Séoul dévoile une nouvelle loi révolutionnaire sur les stablecoins

Le projet de loi veut établir un cadre réglementaire concis pour les stablecoins indexés sur le won coréen. Contrairement aux précédentes propositions, la loi est spécifiquement conçue pour répondre aux caractéristiques et aux défis. Ces attributs doivent être propres aux actifs numériques à valeur stable. L’approche est axée sur :

● L’établissement d’un cadre permettant le contrôle et la supervision des organismes gouvernementaux pour les opérations liées aux stablecoins. Ainsi, cela pourrait garantir la conformité et l’intégrité du marché

● La définition de ceux qui peuvent émettre des stablecoins indexés sur le won coréen et dans quelles conditions. Cela impliquera probablement des exigences strictes en matière de réserves et d’audit afin de garantir que le stablecoin maintienne son indexation.

● La réglementation via la négociation, le transfert et l’utilisation des stablecoins au sein de l’économie sud-coréenne. Ce sont des aspects comme la lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et le know-your-customer (KYC).

Le mois dernier, le député du DPK Min Byeong-dug a présenté une loi plus générale sur les actifs numériques. Cette dernière abordait la question des stablecoins prévue pour le 28 juillet. Elle devrait être la première législation spécifique et complète en la matière.

En outre, on s’attend à ce que Kim Eun-hye, du parti d’opposition People Power Party (PPP), présente également un projet de loi similaire. Ce dernier souligne la reconnaissance bipartisane de l’urgence d’une réglementation des stablecoins.

La question des paiements d’intérêts s’avère toutefois controversée. Le DP souhaite interdire les stablecoins rémunérés afin d’éviter toute perturbation du marché.

Néanmoins le PPP estime que les jetons rémunérés renforceraient la compétitivité des stablecoins indexés sur le won.

Kim Jong-un a expliqué que les paiements d’intérêts contribueraient à stimuler la croissance des stablecoins indexés sur le won à l’étranger.

Mais le projet de loi d’Ahn interdit complètement ces paiements, avertissant qu’ils pourraient perturber la politique monétaire et les marchés financiers.

Les entreprises sud-coréennes, notamment de nombreuses banques commerciales et opérateurs technologiques, se précipitent pour élaborer des plans d’émission de stablecoins. Séoul s’apprête à réglementer ce secteur dans les semaines à venir.

Séoul réagit en partie à la progression rapide du GENIUS Act aux États-Unis. Par exemple, le mois dernier, Amazon et Walmart voulaient lancer des stablecoins pour réduire leurs frais.

