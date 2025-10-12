Stablecoins et fuite de capitaux : les banques émergentes dans le viseur

Pour Résumer

Les stablecoins gagnent en popularité dans les pays émergents face à l’inflation et aux monnaies locales fragiles.

Cette adoption menace les banques locales et pourrait provoquer une fuite massive de capitaux.

Les régulateurs doivent créer des cadres clairs pour protéger l’économie tout en tirant parti des avantages des stablecoins.

Des impacts différents selon les pays

1 000 milliards de dollars, c’est la somme des capitaux qui pourraient filer entre les doigts des banques des pays émergents d’ici 2028. Ce chiffre alarmant a été mis en lumière par une étude de Standard Chartered.

En cause : le manque de confiance grandissant dans les banques locales. Ainsi, les citoyens et les entreprises semblent préférer garder leur argent sous forme numérique, via des stablecoins.

Étant donné que près de 99 % des stablecoins sont adossés au dollar aujourd’hui, les personnes voient dans ceux-ci un moyen de protéger leur argent. Le dollar est en effet considéré comme plus sûr que de nombreuses monnaies locales.

Les effets varient selon les contextes nationaux. En Inde, par exemple, les stablecoins sont encore surveillés de près.

Lors de la conférence fintech de Mumbai en octobre 2025, le sujet est resté en retrait, mais le gouvernement mise sur sa propre monnaie numérique, l’e-rupee, pour garder la main sur la politique monétaire.

En Chine, les choses sont plus compliquées. Bien que les cryptomonnaies soient interdites sur le continent, Hong Kong se positionne comme un laboratoire d’essai pour les stablecoins.

Les responsables ont peur que leur utilisation encourage la fuite de capitaux et l’évasion des réglementations sur les changes, rendant ainsi la gestion économique du pays plus complexe.

Pour les particuliers, les avantages sont clairs. Les stablecoins permettent de protéger son pouvoir d’achat face à l’inflation. Ils facilitent aussi les transactions internationales sans passer par les banques classiques.

Et leur côté décentralisé rassure face aux risques de faillite bancaire locale. Pas étonnant que des pays comme le Brésil, l’Égypte, le Pakistan, l’Afrique du Sud ou la Turquie voient leur adoption grimper.

Les risques pour les économies locales

La popularité des stablecoins présente aussi de nombreux dangers. Ce qui inquiète avant tout les banques et les régulateurs, c’est de perdre le contrôle sur une masse monétaire importante.

Ensuite, si les gens perdent soudainement confiance dans les stablecoins, ils pourraient retirer leur argent et les transférer ailleurs très rapidement. Cela entraînerait une sortie de capitaux brutale et pourrait fragiliser l’économie locale.

Autre schéma possible : la valeur de la monnaie locale pourrait grimper en raison de la dollarisation accrue de l’économie. Ce scénario aurait toutefois des conséquences négatives sur les exportations et compliquerait la politique monétaire du pays.

C’est pourquoi la Banque des Règlements Internationaux a mis en garde contre ces risques.

En tout cas, le signal reste fort. L’essor des stablecoins montre que le marché financier mondial évolue, et qu’il va falloir que tous les acteurs s’y adaptent.

Si ces cryptomonnaies posent de sérieux défis aux banques et aux régulateurs, les utilisateurs peuvent en tirer de réels bénéfices. C’est pourquoi il va falloir implémenter des cadres législatifs clairs pour protéger la stabilité économique. Et cela ne peut passer que par une meilleure coopération internationale.

