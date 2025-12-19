TikTok passe sous contrôle américain pour éviter une interdiction

Pour Résumer

Après des années de pressions politiques et juridiques aux États-Unis, TikTok et sa maison mère ByteDance ont signé un accord historique.

Celui-ci transfère le contrôle opérationnel des activités américaines de l’application à un consortium d’investisseurs dirigé par des Américains.

L’objectif est de calmer les inquiétudes liées à la sécurité nationale et d’éviter une interdiction totale de la plateforme dans le pays.

Une restructuration imposée par Washington

Le géant chinois ByteDance, propriétaire de TikTok, a signé des accords contraignants avec plusieurs investisseurs américains et internationaux pour créer une coentreprise aux États-Unis, baptisée TikTok USDS Joint Venture LLC. Cette entité doit prendre en charge l’exploitation de l’application sur le sol américain afin de répondre aux exigences de sécurité exigées par la législation américaine, qui menaçait d’interdire TikTok si son contrôle n’était pas transféré à des intérêts domestiques.

Yahoo Finance

Le consortium d’investisseurs comprend le géant du cloud Oracle, la société de capital-investissement Silver Lake et l’entreprise d’investissement en intelligence artificielle MGX. Ensemble, ces trois acteurs détiendront 45 % des parts de la nouvelle coentreprise, tandis que des affiliés d’investisseurs existants de ByteDance en détiendront 30,1 %, et ByteDance elle-même conservera 19,9 %, soit la part maximale autorisée sous la loi américaine.

Yahoo Finance UK

L’accord prévoit que la coentreprise sera dirigée par un conseil d’administration majoritairement américain, chargé notamment de la protection des données des utilisateurs américains, de la sécurité des algorithmes, de la modération du contenu et de l’assurance logicielle. Oracle devrait jouer le rôle de partenaire de sécurité de confiance, garantissant la conformité aux normes américaines.

Yahoo Finance UK

Un compromis politique et des zones d’ombre

L’accord a été salué comme une solution pragmatique par les partisans de TikTok qui voyaient dans une interdiction pure et simple une perte culturelle et économique considérable, l’application comptant plus de 170 millions d’utilisateurs américains.

Néanmoins, le compromis suscite des critiques, certains observateurs jugeant que ByteDance conserve encore trop de contrôle ou que la structure finale ressemble davantage à un partenariat politique qu’à une séparation nette.

Le calendrier reflète également un équilibre délicat entre exigences légales et réalités commerciales. L’accord doit être finalisé le 22 janvier 2026, prolongeant de plusieurs mois la période d’incertitude réglementaire aux États-Unis.

De plus, des questions subsistent sur la propriété et la gestion de l’algorithme de recommandation, cœur du succès de TikTok, et sur l’influence réelle de ByteDance malgré la présence d’investisseurs américains dans la nouvelle coentreprise.

Politiquement, le deal s’inscrit dans une dynamique de longue date. Depuis 2020, des responsables américains dénoncent les risques potentiels liés à la collecte de données par des entreprises chinoises. Plusieurs lois et ordonnances exécutives ont poussé ByteDance vers ce compromis, qui met fin à une saga juridique et politique de plusieurs années.

Yahoo Finance

Sur le plan économique, la valorisation implicite de TikTok USA dans ce nouvel arrangement est évaluée à environ 14 milliards de dollars, un montant significatif qui reflète à la fois la valeur commerciale de la plateforme et l’enjeu stratégique qu’elle représente.

À lire aussi :