypto est toujours au ralenti. La capitalisation globale stationne au même niveau que la veille. Les volumes, eux, restent élevés. Mais ils racontent surtout autre chose. Une volatilité défensive, nourrie par des liquidations et des ajustements de positions, bien plus que par un véritable retour des acheteurs.

La dominance de Bitcoin se maintient à 59 %. Un niveau élevé et surtout un signal clair. Le marché se replie vers l’actif perçu comme le plus résilient de l’écosystème, selon un schéma désormais bien connu.

Dans ce contexte, les altcoins continuent de sous-performer, pénalisés par un manque de catalyseurs et un sentiment toujours orienté peur avec un Fear and Gread à 22 sur 100.

Bitcoin sous les 90 000 $, un support encore fragile

Bitcoin évolue aujourd’hui dans une zone comprise entre 85 000 $ et 87 000 $, après avoir échoué à se maintenir au-dessus des 90 000 $ ces derniers jours. L’incapacité à reprendre ce seuil clé envoie un signal clair. Une faiblesse à court terme.

Les sorties sur les ETF Bitcoin persistent et pèsent sur la dynamique. En toile de fond, l’incertitude réglementaire et macroéconomique s’installe. Elle renforce la prudence des investisseurs. Tant que BTC reste coincé sous les 90 000 $, le marché reste exposé à de nouveaux épisodes de volatilité, voire à une extension baissière si les supports venaient à céder.

Ethereum, Solana et XRP toujours à la peine

Ethereum évolue sous la barre des 3 000 $, oscillant autour de 2 800–2 900 $. Le ratio ETH/BTC recule légèrement, signe que l’Ether perd du terrain face à Bitcoin dans un environnement déjà défavorable aux altcoins. Malgré une résilience relative, le signal manque. Aucun biais haussier clair à ce stade.

Solana reste en phase de correction. Le prix se maintient à 123 $. Le token subit encore la réduction du levier. Et surtout l’absence de catalyseur positif à court terme. La structure reste fragile, et les acheteurs peinent à reprendre la main.

XRP, de son côté, se maintient autour des 1,85 $, en territoire clairement baissier. Malgré des flux institutionnels observés ces dernières semaines, le prix reste sous pression et n’a pas réussi à défendre ses anciens supports. La corrélation avec Bitcoin reste forte, ce qui limite toute tentative de rebond isolé.

Dans l’ensemble, le marché crypto digère après les fortes secousses récentes. Une partie de l’excès de levier a disparu. Mais la confiance, elle, ne revient pas encore. Sans catalyseur macro ou réglementaire clair, la prudence domine.

Les investisseurs privilégient la gestion du risque, même si tous espère que la nomination du futur président de la FED donnera un nouveau souffle au marché.

À court terme, la capacité de Bitcoin à défendre la zone des 85 000 – 87 000 $ sera déterminante pour l’ensemble du marché.

