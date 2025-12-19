Séquestration à La Rochelle : 10 millions de dollars en cryptomonnaies dérobés

Pour Résumer

Un nouveau cas de séquestration à La Rochelle révèle l’ampleur des risques auxquels sont exposés les détenteurs de cryptomonnaies en France.

Un couple a été agressé et dépouillé de 10 millions de dollars en cryptomonnaies.

Cet épisode s’inscrit dans une recrudescence inquiétante de ce type de criminalité ciblant le secteur crypto.

Une escalade des crimes liés aux cryptomonnaies

L’année 2025 a vu une multiplication des enlèvements et agressions ciblant des investisseurs crypto. En France, plusieurs affaires marquent ce phénomène, débuté en janvier dernier lorsqu’un cofondateur de Ledger, leader français des portefeuilles matériels, a été enlevé avec sa compagne pour être torturé et contraint à livrer ses actifs numériques.

Le dernier incident, survenu à La Rochelle, s’inscrit dans cette série noire. Des individus non identifiés ont pénétré dans le domicile du couple aux premières heures du jour, procédant à une séquestration et à des actes de violence pour obtenir l’accès à leurs portefeuilles cryptographiques. Les victimes ont été relâchées saines et sauves, mais le butin est évalué à 10 millions de dollars, l’un des plus importants jamais volés dans ce type d’affaire en France.

Selon les premières informations, les assaillants disposaient de détails précis sur les portefeuilles et les montants détenus, obtenus via des fuites de données sur Internet. Cette précision met en évidence l’insuffisance des seules mesures de sécurisation classiques, comme l’utilisation de wallets matériels, face à des menaces humaines organisées.

Entre sécurité privée et réglementation publique

Cette affaire relance le débat sur la protection des détenteurs de cryptomonnaies. Le gouvernement français envisage depuis plusieurs années la déclaration obligatoire des portefeuilles auto-hébergés, mais certains craignent que cette mesure n’expose davantage les investisseurs à des risques de hacking ou de fuites de données, y compris par des employés des services fiscaux.

Face à ces incidents, la prudence reste de mise : protéger les clés privées et limiter l’exposition publique de ses actifs apparaissent désormais essentiels. L’enjeu est de taille, non seulement pour prévenir les vols et les enlèvements, mais aussi pour garantir la confiance des investisseurs et la sécurité du marché des cryptomonnaies en France.

Les autorités et les particuliers sont donc confrontés à la nécessité d’un équilibre délicat entre régulation et confidentialité pour éviter que ce type d’agression ne se multiplie dans les mois à venir.

