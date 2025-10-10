Pour Résumer

Coinbase et Mastercard sont en négociations avancées pour racheter BVNK, valorisée entre 1,5 et 2,5 milliards de dollars.

La loi GENIUS et le boom des stablecoins stimulent l’intérêt des investisseurs et l’intégration dans les paiements mondiaux.

Ce duel stratégique pourrait transformer le fonctionnement des infrastructures financières et la circulation des monnaies numériques.

Coinbase et Mastercard en duel stratégique

Selon le rapport de Fortune, Coinbase et Mastercard sont plongés dans une lutte acharnée pour mettre la main sur la fintech BVNK. Les négociations avancent rapidement avec une valorisation estimée entre 1.5 et 2.5 milliards de dollars. Une somme colossale qui place l’entreprise au centre de toutes les attentions.

Pour l’instant, Coinbase semble prendre l’avantage, mais Mastercard n’a pas dit son dernier mot. Leur intérêt est tout sauf surprenant : une étude de Standard Chartered prévoit que les stablecoins pourraient capter 1 000 milliards d’ici à trois ans.

Si l’une ou l’autre des entreprises parvient à finaliser l’acquisition, cela marquerait un tournant majeur. Cette opération serait la plus importante dans le domaine des stablecoins, surpassant celle de Stripe avec Bridge pour 1,1 milliard de dollars en début d’année.

JUST IN: Coinbase & Mastercard are in advanced talks to acquire BVNK — a $1.5B–$2.5B deal that could become the largest stablecoin acquisition ever. 💵🌍 If finalized, it would supercharge USDC adoption and reshape cross-border payments under the new GENIUS Act framework. ⚡ pic.twitter.com/sqr1o0fH4M — Jessica Gonzales (@lil_disruptor) October 10, 2025

La startup BVNK a rapidement gagné en notoriété grâce à sa technologie et un réseau bancaire étendu. Son infrastructure permet aux institutions financières d’émettre, transférer et échanger des stablecoins de manière sécurisée et conforme.

Par ailleurs, BVNK, la pépite des stablecoins, bénéficie du soutien d’investisseurs de poids comme Haun, Coinbase, Tiger Global, Visa et Citi Ventures.

En décembre, elle a bouclé une levée de 50 millions de dollars, propulsant sa valorisation à 750 millions de dollars. Cette levée de fonds a également renforcé sa position en tant que leader dans l’infrastructure des stablecoins.

Stablecoins en plein essor grâce à la loi GENIUS

L’intérêt croissant pour BVNK s’explique en partie par l’adoption de la loi GENIUS aux États-Unis. Cette législation, adoptée en juillet 2024, offre un cadre juridique claire et spécifique des stablecoins.

Elle facilite grandement l’intégration des stablecoins dans les systèmes de paiement mondiaux. Grâce à cette loi, les startups de stablecoins ont connu une année record en financements, avec des levées de fonds impressionnantes.

Des acteurs comme Circle ont même fait leur entrée en bourse en juin. StablecoinX a pareillement conclu un accord de fusion avec TLGY financée par un investissement privé total de 890 millions de dollars. D’autres États américains comme le Dakota du Nord a lancé Roughrider, son nouveau stablecoin natif.

D’après DeFiLlama, la capitalisation globale des stablecoins dépasse désormais les 303 milliards de dollars. Tether USDT est en tête du peloton avec 177 milliards. Le marché continue d’exploser, confirmant que les stablecoins sont plus que jamais des pièces majeures du paysage financier digital.

Conséquences potentielles pour l’écosystème crypto et financier

Cependant, le succès attire aussi les critiques et soulève des inquiétudes du côté des acteurs traditionnels. Les banques et les réseaux de paiement, comme Mastercard, perçoivent une menace possible à leur modèle historique. D’ailleurs, le Genius Act pourrait même mettre fin aux fraudes bancaires.

L’arrivée des stablecoins dans les paiements classiques pourrait complètement chambouler les infrastructures financières. Rapides, sécurisés et low cost, ils réinventent la manière dont les monnaies circulent. Mais cette révolution pose aussi de vraies questions sur le contrôle de ces types de monnaies numériques.

Bref, la bataille entre Coinbase et Mastercard pour le contrôle de BVNK, ce n’est pas juste un rachat de plus. C’est un réel bras de fer qui va décider comment on paiera demain avec nos appareils et en quelques secondes. Ce qui se joue là, ça va changer la donne pour tout l’écosystème financier mondial.

