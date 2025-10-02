Shutdown à Washington, mais Bitcoin s’envole à 118 000 $

Pour Résumer

Un rallye surprise à 118 000 $

Bitcoin (BTC) atteint 118 000 $ le 2 octobre 2025, gagnant 5 % en 24 heures. Effectivement, le RSI à 74 signale un momentum haussier intense. En effet, la capitalisation crypto bondit à 3 900 milliards de dollars.

Les ETF spot, menés par BlackRock avec 360 000 BTC, attirent 3 milliards de dollars en 48 heures. De plus, les volumes quotidiens explosent à 65 milliards. En outre, le support à 112 556 $ reste solide.

Ce rallye suit une correction mi-septembre à 10 %. D’ailleurs, les whales accumulent 60 000 BTC à 115 000 $. Effectivement, la rareté post-halving (3,125 BTC par bloc) alimente la hausse.

En effet, l’incertitude du shutdown pousse les hedges. De plus, la dette US à 33 trillions renforce l’attrait du BTC. En outre, 75 % des analystes visent 150 000 $ d’ici fin 2025.

Les moteurs du Bitcoin face au shutdown

L’adoption institutionnelle défie le chaos politique. BlackRock et Fidelity injectent 25 milliards de dollars dans les ETF crypto en 2025. Effectivement, la réserve US de 28 988 BTC légitime le BTC.

De plus, MicroStrategy, avec 252 220 BTC, lève 2,5 milliards pour acheter davantage. En outre, des firmes comme Square signalent un retour en crypto. D’ailleurs, 19 500 adresses whales battent des records.

La régulation pro-crypto, comme le GENIUS Act, soutient les stablecoins à 290 milliards. De plus, MiCA en Europe inspire confiance. En outre, les taux Fed, à 70 % de probabilité de baisse, dopent les actifs risqués.

Effectivement, le shutdown, bloquant les données économiques, pousse les investisseurs vers le BTC. D’ailleurs, l’or à 2 500 $ l’once suit la tendance. En effet, Bitcoin devient un refuge.

Impacts sur les altcoins et la DeFi

Les altcoins surfent sur l’élan. Solana grimpe à 224,50 $, avec une TVL à 11 milliards de dollars. Effectivement, Ethereum gagne 4 % à 4 435 $.

De plus, la DeFi rebondit, avec une TVL à 90 milliards de dollars. En outre, les layer-2 comme Arbitrum captent 35 % des flux. D’ailleurs, XRP, à 2,98 $, vise 5 $ avec l’euphorie.

Cependant, la volatilité persiste. En effet, 80 % des altcoins risquent une correction post-hype. De plus, les liquidations atteignent 120 millions de dollars. En outre, les retail accumulent à la hausse.

Effectivement, Binance voit ses volumes spot bondir de 25 %. D’ailleurs, les flux illicites chutent de 35 % grâce à la conformité. En effet, la confiance retail s’envole.

Perspectives : jusqu’où ira Bitcoin ?

Ce rallye peut-il durer ? ChatGPT-5 prévoit un BTC à 150 000 $ d’ici fin 2025. Effectivement, l’adoption globale s’accélère malgré le shutdown.

De plus, un accord budgétaire rapide limiterait les dégâts. En outre, des réserves nationales, comme au Salvador, inspirent. D’ailleurs, 10 billions de dollars d’investissements sont attendus.

Cependant, des risques subsistent. En effet, le minage consomme 150 TWh par an. De plus, un shutdown prolongé pourrait freiner les ETF.

Octobre 2025 s’annonce électrique. Effectivement, Bitcoin défie Washington. La prudence s’impose pour les traders.

