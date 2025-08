Litecoin prêt à exploser avec l’impact des ETF et DeFi

Le Litecoin (LTC) a enregistré une hausse de 12,7 % et a ainsi atteint presque 128 $. Cette performance exceptionnelle le place parmi les cryptos les plus performantes.

En parallèle, l’adoption croissante de Litecoin renforce son potentiel de croissance et sa popularité. Les traders et analystes restent optimistes quant à son avenir, soutenu par son adoption accrue et la régulation claire.

Les analystes estiment à 90 % les chances d’un ETF pour Litecoin, grâce à sa classification claire par la CFTC. Cette clarté réglementaire pourrait ouvrir la voie à de gros flux institutionnels, à l’instar du Bitcoin. Des entreprises comme MEI Pharma ont investi massivement dans LTC, renforçant le sentiment positif et l’optimisme autour de cette crypto.

🧵Mining in 2025? Don’t Overlook Litecoin

If you're exploring what to mine this year, Litecoin stands out not for hype, but for real-world performance, long-term stability, and extra earning potential.

Here’s what miners should know:

👇 pic.twitter.com/dbHLWN3BDZ

— ElphaPex (@ElphaPex) August 6, 2025