La France prête à bloquer certaines entreprises crypto

Pour Résumer

La France veut bloquer les entreprises crypto non conformes.

L’ESMA impose des règles strictes via MiCA pour 2025.

Le marché crypto français pourrait perdre 20 % d’acteurs.

Une offensive française pour l’ESMA

Le 10 septembre 2025, l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) annonce une mesure choc. Les entreprises crypto non enregistrées auprès de l’ESMA risquent un blocage en France. Effectivement, cette décision s’aligne sur MiCA, appliqué depuis 2024.

L’ESMA exige des licences strictes pour les exchanges et émetteurs. Par ailleurs, seules 12 entreprises, dont Binance, sont conformes en France. D’ailleurs, 150 plateformes risquent une interdiction d’ici décembre.

Cette offensive cible les acteurs non régulés. Effectivement, 20 % des exchanges opèrent sans licence ESMA. Par ailleurs, le blanchiment, représentant 1,2 milliard d’euros en 2024, motive ce durcissement.

La France veut faire de l’ESMA le régulateur central. D’ailleurs, un cadre harmonisé pourrait attirer 10 milliards d’euros d’investissements. Effectivement, les retail demandent plus de sécurité.

MiCA : un cadre strict mais protecteur

MiCA impose des règles draconiennes. Les entreprises doivent détenir 3 millions d’euros de capital minimum. Par ailleurs, les stablecoins nécessitent des réserves en actifs liquides.

D’ailleurs, les émetteurs non conformes risquent des amendes de 5 % de leur chiffre annuel. Effectivement, l’ESMA a sanctionné 10 firmes en 2025 pour non-respect. Par ailleurs, la transparence blockchain aide à traquer les flux illicites.

Les exchanges doivent renforcer la KYC. D’ailleurs, Binance a investi 500 millions d’euros en conformité. Effectivement, les données des utilisateurs seront partagées avec l’ESMA.

Ce cadre protège les investisseurs retail. Par ailleurs, 70 % des Français hésitent à investir sans régulation claire. D’ailleurs, la France veut éviter un scandale type FTX.

Impacts sur le marché crypto français

Cette menace secoue l’écosystème. Bitcoin gagne 2 % à 110 000 $, porté par la clarté réglementaire. Effectivement, la capitalisation crypto reste à 3 800 milliards de dollars.

Par ailleurs, Solana, à 187,75 $, profite du buzz. Sa TVL atteint 10,7 milliards de dollars. D’ailleurs, les ETF crypto attirent 25 milliards de dollars en 2025.

Cependant, les petites plateformes souffrent. Effectivement, 20 % des exchanges risquent de quitter la France. Par ailleurs, les stablecoins comme USDT, à 180 milliards de dollars, font face à des audits accrus.

D’ailleurs, Ledger voit ses ventes de wallets bondir de 15 %. Effectivement, les retail privilégient la self-custody face aux blocages. Par ailleurs, les flux illicites chutent de 35 %.

Perspectives : un marché crypto sous contrôle ?

La France peut-elle imposer l’ESMA comme standard ? Le pays vise un hub crypto sécurisé d’ici 2030. Effectivement, un cadre clair pourrait doubler les flux institutionnels.

Par ailleurs, l’Allemagne et l’Italie adoptent des mesures similaires. D’ailleurs, un succès français pourrait harmoniser l’Europe. Effectivement, 10 milliards d’euros d’investissements sont attendus.

Cependant, des défis subsistent. La cybersécurité, avec 1,2 milliard d’euros perdus en hacks, reste cruciale. Par ailleurs, les petites firmes pourraient migrer hors UE.

Septembre 2025 marque un tournant. Effectivement, la France pourrait redessiner l’écosystème crypto. La vigilance s’impose pour les investisseurs.

À lire aussi :