Snorter Token, la prévente qui affole les investisseurs crypto

Porté par une communauté naissante mais déjà très active sur les réseaux, Snorter ($SNORT) semble cocher plusieurs cases recherchées par les investisseurs. Le token apporte utilité, rareté programmée, et une stratégie marketing bien huilée.

La prévente du jeton, lancée en toute discrétion, a rapidement attiré l’attention de traders aguerris comme de curieux à la recherche du prochain gain. En fait, une quantité limitée de jetons aurait été écoulée en moins de deux heures lors de la première phase. Une performance qui ne doit rien au hasard.

Ce qui frappe d’emblée, c’est la mécanique mise en place autour de la prévente. Répartie en plusieurs phases, elle prévoit une hausse progressive du prix de lancement à chaque étape, incitant ainsi les plus réactifs à se positionner tôt. Une stratégie classique, certes, mais efficace lorsqu’elle est couplée à une campagne de bouche-à-oreille savamment cultivée.

Le whitepaper – distribué uniquement aux participants préinscrits – insiste sur un modèle tokenomique basé sur une offre plafonnée, des frais de transaction redistribués partiellement aux détenteurs, et un mécanisme de burn mensuel.

L’équipe, quant à elle, reste discrète, mais assure vouloir mettre la communauté au centre du projet, via des sondages réguliers et des votes décentralisés sur les orientations futures.

100% of chain emissions offset.

You've never seen a bot like this before. pic.twitter.com/2GuIU6RR0I

— Snorter (@SnorterToken) July 16, 2025