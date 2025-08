Règlement de 10 millions de dollars : un dirigeant crypto condamné par la SEC

Au début, MyConstant proposait des prêts qui étaient garantis par des cryptomonnaies. La société avait fait la promesse de rendements annuels allant de 6 à 10 %, incluant des produits à faibles risques.

Toutefois, au lieu de prêter les fonds comme initialement annoncé, MyConstant a détourné les investissements des clients. Cela a été fait vers des comptes personnels et des actifs à haut risque. De plus, MyConstant a créé de faux rapports de prêts pour maintenir la confiance des investisseurs.

