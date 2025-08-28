LIVE – Solana, Ethereum, Token6900, Bitcoin… Toute l’actualité du 28 août 2025

Pour Résumer

Bitcoin : légère hausse sous tension macroéconomique

Bitcoin progresse légèrement, atteignant 111 081 $, soutenu par des anticipations de baisse des taux d’intérêt américains.

Les investisseurs restent optimistes face aux décisions politiques récentes influençant les perspectives économiques. Cette légère remontée pourrait préparer le marché à un mouvement plus marqué dans les prochains jours.

Ethereum : consolidation avant une possible reprise

Ethereum se stabilise autour de 4 630 $, après avoir frôlé un sommet historique proche de 4 955 $. Les analystes envisagent un potentiel de hausse vers 7 000 $, soutenu par l’adoption institutionnelle et des développements favorables.

La consolidation actuelle permet au marché de digérer les gains précédents avant de chercher un nouveau rallye.

Solana : regain d’élan pour l’écosystème

Solana franchit de nouveau la barre des 200 $, profitant d’un regain d’intérêt des investisseurs. La plateforme attire de nouveaux projets grâce à ses frais de transaction réduits et son réseau performant.

Le dynamisme de l’écosystème renforce la confiance des traders dans le potentiel à long terme de SOL.

Token6900 : prévente se clôturant aujourd’hui

La prévente de Token6900 se termine aujourd’hui, avec un prix fixé à 0,007125 $ par token. Le projet a déjà levé plus de 2,1 millions de dollars, attirant des investisseurs cherchant des gains rapides.

Token6900 illustre l’engouement actuel pour les memecoins et tokens à forte dynamique communautaire.

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu’investir comporte des risques. Aussi, certains liens d’affiliation se trouvent sur cette page et nous génèrent de l’argent.