SharpLink Gaming : pari colossal de 3,2 milliards sur ETH, mais à quel prix ?

Le prix de l'Ethereum a chuté de 2 %, atteignant 4 457 $, après une perte nette de 103,4 millions de dollars par SharpLink Gaming.

Malgré cette perte, SharpLink a levé 2,6 milliards de dollars pour renforcer sa trésorerie en Ethereum, notamment via le staking.

Bien que la stratégie Ethereum présente un fort potentiel, elle n'a pas encore compensé les pertes à court terme et la baisse des revenus.

Une expansion de la trésorerie en ETH malgré les pertes

SharpLink a levé plus de 2,6 milliards de dollars via des offres afin d’accumuler des ETH. Alors, ces fonds ont été majoritairement investis dans le staking, générant ainsi 1 326 ETH en récompenses. Le tournant stratégique vers Ethereum a été marqué par plusieurs changements de leadership :

Joseph Lubin, co-fondateur d’Ethereum, a rejoint SharpLink en tant que président. Joseph Chalom, ancien cadre de BlackRock, a pris la direction en tant que co-CEO.

SharpLink a aussi formé un partenariat stratégique avec Consensys, engendrant 16,4 millions de dollars en compensation sous forme d’actions. Chalom a indiqué que la société avait réussi à augmenter ses avoirs en ETH de manière très accréditive .

Une chute de revenus et une perte non comptabilisée

Les revenus pour le deuxième trimestre 2025 ont chuté de 30 % par rapport à l’année précédente, passant de 1,0 million de dollars à 0,7 million de dollars. Le bénéfice brut n’a atteint que 0,2 million de dollars.

Cette perte a été largement alimentée par une dépréciation non monétaire de 87,8 millions de dollars sur l’ETH staké liquide, une exigence de la norme comptable américaine US GAAP. Malgré ces pertes comptables, SharpLink souligne qu’aucun ETH n’a été vendu ou échangé, affirmant ainsi son engagement envers un modèle de trésorerie Ethereum à long terme.

Réactions du marché et impact sur l’ETH

Suite à cette annonce, les actions de SharpLink ont chuté de 15 % pour atteindre 19,85 $, tandis qu’Ethereum a connu une volatilité accrue. Les liquidations de futures ont atteint 169 millions de dollars au cours des dernières 24 heures, montrant une prudence continue chez les investisseurs.

Modèle à haut risque, haute récompense

Les analystes estiment que la stratégie fortement axée sur Ethereum de SharpLink repose sur un modèle à la fois risqué et prometteur. Si la réserve d’ETH et les rendements du staking apportent des bénéfices à long terme, ils ne compensent pas encore les pertes réelles et les revenus en déclin à court terme.

Analyse technique de l’Ethereum : les niveaux à suivre

L’Ethereum se trouve actuellement près de 4 405 $, consolidant son mouvement dans un canal ascendant, ce qui suggère une structure haussière à long terme. Les niveaux clés à surveiller sont :

Support : Zone entre 4 350 $ et 4 400 $ ;

: Zone entre 4 350 $ et 4 400 $ ; Résistance : 4 785 $, puis 5 000 $ ;

: 4 785 $, puis 5 000 $ ; RSI : 44, en reprise après des niveaux de survente ;

: 44, en reprise après des niveaux de survente ; MACD : Négatif mais en affaiblissement, indiquant une pression baissière en recul.

Les traders chercheront une bougie haussière au-dessus de 4 450 $ comme confirmation d’un potentiel de hausse vers 5 000 $. Cependant, si le prix clôture sous 4 170 $, cela pourrait invalider le canal, avec des objectifs baissiers possibles vers 3 950 $.

Source : Brave New Coin

