Snorter Bot Token la prévente la plus explosive de 2025 se termine dans 4 jours

La prévente du Snorter Bot Token (SNORT), construite sur Solana, entre dans ses derniers jours.

Ce bot de trading Telegram ultra-rapide détecte les meilleures opportunités crypto en temps réel, surpassant ses concurrents comme Banana Gun.

Avec un potentiel de 5x à 10x après son lancement, Snorter s’impose déjà comme le projet Solana le plus prometteur de 2025.

Snorter : le memecoin prêt à s’envoler avant sa cotation officielle

Bâti sur Solana, Snorter n’est pas un simple bot de trading. C’est une machine à flair, un radar à memecoins, une extension de l’instinct des degens. En quelques semaines, sa prévente est devenue un véritable raz-de-marée, attirant plus de 4,8 millions de dollars d’investissements. À ce rythme, l’équipe n’a même pas besoin de marketing tapageur : la communauté s’en charge.

Snorter, c’est un peu le guitar hero du marché. Il est rapide, bruyant, impossible à ignorer. Alors que certains bots patinent encore sur Ethereum, plombés par ses frais exorbitants, Snorter fonce, guitare en main, prêt à déchirer les charts. Sa vitesse, son coût dérisoire et sa compatibilité multichain en font un projet qui avance à la vitesse de la lumière dans un marché souvent coincé dans le passé.

Les acheteurs précoces ont encore quelques jours pour verrouiller leur position à 0,1081 $, avant que le token ne débarque sur les exchanges et ne commence à tracer sa propre route vers les étoiles.

Snorter Bot : quand la technologie rencontre l’instinct

Si Snorterfait autant parler de lui, ce n’est pas un hasard. Le bot Telegram s’attaque à un créneau très convoité : celui des trading bots automatisés capables de détecter les opportunités avant tout le monde.

Contrairement à ses concurrents ancrés sur Ethereum, Snorter tire sa force de Solana, une blockchain conçue pour la vitesse et l’efficacité. Là où d’autres bots se noient dans les frais de gaz, Snorter exécute ses ordres en quelques millisecondes, sans faire exploser la facture.

Des noms bien connus comme Banana Gun ou Maestro ont ouvert la voie, mais ils restent limités par leur infrastructure. En réalité, leurs soi-disant solutions multichain ne sont souvent que des extensions bridées par la lenteur d’Ethereum. Snorter, lui, a été pensé dès le départ pour être multichain. Il s’étend non seulement à Ethereum, mais aussi à Binance Smart Chain, Base et Polygon, garantissant une flexibilité sans précédent.

Une fois activé sur Telegram, Snorter Bot devient une véritable machine à flairer les pépites. Son radar scanne les files de transactions de Solana, surveille les validateurs et passe au crible les pools de liquidité en temps réel. Chaque nouveau token minté est analysé : contrat, liquidité, historique, sécurité. Les honeypots, rug pulls et autres arnaques sont filtrés avant même d’apparaître sur le feed.

Résultat : les utilisateurs n’ont accès qu’aux projets solides, prometteurs et explosifs. Dans un marché où quelques secondes d’avance peuvent faire toute la différence, Snorter offre un véritable superpouvoir.

Le parallèle avec Banana Gun : une trajectoire déjà tracée vers la lune

Difficile aujourd’hui de parler de Snorter sans évoquer le phénomène Banana Gun. Les deux projets partagent la même vision : des bots Telegram puissants, simples d’accès, soutenus par un token communautaire.

Banana Gun avait levé environ 1,2 million de dollars avant de s’envoler à 276 millions de capitalisation, soit une hausse de 230x. Snorter, lui, a déjà fait beaucoup mieux avant même son listing, avec près de 4,8 millions de dollars levés, quatre fois plus que Banana Gun à ce stade.

Son prix de prévente de 0,1081 $ lui confère une valorisation pleinement diluée d’environ 54 millions de dollars. Si le marché lui accorde la même reconnaissance que Banana Gun à son sommet, le token SNORT pourrait atteindre 0,55 $, soit une hausse de 5x. Et ce n’est que le début.

Ce qui rend Snorter encore plus redoutable, c’est son avantage structurel :

Un design Solana-native , ultra rapide et économique ;

, ultra rapide et économique ; Une expansion multichain qui ouvre la voie à de nouveaux marchés ;

qui ouvre la voie à de nouveaux marchés ; Des frais réduits à 0,85 %, simplement en détenant le token.

Autrement dit, Snorter combine le meilleur du monde des bots et celui des memecoins. Si la tendance se poursuit et que la communauté suit, le cap du dollar devient un objectif très crédible. Dans ce scénario, les premiers investisseurs pourraient voir un rendement de 8 à 10 fois leur mise initiale.

Une hype qui enfle sur les réseaux

La popularité de Snorter s’explique aussi par l’énergie de sa communauté. Sur X (ex-Twitter) et Telegram, le projet ne passe pas inaperçu. Des figures reconnues comme Satoshi Sean, Crypto Tech Gaming et Crypto June ont déjà affiché leur soutien.

Les médias spécialisés ne sont pas en reste. InsideBitcoins et Cryptonews parlent d’un potentiel de croissance entre 30x et 100x après le listing, un scénario qui rappelle les grandes heures des memecoins de 2021.

La différence, c’est que Snorter n’est pas un simple meme : c’est un outil, un produit concret, déjà fonctionnel. Il ne s’appuie pas sur la hype seule, mais sur une technologie tangible, un bot déjà opérationnel, et une communauté active qui croit en son utilité.

Ce mélange d’humour, d’efficacité et de performance positionne Snorter comme l’un des projets les plus excitants de l’écosystème Solana.

Derniers jours pour embarquer avant le décollage

Le temps presse. La prévente de Snorter Bot Token s’achève dans moins de quatre jours, et les places se font rares. Pour ceux qui hésitent encore, c’est le moment ou jamais de rejoindre le mouvement avant que le token ne fasse ses débuts sur les exchanges.

L’achat est simple et rapide : il suffit de se rendre sur le site officiel de Snorter Bot Token et de participer avec SOL, ETH, BNB, USDT, USDC ou même par carte bancaire.

Dès l’achat, les tokens peuvent être stakés immédiatement via le protocole natif, avec un rendement dynamique allant jusqu’à 107 % d’APY. Une manière intelligente de commencer à générer des revenus avant même que le trading ne démarre.

Découvrir Snorter

Pour ceux qui veulent une expérience fluide et centralisée, Best Wallet s’impose comme le portefeuille crypto idéal. Il permet de suivre le solde de prévente directement dans l’application, de réclamer instantanément les tokens après le listing et d’accéder à de nouveaux lancements exclusifs via sa section Upcoming Tokens.

Disponible sur Google Play et l’App Store, Best Wallet est déjà considéré comme le partenaire privilégié de la prévente Snorter. Pour suivre l’aventure, rejoignez la communauté Snorter sur X et Instagram, et découvrez les dernières infos sur le site officiel du projet.

