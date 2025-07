La SEC retarde décision cruciale sur l’ETF bitcoin de Trump

Pour Résumer

La SEC a reporté sa décision sur le Truth Social Bitcoin ETF au 18 septembre 2025.

Ce retard permet une évaluation plus approfondie.

Les nouvelles propositions d'ETF cryptographiques, notamment sur les altcoins et le staking, rencontrent encore des obstacles réglementaires.

La SEC retarde sa décision sur l’approbation du fonds négocié en bourse de Truth Social

La SEC a retardé sa décision concernant l’approbation du fonds négocié en bourse de Truth Social. Trump Media & Technology Group attend désormais une réponse sur sa demande d’approbation.

La Commission juge qu’il serait approprié d’établir un délai plus étendu pour décider sur l’ajustement réglementaire suggéré.

Truth Social a déposé une demande d’autorisation pour le Truth Social Bitcoin ETF en juin. Apparemment, l’autorisation du Truth Social Bitcoin ETF renforcerait les activités liées à la crypto de Donald Trump. La famille Trump défend l’incursion du président dans les memecoins et le projet DeFi World Liberty Financial.

C’est en janvier 2024 que la SEC a donné son aval aux ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis, après une première approbation. Les douze fonds validés jusqu’à présent ont enregistré des flux de capitaux cumulés dépassant 54,8 milliards de dollars. De ce fait, cela classe cette catégorie parmi les plus performantes jamais enregistrées.

La SEC a également accordé son autorisation à la cotation des ETF Ethereum. Toutefois, elle a reporté ses décisions concernant les fonds altcoin négociés au comptant.

Pourquoi la SEC a-t-elle reporté ses décisions concernant les ETF cryptographiques ?

Depuis l’approbation du premier ETF Bitcoin en janvier 2024, les ETF cryptographiques ont gagné en popularité. Cependant, les propositions récentes, notamment celles sur les altcoins et le staking, rencontrent encore des obstacles réglementaires. Ces propositions sont freinées par leurs structures novatrices et complexes.

La commissaire Hester Peirce, connue pour sa position favorable aux cryptomonnaies et souvent surnommée Crypto Mom, a précédemment évoqué ces retards.

Les liens de Trump avec les cryptomonnaies se développent. Son nom est associé à des meme coins comme TRUMP et MAGA. De plus, comme énoncé plus haut, sa famille est affiliée à un projet DeFi.

Depuis l’entrée en fonction de Trump en janvier, la SEC a constaté un regain d’intérêt significatif pour les produits ETF liés aux cryptomonnaies. Qu’il s’agisse de produits institutionnels sérieux ou de fonds altcoins hautement spéculatifs, cela intéresse beaucoup les traders.

Néanmoins, la surveillance réglementaire reste stricte. Si la SEC sous Trump a fait des progrès dans l‘acceptation de la cryptosphère au sens large, la protection des investisseurs reste une priorité absolue pour la Commission.

L’issue de l’ETF Bitcoin de Trump Media en suspens

En attendant, nous pouvons mettre en suspens l’ETF Bitcoin de Trump Media, gelé dans un débat plus large sur la rapidité avec laquelle les États-Unis devraient adopter les actifs numériques.

La décision de septembre pourrait marquer un tournant pour la crypto-finance soutenue par les politiques ou renforcer l’hésitation de la SEC.

Source : CoinDesk

